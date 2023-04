News Brevi – 13.04.2023

PARTNERSHIP TRA LEONARDO E CISCO PER SVILUPPARE ATTIVITA’ TECNOLOGICHE CONGIUNTE – Leonardo e Cisco Systems hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di rafforzare i reciproci rapporti commerciali e avviare una strutturata collaborazione negli ambiti industriali civili e della difesa. Lo svolgimento delle attività nell’ambito del Memorandum si svilupperà attraverso l’identificazione congiunta e periodica, anche mediante l’istituzione di gruppi di lavoro dedicati, di opportunità di business e aree di cooperazione tecnica per soddisfare, in particolare, le richieste del mercato nei settori cyber security, secure networking, Internet-of-Things, digital workplace e cloud edge computing. L’accordo comprende, tra l’altro, lo sviluppo di potenziali soluzioni integrate, sulla base delle peculiari capacità tecnologiche distintive dei due player e nell’ottica di proporre soluzioni idonee a cogliere le esigenze di mercato. Verranno quindi discusse dettagliate roadmap in specifici ambiti tecnologici, quali crittografia quantum, green transition e soluzioni di sicurezza per logistica e trasporti, grazie all’impiego di droni e sistemi avanzati di sicurezza urbana. Il MoU abbraccia inoltre la possibilità di offerte commerciali congiunte, tramite un processo di analisi su prodotti e soluzioni volte al mercato nazionale ed internazionale, così da allargare le opportunità di business e la platea dei potenziali clienti dei due player. Infine, secondo l’accordo, Leonardo e Cisco si impegnano a garantire il soddisfacimento di reciproci vantaggi sulle proposte commerciali da finalizzarsi verso una serie di programmi strategici, preventivamente individuati dalle due aziende. Per ottimizzare l’attività congiunta disciplinata dal MoU, verrà istituito uno steering committee con l’obiettivo di monitorare i progressi della partnership e valutare l’andamento complessivo della collaborazione. Lo steering committee potrà istituire, a sua volta, dei working group specifici per perseguire concretamente le opportunità congiunte di business individuate.

ISLANDA: ESPERIENZE UNICHE DA PROVARE NELL’ISOLA DEI GHIACCI – Play informa: “L’Islanda è una destinazione eccezionale, fatta di fuoco e di ghiacci. Chi la visita resta colpito dalla sua natura primordiale, e non può mancare di esplorarne le cascate e gli imponenti vulcani, di fare un bagno nelle sorgenti geotermiche o di osservare le balene. Ma il paese offre altre esperienze speciali per chi ha voglia di avventure da provare almeno una volta nella vita. PLAY, compagnia low-cost islandese, permette di visitare l’Islanda spendendo meno. Il vettore collegherà quest’estate Bologna e Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík con voli due volte a settimana. I collegamenti da Bologna saranno operativi dal 6 giugno il martedì e il sabato, mentre quelli da Venezia partiranno il giovedì e la domenica dal 29 giugno. I voli PLAY per Reykjavík sono in vendita su flyplay.com. PLAY è una compagnia aerea low cost che opera voli tra l’Islanda e l’Europa e il Nord America. Fondato a Reykjavík nel 2019 da un management team con una significativa esperienza nel settore dell’aviazione, il vettore gestisce una flotta di aeromobili Airbus A321neo e A320neo ed offre un servizio snello e no frills. La sicurezza viene prima di tutto per PLAY. Puntualità, semplicità, cortesia e tariffe convenienti sono i principi guida della compagnia aerea. In Italia, PLAY collegherà nell’estate 2023 gli aeroporti di Bologna e Venezia alla capitale islandese a partire dal mese di giugno”.

ENAC: PRESTO INCONTRO CON AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA SUL CARO VOLI DA E PER LA SICILIA – Enac informa: “L’Enac dalla parte dei passeggeri per risolvere il problema del caro biglietti aerei da e per la Sicilia, soprattutto in concomitanza con i periodi festivi e con la stagione estiva: è questa la posizione che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile presenterà all’Autorità Garante della Concorrenza che ha contattato il Presidente Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta per fissare a breve un incontro. Azioni analoghe per contenere i prezzi dei voli sono state intraprese anche da parte del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il Presidente Di Palma, inoltre, in merito al problema del caro prezzi è in contatto anche con l’Amministratore Delegato della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, Vito Riggio. A tal fine l’Enac sta acquisendo elementi utili e sta elaborando dati e informazioni per la relazione che presenterà all’Antitrust su questo tema, a tutela del diritto alla mobilità di tutti i passeggeri, con particolare riguardo per coloro che si devono spostare da e per le isole”.

BRITISH AIRWAYS LANCIA GLI AVIOS-ONLY FLIGHTS – British Airways ha lanciato i suoi primi Avios-Only flights, sui quali il 100% dei posti è disponibile esclusivamente per gli Executive Club Members come Reward Seats. Il primo volo Avios-Only sarà il volo inaugurale da Londra Gatwick a Sharm El Sheikh il 3 novembre 2023, seguito da una selezione di voli da Londra Heathrow a Ginevra a febbraio e marzo 2024. Altre rotte saranno annunciate nel corso del 2023. I Reward Seats sono quelli che possono essere acquistati utilizzando gli Avios a tariffe fisse. British Airways garantisce un minimo di 12 e 14 Reward Seats rispettivamente sui voli a corto e lungo raggio, e questo sarà il primo volo con ogni posto disponibile per l’acquisto utilizzando gli Avios. I soci che prenotano i voli Avios-Only possono farlo in qualsiasi cabina come farebbero normalmente tramite ba.com, con una selezione di opzioni di ritorno disponibili come Reward Seats. Ian Romanis, Head of Retail & CRM, British Airways, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare i nostri clienti fedeli e offrire valore ovunque possibile, motivo per cui siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i membri. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di una serie di voli che verranno lanciati nel 2024”. Tom Stoddart, CEO di BA Euroflyer, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di operare il primo volo Avios-Only di British Airways. BA Euroflyer è l’unico vettore a corto raggio con sede a Gatwick a offrire un programma fedeltà e ora offriamo più valore e scelta che mai ai nostri soci”. La nuova rotta per Sharm El Sheikh sarà operata da BA Euroflyer tre volte a settimana per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023.

SIKORSKY CELEBRA IL SUO 100° ANNIVERSARIO A LAAD 2023 – Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha celebrato il suo 100° anniversario insieme ai partner della difesa e dell’industria alla fiera Latin America Aerospace and Defence and Security (LAAD). I dirigenti di Sikorsky hanno evidenziato la partnership di lunga data con le forze armate brasiliane e hanno onorato i loro continui risultati e contributi al volo verticale. “Il 2023 è un anno significativo per Sikorsky poiché celebriamo il nostro 100° anniversario”, ha dichiarato Adam Schierholz, Sikorsky Latin America regional executive. “Il nostro fondatore, Igor Sikorsky, immaginava che l’elicottero diventasse un potente strumento per salvare vite umane e svolgere missioni nelle condizioni più difficili e complesse. Le missioni dei nostri clienti, specialmente qui in Brasile e in tutta l’America Latina, sono una testimonianza di quella visione e ci motivano a continuare a innovare e migliorare i nostri velivoli e il modo in cui li costruiamo”. Schierholz ha sottolineato il rapporto di quasi 70 anni di Sikorsky con il Brasile, che risale al 1958, quando l’aeronautica brasiliana acquisì quattro elicotteri H-19D Chickasaw. Da lì si sviluppò il rapporto di Sikorsky con il Brasile. Quel legame continua ancora oggi con la flotta di UH-60L/M Black Hawk dell’esercito e dell’aeronautica brasiliana e con i S-70B Seahawk della marina.”Continueremo a fornire ai nostri operatori il supporto e il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno per stare al passo con le sfide del del 21° secolo”, ha proseguito Schierholz. Durante la cerimonia di riconoscimento, Schierholz e Felipe Benvegnu, Sikorsky Global Aftermarket Director, hanno consegnato targhe ai rappresentanti dell’esercito, dell’aeronautica e della marina del Brasile per onorare i risultati durante l’utilizzo di aeromobili Sikorsky. “Tutti questi velivoli sono stati una parte importante delle missioni di ricerca, salvataggio e soccorso, comprese le recenti operazioni umanitarie a sostegno del popolo Yanomami a gennaio”, ha affermato Benvegnu. Sikorsky continua a far crescere la propria attività in America Latina. “Siamo impegnati nel nostro supporto a tutti gli operatori H-60 e S-70 e non vediamo l’ora di instaurare partnership durature sull’Hawk program negli anni a venire”, ha aggiunto Dina Halvorsen, program director, Black Hawk Sustainment at Sikorsky. “Rimane la nostra massima priorità soddisfare le esigenze dei clienti e delle unità operative attuali e future”.

RYANAIR DISAPPROVA LA MANCATA PROTEZIONE DEI PASSEGGERI UE PER GLI SCIOPERI DEI CONTROLLORI DI VOLO FRANCESI – Ryanair informa: “Ryanair disapprova il fallimento da parte della presidente della Commissione europea nel proteggere il diritto fondamentale dei cittadini/visitatori dell’UE alla libertà di movimento, consentendo che i cieli dell’UE vengano chiusi ripetutamente durante gli scioperi dei controllori di volo francesi. Ryanair chiede le seguenti misure: Consentire i sorvoli sulla Francia durante gli scioperi dei controllori di volo francesi (avvalendosi del regolamento sul servizio minimo) come in Grecia, Italia e Spagna; Permettere agli altri controllori di volo europei di gestire i voli che attraversano la Francia durante gli scioperi dei controllori di volo francesi; Richiedere ai sindacati dei controllori di volo francesi di impegnarsi in un arbitrato vincolante prima di indire scioperi; Richiedere che gli scioperi venissero comunicati con un minimo anticipo”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Oggi i controllori di volo francesi hanno scioperato per il 38° giorno in soli 3 mesi con migliaia di passeggeri dell’UE a cui sono stati cancellati ingiustamente e con breve preavviso i voli. Sebbene non abbiamo nessun problema con i sindacati francesi che esercitano il loro diritto di sciopero, ci aspettiamo che la presidente Von der Leyen faccia il proprio lavoro e difenda e protegga il diritto fondamentale dei cittadini/visitatori dell’UE alla libertà di movimento, che lei ed il suo collegio di commissari non sono inspiegabilmente riusciti a proteggere. La Presidente Von der Leyen dovrebbe proteggere i cittadini/visitatori dell’UE sui voli non francesi ma che sorvolano lo spazio aereo francese da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda. Il mercato unico dell’UE per i viaggi aerei e i sorvoli non dovrebbe essere ripetutamente colpito perché la Commissione europea non interviene. Ryanair invita i passeggeri dell’UE a unirsi al nostro appello alla presidente von der Leyen e a firmare la nostra petizione Protect Passengers: Keep EU Skies Open per chiedere alla Commissione europea di agire per proteggere i loro diritti dei cittadini dell’UE”.

EMIRATES CELEBRA L”EID AL FITR’ A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “A segnare la fine del mese sacro del Ramadan, l”Eid al Fitr’ dovrebbe iniziare il 20 e 21 aprile, ed Emirates celebrerà l’occasione con una serie di sapori regionali a bordo, piatti tradizionali dell’Eid nelle lounge e nuovi contenuti su ice. Dal 21 al 24 aprile, i passeggeri Economy in partenza da Dubai potranno gustare le gustose specialità dell’Eid. I passeggeri che viaggiano in Premium Economy, Business e First Class potranno gustare piatti come il matfy di pesce, un pesce in stile mediorientale in salsa di pomodoro servito con riso basmati o un tahta di pollo marinato con spezie degli Emirati. A volte noto come ‘sweet Eid’, L”Eid al Fitr’ è rinomato per le sue delizie assaporate dopo un mese di digiuno, ed Emirates offrirà ai passeggeri molti deliziosi dessert. Nella lounge a bordo dell’A380 ci sarà una selezione di pasticcini degli Emirati da assaporare. Tutti i passeggeri riceveranno anche una mini sorpresa aggiuntiva con il loro pasto, augurando loro “Eid Mubarak”. Nelle lounge dell’aeroporto di Dubai il 21 aprile, i passeggeri di First Class potranno esplorare un’ampia selezione che includerà caffè arabo, jallab and kamarruddin juice. I passeggeri che si rilassano nella lounge di First Class saranno inoltre invitati a provare le creazioni mocktail Eid come il “Sumacgroni” o il “Coco Sahlab”. Nelle lounge Business Class di Dubai ci sarà il classico shish taouk con salsa al peperoncino harissa, insieme ad altri mocktail Eid come il “Rumman Cooler” o il ” Mint Blossom’. Entrambe le lounge avranno dessert invitanti disponibili tutto il giorno, oppure i passeggeri potranno fare una passeggiata all’old-fashioned ice cream cart per Baklava fatto in casa e gelato al caffè arabo, realizzato appositamente per le celebrazioni dell’Eid. Una varietà di contenuti sarà disponibile sul pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo, ice, per coloro che viaggiano durante l’Eid al Fitr, incluse nuove uscite”.

SAS DIFFERISCE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU PERPETUAL CAPITAL SECURITIES NELL’AMBITO DEL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB (differirà i pagamenti degli interessi dovuti rispettivamente il 24 e il 26 aprile 2023 sui sui perpetual capital securities, come parte del piano SAS FORWARD della compagnia e del voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti. Il differimento del pagamento degli interessi è effettuato secondo i termini e le condizioni dei rispettivi capital securities”.

EUROWINGS AMPLIA EUROWINGS DIGITAL CON 150 NUOVI PROFESSIONISTI – Eurowings informa: “Sviluppare prodotti su misura per i viaggiatori, riprogettare le opzioni self-service esistenti e ampliare ulteriormente la gamma di prodotti digitali: per raggiungere questi obiettivi, quest’anno Eurowings Digital assume 150 professionisti digitali. In particolare, la consociata interamente controllata dalla compagnia aerea Eurowings sta cercando di assumere talenti nei settori dell’e-commerce, dello sviluppo software, del prodotto digitale e dell’esperienza cliente”. “La combinazione di competenze aziendali e IT in team interni integrati fa la differenza”, afferma Michael Erfert, Head of Sales & Distribution at Eurowings and Managing Director of Eurowings Digital. “Con 300 esperti digitali, investiamo continuamente in una piattaforma all’avanguardia che offre ai passeggeri prodotti e servizi migliorati lungo l’intera catena di viaggio”, aggiunge Johannes Hansen, second Managing Director of Eurowings Digital and CIO of Eurowings. “L’ispirazione per il prossimo viaggio e una semplice funzione di ricerca di voli e prezzi convenienti fanno parte della gamma di prodotti digitali tanto quanto i servizi per la preparazione del viaggio, come il check-in online o la possibilità di prenotare una fascia oraria per il controllo di sicurezza. Durante il viaggio, i clienti possono ricevere informazioni aggiornate sul loro itinerario e possono modificare in modo flessibile le loro prenotazioni tramite ampie opzioni self-service, sia in caso di ritardi e cancellazioni dei voli che di modifiche ai piani di viaggio. In futuro verrà prestata particolare attenzione alla personalizzazione. La gamma di prodotti sarà inoltre gradualmente ampliata per includere pacchetti di viaggio di Eurowings Holidays, voli di compagnie aeree partner e altri servizi accessori. Questi includono, ad esempio, le opzioni per il viaggio aereo sostenibile, ma anche la prenotazione digitale di tutti i tipi di viaggi di gruppo, il pagamento con le miglia del programma frequent flyer Miles&More tramite “Cash&Miles” o il nuovo programma aziendale “EW4Business”. Con i 150 specialisti aggiuntivi, Eurowings Digital raddoppierà il suo team presso la sede di Colonia-Mülheim a circa 300 dipendenti. Il reclutamento è già stato intensificato dall’autunno del 2022″, afferma Eurowings. “Questa è una buona base per giocare nella Champions League dell’e-commerce”, affermano Michael Erfert e Johannes Hannes, managing directors of Eurowings Digital.

IBERIA AUMENTA LA SUA OFFERTA TRA GRANADA E MADRID – In questa stagione estiva, appena iniziata domenica scorsa, Iberia Group ha programmato un aumento significativo dei voli tra Granada e Madrid. La compagnia aerea offrirà tre voli giornalieri, ovvero tre frequenze settimanali in più rispetto a quelle attuali. Durante la stagione estiva Iberia Regional Air Nostrum offrirà 1.256 voli, ovvero il 25,7% in più di voli rispetto a quelli offerti nella stagione estiva 2022. Iberia ha programmato gli orari dei voli in modo che coprano l’intera giornata, con l’obiettivo che i clienti possano scegliere quello più adatto alle loro esigenze, per andare e tornare in giornata o per connettersi con più di 100 destinazioni internazionali che Iberia offre da Madrid, tra cui 8 destinazioni negli Stati Uniti e 18 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina. “Abbiamo progettato con cura un programma di volo che faciliti la connettività di Granada con il mondo, con il resto dei nostri voli a breve, medio e lungo raggio e per i diversi segmenti, poiché stiamo facilitando i viaggi d’affari e anche il turismo in questa bellissima città andalusa. A tal fine, stiamo anche collaborando con il Consiglio provinciale di Granada per promuovere Granada come destinazione turistica nelle 134 destinazioni verso cui voliamo”, afferma Víctor Moneo, direttore di Alleanze e accordi strategici di Iberia.

IATA: LA RATIFICA DELL’MP14 DA PARTE DEGLI UAE RAFFORZA IL CONTRASTO AGLI UNRULY PASSENGERS – IATA accoglie con favore la ratifica da parte degli Emirati Arabi Uniti (UAE) del Montreal Protocol 2014 (MP14), una mossa che rafforzerà il deterrente legale globale contro unruly and disruptive passenger incidents a bordo dei voli. “IATA accoglie con favore la leadership mostrata dagli Emirati Arabi Uniti nella ratifica dell’MP14. Ciò non solo conferirà alle autorità degli Emirati Arabi Uniti nuovi importanti poteri nel trattare con i passeggeri indisciplinati che sbarcano nel paese, ma in quanto importante mercato dell’aviazione e ICAO Council member, incoraggerà anche altri Stati a ratificare l’MP14. Garantire una maggiore armonizzazione internazionale e rafforzare il deterrente legale contro unruly and disruptive passengers, che rappresentano una minaccia per il benessere e la sicurezza a bordo dei passeggeri e dell’equipaggio, è una priorità per l’intero settore aereo”, ha affermato Kamil Al-Awadhi, IATA’s Regional Vice President Africa & Middle East. “A partire dal 1° maggio, le autorità degli Emirati Arabi Uniti avranno la giurisdizione per gestire unruly and disruptive passengers che atterrano nel paese, indipendentemente da dove è registrato l’aeromobile. Ciò risolve una lacuna esistente nel diritto internazionale dell’aviazione. In un sondaggio, il 60% delle compagnie aeree membri IATA ha affermato che la mancanza di giurisdizione è un fattore chiave per cui i procedimenti giudiziari non procedono. Gli unruly and disruptive passenger incidents includono aggressioni fisiche, molestie, fumo o mancato rispetto delle istruzioni dell’equipaggio. Questi incidenti possono compromettere la sicurezza del volo, causare ritardi significativi e interruzioni operative e avere un impatto negativo sull’esperienza di viaggio e sull’ambiente di lavoro per i passeggeri e l’equipaggio. Gli Emirati Arabi Uniti sono il 44° Stato a ratificare MP14 e si stima che più di un terzo del traffico internazionale sia coperto da Stati che ne sono parte. Importanti mercati dell’aviazione nella regione del Medio Oriente hanno aperto la strada alla ratifica di questo importante trattato. Oltre agli Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Egitto, Giordania, Kuwait, Oman e Qatar hanno ratificato MP14, rappresentando il 16% del totale degli Stati che ne sono parte”, conclude IATA.

BOEING E LA REPUBBLICA DI COREA COLLABORANO SU ADVANCED WEAPONS SYSTEMS – Boeing e la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) of the Republic of Korea (ROK) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per ricercare, sviluppare e commercializzare advanced weapons systems di reciproco interesse. Ted Colbert, President and CEO of Boeing Defense, Space and Security, ha siglato il MOU con il DAPA Minister Eom Donghwan. “Per oltre 70 anni Boeing si è impegnata nella sua partnership con la Corea”, ha affermato Colbert. “Questo accordo è in linea con l’interesse comune di Boeing e DAPA di stabilire una partnership strategica per sostenere l’alleanza USA-ROK”. “Questo sforzo congiunto avrà un impatto positivo sull’industria della difesa coreana, in particolare sulle piccole e medie imprese, creando valore su larga scala”, ha affermato Eom. Lavorare con DAPA consente a Boeing di collaborare con leader globale dell’innovazione, espandendo al contempo la propria presenza in Corea. Questo sforzo sostiene anche direttamente la strategia di difesa nazionale nel garantire Korean advanced military capabilities. DAPA si è impegnata a sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’esportazione dei sistemi di difesa da questa iniziativa di co-sviluppo. Le due parti istituiranno comitati di lavoro che si incontreranno regolarmente e identificheranno i sistemi d’arma di reciproco interesse. Boeing è un componente chiave del settore aerospaziale coreano in rapida crescita, avendo speso oltre 4 miliardi di dollari USA con i fornitori negli ultimi 15 anni. Nel 2022 Boeing ha speso oltre 250 milioni di dollari con oltre 50 aziende coreane che forniscono prodotti e servizi per Boeing.

BOEING SVELA UN NUOVO MILITARY SATELLITE CON ANTI-JAM PAYLOAD – Boeing ha svelato il suo Protected Wideband Satellite (PWS) design con il Boeing’s Protected Tactical SATCOM Prototype (PTS-P) payload ospitato a bordo dell’U.S. Space Force’s Wideband Global SATCOM (WGS)-11 spacecraft. “La joint force fa affidamento su di noi per implementare capacità che consentano comunicazioni sicure”, ha affermato Charlotte Gerhart, Space Systems Command’s Tactical SATCOM division chief at the U.S. Space Force. “Il Boeing PTS-Prototype payload ospitato su WGS-11 è un entusiasmante balzo in avanti per le nuove warfighter capabilities”. La combinazione di military satellite communications (MILSATCOM) and anti-jam capabilities è alla base del PWS design. Entrambi i programmi si basano sulla Boeing 702X software-driven technology. “Il Protected Wideband Satellite combina capacità WGS significativamente potenziate con le funzionalità anti-jam automatizzate di PTS-P”, ha affermato Michelle Parker, vice president of Boeing’s Space Mission Systems. “Questa capacità pone le basi per le generazioni future di sistemi a banda larga protetti che possono operare sia in modalità legacy con transponder sia in nuove modalità elaborate a bordo”. Il lancio del programma è previsto per il 2024, con i test in orbita previsti per il 2025. Dopo la dimostrazione in orbita, il PTS-P payload sarà disponibile per la transizione verso l’uso operativo.