Iniziato l’assemblaggio del primo F-35A per la Polonia

Il primo Lockheed Martin F-35 Lightning II per la Polish Air Force è ufficialmente entrato in produzione sulla F-35 center wing assembly line a Marietta, Georgia, una pietra miliare significativa per il programma F-35 della Polonia.

“Questa pietra miliare è stata evidenziata quando il primo ministro Mateusz Morawiecki ha visitato la struttura per saperne di più sugli sforzi di Lockheed Martin per sostenere le forze armate polacche.

Il primo componente, il center fuselage wing assembly (CWA), rappresenta circa un quarto della fusoliera del velivolo. Le ali dell’aereo sono unite al CWA durante l’assemblaggio finale, che avviene presso la Lockheed Martin facility in Fort Worth, Texas.

I primi F-35 per la Polonia saranno consegnati alla Polish Air Force nel 2024 e le consegne continueranno fino al 2030. I primi F-35 della Polonia arriveranno nel paese alla Lask Air Base nel 2026″, afferma Lockheed Martin.

“La Polonia riceverà 32 F-35 equipaggiati con Technology Refresh 3 (TR-3) and Block 4 capabilities. TR-3 rappresenta l’evoluzione più significativa delle capacità fino ad oggi per l’F-35, inclusa maggiore potenza di calcolo e capacità dei sensori, weapons capacity e altro ancora. Con le sue capacità di condivisione dei dati, l’F-35 collegherà le national security platforms in un network coeso che fornisce consapevolezza in tutto il battlespace e consente un vantaggio decisionale.

Lockheed Martin è un partner di fiducia che sostiene gli interessi nazionali della Polonia da oltre 20 anni, fornendo una varietà di programmi di difesa e sicurezza tra cui Air Sovereignty Operation Centers, Sniper advanced targeting pods, Black Hawk helicopter, supportando inoltre il training di piloti e manutentori attraverso ambienti di formazione basati sulla simulazione. Attraverso il mantenimento di migliaia di posti di lavoro polacchi altamente qualificati, Lockheed Martin sostiene anche la crescita economica nazionale della Polonia“, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)