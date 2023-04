Qatar Airways Holidays lancia i nuovi pacchetti di viaggio per vivere il Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023

Qatar Airways, Global Partner and Official Airline of F1®, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha annunciato oggi il lancio di pacchetti di viaggio esclusivi per le prossime gare di F1® di questa stagione.

“I pacchetti di viaggio consentono ai fan di vivere da vicino esperienze uniche, tra cui passeggiate nella pit lane, tour guidati della pista ed eventi speciali con piloti di F1® selezionati.

I fan avranno l’opportunità unica di acquistare una serie di pacchetti modulabili per tutte le destinazioni delle gare di F1®, tra cui i prossimi Azerbaijan Grand Prix, Crypto.com Miami Grand Prix e Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e Dell’Emilia-Romagna. Inoltre, i soci del Privilege Club potranno accumulare punti Avios, la principale loyalty rewards currency al mondo, in base al valore totale di questi Ultimate F1® Fan Travel Packages”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare i nostri F1® Travel Packages agli appassionati di sport motoristici di tutto il mondo. Abbiamo lavorato duramente per creare questi pacchetti vantaggiosi dal valore eccezionale. I Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix packages offrono ai fan l’esperienza supplementare di partecipare allo straordinario Geneva International Motor Show, che si terrà in Qatar dal 5 al 14 ottobre. L’accesso al salone dell’auto più atteso dell’anno rende il Qatar Grand Prix Travel Package un’esperienza indimenticabile e il pacchetto di viaggio più conveniente da acquistare per i fan”.

“I pacchetti sono stati concepiti per consentire ai fan di godere di una straordinaria esperienza motoristica a 360° gradi, dall’inizio alla fine del viaggio, con voli di andata e ritorno, sistemazioni alberghiere, F1® Paddock Club or Grandstand race tickets e molto altro ancora. Gli appassionati di motorsport che intendono partecipare al Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 potranno acquistare la Early Bird Offer entro il 31 maggio 2023. Per garantire un’esperienza unica e personalizzata, i fan possono scegliere il pacchetto di viaggio più conveniente, con prezzi a partire da 1.110 dollari, visitando il sito qatarairways.com/F1.

Qatar Airways, come brand, è impegnato a sostenere lo sport a livello globale, aiutando i fan a viaggiare in tutto il mondo verso i loro eventi preferiti. La compagnia è Official Airline di Concacaf, Paris-Saint Germain, Royal Challengers Bangalore, IRONMAN and IRONMAN 70.3 Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPC), Global Kitesports Association (GKA) and GKA Kite World Tour, e di molte altre discipline tra cui il calcio australiano, la pallacanestro, l’ippica, l’automobilismo, lo squash e il tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)