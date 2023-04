ITA Airways lancia una nuova campagna di comunicazione per il mercato nordamericano

ITA Airways continua a investire sul proprio network intercontinentale e lancia una nuova campagna di comunicazione con focus sul mercato nordamericano. “La campagna pubblicitaria parte oggi a Boston, per proseguire su Los Angeles il 18 aprile, e sulle nuove destinazioni nordamericane di Washington e San Francisco, il cui lancio è previsto rispettivamente il 20 e il 28 aprile.

L’importanza strategica del mercato statunitense per ITA Airways viene sottolineata dalla pianificazione, nel primo semestre dell’anno, di 6 campagne pubblicitarie nelle città di New York, Miami, Boston, Los Angeles, Washington e San Francisco. Quelle di Washington e San Francisco, in particolare, avranno lo scopo di promuovere e informare il pubblico sul lancio dei nuovi collegamenti.

L’obiettivo di queste campagne pubblicitarie è continuare a far crescere l’awareness verso il marchio ITA Airways e sostenere le attività commerciali locali. Da un punto di vista mediatico, si tratta di campagne multicanale, che coinvolgono soprattutto location digitali out-of-home di grande impatto e visibilità, oltre a garantire una forte presenza online. Dal punto di vista creativo, i messaggi mirano a creare un legame diretto tra la Compagnia di bandiera e l’Italia, combinando immagini suggestive e ispirate del nostro Paese con l’azzurro del brand”, afferma ITA Airways.

“Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per ITA Airways e il più strategico dopo l’Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Pertanto, i voli diretti dal Nord America all’Italia non sono solo itinerari per viaggi di turismo e d’affari, ma garantiscono la connettività alla comunità italiana.

Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles, ITA Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l’Italia e, via Roma, verso l’Europa e il Mediterraneo. Inoltre, con le nuove destinazioni nordamericane che saranno aperte in estate da Roma Fiumicino verso San Francisco e Washington, la Compagnia opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l’Italia nel cuore della stagione estiva.

La summer 2023 di ITA Airways prevede voli verso 64 destinazioni, di cui 21 nazionali, 33 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle nuove rotte di lungo raggio sul mercato nordamericano, che sono la grande novità della sua stagione estiva, la Compagnia raggiungerà le destinazioni più popolari del Mediterraneo con voli verso le isole di Italia, Spagna, Grecia e Croazia. ITA Airways opera, infatti, collegamenti stagionali da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù e Rodi. Le destinazioni di Cefalonia e Spalato saranno servite da Roma Fiumicino“, prosegue ITA Airways.

“Le informazioni sui voli ITA Airways sono disponibili sul sito ita-airways.com, oppure tramite il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)