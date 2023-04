Embraer espande il suo radar portfolio

Embraer sta ampliando il suo radar portfolio, sviluppato negli ultimi 15 anni in collaborazione con il governo brasiliano.

“Embraer ha recentemente completato lo sviluppo del SABER M200 Vigilante radar, che è ora in fase di validazione tecnica e operativa. Sarà presto in pieno uso operativo per soddisfare gli interessi e le esigenze del governo brasiliano, in particolare quelle relative alle Surveillance and Early Air Warning missions, nonché la prontezza a soddisfare le più diverse esigenze dell’international defense market.

Un altro importante traguardo recente raggiunto è legato alla firma di un contratto con l’esercito brasiliano per lo sviluppo di un Brazilian counter-battery radar, con l’obiettivo di aumentare la capacità tecnica ed espandere il dominio delle funzionalità strategiche, comprese potenziali partnership per il mercato internazionale.

Durante LAAD 2023, a Rio de Janeiro, Embraer ha dimostrato alcuni dei principali radar nel suo attuale portafoglio. Oltre all’ultimo sviluppo, alla fiera sono stati esposti l’M200 Vigilante radar, il SABER M60 Radar e il SENTIR M20 radar.

Il SABER M60 radar altamente versatile combina capacità tattica e affidabilità per low-altitude Air Defense applications. La sua ultima versione 2.0 è stata recentemente consegnata all’esercito brasiliano per integrare le varie unità ampiamente utilizzate nel Brazilian Anti-Aircraft Defense system, nonché le unità già operative nel mercato internazionale.

Per quanto riguarda il SENTIR M20 radar, comprende un surface surveillance sensor con un track record di successo nella sorveglianza della frontiera terrestre brasiliana, come parte dell’Integrated Border Monitoring System (SISFRON). Attualmente impiegato nelle versioni mobile, fissa e trasportabile, il radar M20 ha dimostrato ottimi risultati nell’aumentare l’efficienza operativa, generando il potenziale per incrementare il suo utilizzo nel programma SISFRON, nonché per soddisfare le esigenze del mercato internazionale”.

“Va inoltre sottolineato che Embraer rappresenta la fase finale di sviluppo del prototipo del M200 Multimission radar, avendo già superato le principali sfide tecnologiche relative a questa fase di ricerca e sviluppo, che garantisce la prontezza per il futuro potenziale impiego di questo radar in Medium Altitude and Medium Range Air Defense projects per il governo brasiliano.

Embraer ha anche discusso delle potenziali opportunità di cooperazione con Brazilian Navy e Brazilian Air Force per applicare le capacità sviluppate a livello nazionale alle esigenze specifiche di ciascuna forza armata. A questo proposito, Embraer ha recentemente firmato un accordo di cooperazione tecnica con la Brazilian Navy relativo alla ricerca, sviluppo e innovazione nei Radar and Jammer Systems, una volta che entrambe le istituzioni avranno riconosciuto competenze e progetti in queste aree e collaboreranno a soluzioni sostenibili per aumentare la capacità operativa della Brazilian Navy con un alto livello di Brazilian technological content”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)