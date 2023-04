Air Canada lancia il nuovo servizio Vancouver-Dubai

Air Canada ha annunciato l’espansione strategica del suo network internazionale con l’aggiunta di nuovi voli non-stop dal suo hub presso Vancouver International Airport (YVR) a Dubai. La nuova rotta opererà quattro volte alla settimana a partire dal 28 ottobre 2023 con i 787 Dreamliner di Air Canada. I nuovi voli Vancouver-Dubai del vettore integreranno il servizio giornaliero di Air Canada tra Toronto e Dubai, ampliando la sua presenza nei mercati internazionali in rapida crescita.

“Siamo estremamente lieti di aggiungere l’unico servizio non-stop che collega Vancouver e Dubai, due destinazioni globali iconiche e vibranti. Dubai è una delle migliori destinazioni in tutto il mondo rinomata per i suoi straordinari punti di riferimento, la ricca cultura e l’intrattenimento. Vancouver è una delle principali destinazioni cosmopolite e questa nuova rotta offre ulteriore facilità ai visitatori di tutto il mondo che desiderano sperimentare la spettacolare bellezza naturale, la gamma di attività all’aria aperta e le emozionanti avventure della British Columbia. In collaborazione con il nostro codeshare and frequent flyer partner Emirates, i nostri voli Vancouver-Dubai si collegheranno a una moltitudine di destinazioni attraverso il Medio Oriente, il subcontinente indiano e l’Africa orientale a Dubai, offrendo ai clienti scelta e convenienza mentre viaggiano per lavoro o visitano amici e familiari”, ha dichiarato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, Air Canada.

“L’aggiunta di questo nuovo collegamento da Dubai consentirà ai visitatori di sperimentare in modo più semplice ed efficiente tutto ciò che la British Columbia ha da offrire”, ha affermato Rob Fleming, British Columbia Minister of Transportation and Infrastructure. “Dalla vivacità delle nostre città riconosciute a livello globale allo splendore della Super Natural British Columbia, il nuovo servizio di Air Canada porta connessioni globali aggiuntive, che andranno a beneficio diretto delle persone in tutta la nostra provincia”.

“Siamo lieti che Air Canada stia introducendo un nuovo servizio per Dubai da YVR. Il servizio diretto per Dubai, con un comodo collegamento in avanti verso l’India meridionale e altre destinazioni chiave in tutto il Medio Oriente, offrirà nuove opportunità di viaggio, istruzione e accesso ai mercati globali che contribuiranno a soddisfare le esigenze della nostra comunità e dell’economia che la sostiene. Vorrei ringraziare Air Canada per il suo costante impegno nei confronti di YVR e per il supporto nel collegare B.C. al mondo”, afferma Tamara Vrooman, Presidente e CEO della Vancouver Airport Authority.

“I servizi internazionali di Air Canada mettono in mostra alcuni dei migliori talenti culinari canadesi attraverso il panel di famosi chef di Air Canada, tra cui i pluripremiati chef di Vancouver David Hawksworth e Vikram Vij e i rinomati chef di Montreal Antonio Park e Jérôme Ferrer. A completare il viaggio culinario c’è una selezione dei migliori vini scelti dalla principale sommelier canadese, Véronique Rivest.

I clienti hanno l’opportunità di raccogliere e riscattare punti tramite Aeroplan, il principale programma fedeltà del Canada, quando viaggiano con Air Canada, e i clienti idonei hanno accesso a check-in prioritario, lounge Maple Leaf, imbarco prioritario e altri vantaggi, tra cui l’esclusiva Signature Suite di Air Canada presso YVR”, afferma Air Canada.

“I voli tra Vancouver e Dubai saranno operati con aeromobili Boeing 787 Dreamliner con tre cabine di servizio tra cui i clienti potranno scegliere, tra cui la Signature Class con sedili completamente reclinabili, la Premium Economy e la Economy Class. I posti sono disponibili per la vendita su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i centri di contatto di Air Canada e le agenzie di viaggio.

Sono stati inoltre creati voli per collegarsi comodamente da e verso destinazioni in Alberta, British Columbia e negli Stati Uniti occidentali tramite l’hub di Air Canada a YVR”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)