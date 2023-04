Gulfstream lancia il G400 Experience Tour

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che i clienti negli Stati Uniti potranno osservare i nuovi interni del Gulfstream G400 durante il G400 Experience Tour, mostrando il comfort e la flessibilità della cabine dell’aeromobile.

“Il G400, introdotto nell’ottobre 2021, porta una combinazione impareggiabile di range, velocità e innovazione nella large-cabin business aviation class. Il velivolo offre field performance ai vertici della categoria e può volare per 4.200 miglia nautiche/7.778 chilometri alla sua long-range cruise speed di Mach 0,85. Offre inoltre performance ambientali efficienti con consumi di carburante, emissioni e rumore ridotti, grazie alla combinazione del design aerodinamico e degli avanzati motori Pratt & Whitney PW812GA.

All’interno i clienti possono scegliere tra tre planimetrie con posti per un massimo di nove, 11 o 12 passeggeri. Il G400 offre anche l’esclusiva Gulfstream Cabin Experience, con 100% fresh air, low cabin altitude, livelli di rumore molto bassi e abbondante luce naturale da 10 finestrini ovali panoramici Gulfstream, insieme a un plasma ionization air purification system”, afferma Gulfstream.

“Mentre ci prepariamo a far volare il G400, l’ultimo velivolo di nuova generazione della flotta Gulfstream, stiamo offrendo ai clienti l’opportunità di sperimentare in prima persona i suoi spaziosi interni”, ha affermato Mark Burns, presidente, Gulfstream. “Abbiamo sviluppato il G400 sulla base del feedback diretto dei nostri clienti, che ci hanno detto di volere il comfort in cabina e la tecnologia che Gulfstream offre nella range and speed category occupata dal G400. Pertanto, il G400 segna la più recente innovazione nella nostra flotta, offrendo un aereo per ogni missione. Non vediamo l’ora di presentare l’aereo ai nostri clienti negli Stati Uniti con questo tour”.

“Il G400 Experience Tour include tappe a Miami, Houston, Dallas, Denver, Seattle, Chicago, New York, Pittsburgh e Washington, DC, durante la primavera e l’estate.

L’initial G400 aircraft è stato consegnato al Gulfstream’s Flight Test program e sono in corso i preparativi per il primo volo entro la fine dell’anno. Il test program includerà quattro flight-test aircraft e un production-test aircraft dedicato al comfort e alla maturità della cabina. Gulfstream prevede l’entrata in servizio del G400 nel 2025″, conclude Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)