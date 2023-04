Etihad lancia i nuovi pacchetti Wi-Fly

Etihad Airways lancia i nuovi Wi-Fly “Chat” e “Surf” packages, che rendono più semplice che mai rimanere in contatto, chattare con la famiglia e gli amici e navigare il web mentre si vola sulla flotta wide-body di Etihad.

“Tutti coloro che volano con Etihad beneficeranno di complimentary ‘Chat’ messaging durante l’intero volo accedendo con l’Etihad Guest membership o semplicemente iscrivendosi online prima di volare per beneficiarne immediatamente. La free chat feature include l’accesso a popolari app di messaggistica come WhatsApp, Messenger e WeChat, solo per citarne alcune.

Gli ospiti che desiderano navigare, aggiornarsi sui social media e lavorare mentre volano, possono scegliere di acquistare i piani Wi-Fly “Surf” disponibili a una tariffa fissa con dati illimitati per la durata del volo. Per i voli di durata inferiore a 7 ore, il Chat package costa $2,99 o gratuito per i membri Etihad Guest e il Surf package costa $9,99. Per i voli superiori a 7 ore, il Chat package costa $4,99, gratuito per i membri Etihad Guest, e il Surf package $19,99.

I membri di livello Etihad Guest Platinum ed Exclusive e gli ospiti che viaggiano nelle cabine First Class di Etihad beneficeranno dell’accesso Surf Wi-Fly gratuito per tutta la durata del volo. I membri Etihad Guest Gold riceveranno uno sconto del 25% sul pacchetto Surf“, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia importante per i nostri ospiti rimanere in contatto, motivo per cui siamo entusiasti di introdurre un ulteriore vantaggio gratuito per i membri Etihad Guest e invitiamo tutti a registrarsi prima di volare per approfittare immediatamente di questo vantaggio. I piani Wi-Fly offriranno dati illimitati e dureranno per tutta la durata del volo, il che significa che i nostri ospiti possono facilmente aggiornarsi sui social media, lavorare o navigare come desiderano. La nostra flotta di moderni wide-body aircraft è dotata della tecnologia giusta per abilitare questo servizio e offrire ai nostri ospiti una piacevole esperienza di connessione durante il loro viaggio”.

“La flotta narrow-body di Etihad continua a offrire l’attuale servizio di connettività mobile che consente agli ospiti di effettuare e ricevere telefonate, inviare e ricevere messaggi di testo e utilizzare i loro data roaming packages come farebbero a terra.

Oltre a connettersi al mondo attraverso la connettività mobile e Internet, gli ospiti che volano con Etihad possono usufruire del suo pluripremiato servizio di intrattenimento in volo, E-BOX, che si rivolge a un’ampia gamma di viaggiatori. E-BOX è disponibile on-demand attraverso i seat-back screens sulla flotta wide-body o tramite streaming E-BOX wireless sui dispositivi degli ospiti sulla flotta narrow-body”, prosegue Etihad Airways.

“Oltre a centinaia di film di successo, contenuti arabi, asiatici ed europei, gli ospiti possono godersi programmi TV, musica, podcast e giochi. Ci sono anche sette canali televisivi sportivi e di notizie in diretta per tenersi aggiornati sull’attualità o assistere a una partita in diretta mentre si è a bordo.

Su qualsiasi aereo, gli ospiti che desiderano staccare la spina e rilassarsi potranno godere delle premiate confortevoli cabine di Etihad, del cibo delizioso e della rinomata ospitalità araba del personale di bordo”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)