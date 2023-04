JUICE, realizzato da Airbus, inizia il suo viaggio verso Giove

Alle 14:00 UTC di oggi, JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) ha spiegato le ali dopo il decollo riuscito di Ariane 5 due ore prima. L’ESA spacecraft operations team presso l’European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt, Germania, ha preso il controllo dello spacecraft e ha confermato la ricezione della prima telemetria e il corretto dispiegamento dei pannelli solari. JUICE, costruito da Airbus, è ora ufficialmente in viaggio verso Giove.

Ulteriori equipaggiamenti e strumenti verranno progressivamente attivati nei prossimi giorni e il team operativo eseguirà i test per assicurarsi che siano tutti pienamente operativi.

“Dopo anni di lavoro, guardare questo lancio in diretta dalle nostre sedi in tutta Europa è stato un momento molto emozionante per tutti coloro che hanno lavorato a questa incredibile missione. Questo è il meglio dell’Europa che si riunisce”, ha affermato Michael Schöllhorn, CEO di Airbus Defence and Space da Korou. “Sono ansioso di vedere questo grande risultato proveniente dall’European space community”.



“Riunendo 80 partner in 23 paesi e sfruttando le capacità intellettuali di oltre 2.000 persone, Airbus ha progettato e costruito JUICE sotto contratto con l’European Space Agency (ESA).

Durante il suo viaggio di oltre 5 miliardi di chilometri, la sonda JUICE da 6,2 tonnellate effettuerà una serie di passaggi ravvicinati di Callisto, Ganimede ed Europa, raccogliendo dati per cercare di capire se esiste la possibilità che le lune e i loro oceani sotterranei possano ospitare vita microbica. Trasportando 10 strumenti scientifici all’avanguardia, tra cui fotocamere, spettrometri, un ice-penetrating radar, un altimetro, un radio-science experiment, un particle package e vari magnetic and electric field sensors, JUICE spacecraft completerà un 4-year tour del Jupiter system.

JUICE dovrebbe arrivare a Giove nel 2031 dopo una serie di gravity slingshots da Venere e dalla Terra per spingerlo lungo la sua strada”, afferma Airbus.

“Airbus ha una lunga tradizione di supporto all’European Space Agency in tutte le sue missioni interplanetarie. Queste missioni presentano sfide uniche che richiedono di spingere al limite le tecnologie spaziali e JUICE non fa eccezione, con i più grandi pannelli solari mai costruiti per una missione scientifica”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)