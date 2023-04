News Brevi – 14.04.2023

LEONARDO: INIZIA IL VIAGGIO DI JUICE VERSO GIOVE – È con il lancio della sonda JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) avvenuto oggi, venerdì 14 aprile, alle 14:14 presso il Centro spaziale europeo di Kourou nella Guyana francese a bordo di un razzo Ariane 5, che è ufficialmente iniziata la missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), verso la scoperta di Giove e del suo sistema lunare. Parte del programma “Cosmic Vision”, la sonda impiegherà otto anni per raggiungere il pianeta gassoso che dista dalla Terra circa 700 milioni di chilometri. Resterà poi in orbita attorno a Giove e le sue tre lune – Ganimede, Europa e Callisto – per permettere agli scienziati di condurre ricerche sulle condizioni di formazione dei pianeti e sui processi di formazione della vita. È un’avventura, questa, che, grazie al finanziamento e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la supervisione scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) vede partecipare in prima linea il gruppo Leonardo. “Siamo orgogliosi di contribuire insieme all’Agenzia Spaziale Italiana e al mondo accademico a questa missione europea per studiare Giove e le sue lune. JUICE inizia ora il suo viaggio di otto anni in cui i più grandi pannelli solari mai realizzati per una missione spaziale forniranno l’energia necessaria alla sonda e a tutti gli strumenti a bordo. Tra questi anche ‘occhi’ italiani, la camera ad alta risoluzione JANUS e l’iperspettrale di MAJIS, realizzati da Leonardo, che studieranno una luna molto più lontana della nostra”, ha affermato Francesco Rizzi, Responsabile del business Spazio & Optronica di Leonardo commentando: “Sono proprio missioni come JUICE che spingono lontano le frontiere della tecnologia e della conoscenza umana, e incoraggiano i giovani a raccogliere le nuove sfide dello spazio”. Nascono infatti nello stabilimento di Leonardo a Campi Bisenzio (Firenze) due strumenti d’avanguardia integrati nella sonda il telescopio JANUS e lo spettrometro di MAJIS, mentre i pannelli solari (PVA), con una superficie totale di 85mq, sono stati realizzati nello stabilimento di Leonardo a Nerviano (Milano). Un lavoro di squadra che vede coinvolte anche Thales Alenia Space e Telespazio. La prima, joint venture Thales 67% e Leonardo 33%, partecipa alla missione avendo realizzato lo strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) con l’Università di Trento e tramite il contributo di alcune unità fornite da NASA/JPL. Con l’Università di Roma La Sapienza, invece, Thales Alenia Space ha lavorato al KaT (Ka Translator) dello strumento 3GM. Infine, Telespazio (joint venture Leonardo 67%, Thales 33%), attraverso la controllata Telespazio Germany, fornisce supporto ingegneristico e operativo al Centro europeo per le operazioni spaziali dell’ESA (ESOC). L’arrivo della sonda su Giove è previsto per luglio 2031 e, dal 2034, entrando nell’orbita di Callisto, diverrà il primo satellite artificiale a orbitare attorno alla luna di un altro pianeta.

VITERBO: GIURA IL 25° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è tenuta questa mattina, venerdì 14 aprile, la cerimonia di Giuramento e Battesimo del 25° Corso Normale Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare “Fobos II” che, in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, si è svolta per la prima volta nella splendida e suggestiva cornice di Piazza San Lorenzo a Viterbo. Sono stati 127 gli allievi marescialli, provenienti da tutta Italia ed incorporati presso l’Istituto di formazione viterbese lo scorso 26 settembre, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle sue Istituzioni. L’evento è stato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, e dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti con la partecipazione del Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, delle massime autorità civili, religiose e militari locali, ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’arma di Viterbo nonché di una nutrita rappresentanza di parenti degli allievi e dei radunisti del corso Fobos I. Il Comandante della Scuola Marescialli Aeronautica Militare e del Comando Aeroporto di Viterbo, Colonnello Sandro Cascino, dopo aver ringraziato le autorità e gli ospiti intervenuti, rivolgendosi ai parenti degli allievi giuranti ha detto: “La vostra presenza qui, oggi, oltre ad essere importantissima per i vostri figli, è fondamentale per tutto il personale del nostro Istituto di Formazione. Le vostre emozioni, i vostri sguardi fieri rivolti ai nostri allievi, sono il carburante per i nostri motori, la motivazione che ci spinge a ripartire, anno dopo anno, con passione, nella meravigliosa avventura di preparare giovani italiani formandoli in uomini e donne, in militari professionali e motivati al servizio del Paese“. Al termine del suo discorso, dopo aver impugnato la Bandiera d’Istituto, ha letto la formula del giuramento solenne per gli allievi marescialli del 25° Corso che al termine hanno gridato “Lo Giuro!” suggellato dal sorvolo di una formazione di Eurofighter del 4° Stormo Caccia di Grosseto volto a sottolineare il valore delle capacità e delle eccellenze espresse dall’Aeronautica Militare al servizio del Paese per la difesa e la sicurezza della collettività. A seguire, nel corso della cerimonia si è tenuto anche il Battesimo del Corso, che ha assunto il nome di Fobos II, impartito dal Vescovo della Città di Viterbo, S.E.R. Mons. Orazio Francesco Piazza, e la successiva “benedizione del gagliardetto” che dalle mani del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa per l’Aeronautica Militare, 1° Luogotenente Giuseppe Giannetti, è passato a quelle del padrino del Corso, 1° M.llo Gabriele Supino del 9° Stormo, che lo ha poi consegnato al Capo Corso del Fobos II, Allievo Maresciallo Simone Pierri (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: PARTE “EXPLOIT MY PATENT” – Leonardo informa: “Da oggi e fino al prossimo 14 giugno è possibile partecipare alla challenge che vedrà protagoniste alcune tecnologie brevettate di Leonardo. Una sfida che mira a individuarne ulteriori ambiti e potenzialità di applicazione, sperimentandole in contesti differenti da quelli originari. Al via “Exploit My Patent”, la nuova tipologia di challenge sul portale di scouting tecnologico di Leonardo in cui si fonde, in un’unica sfida, il mondo dell’Intellectual Property con quello dell’Open Innovation. Una novità assoluta per la quale Leonardo mette a disposizione le sue tecnologie brevettate per risolvere problemi anche in contesti diversi da quelli dell’Aerospace & Defense. La challenge è indirizzata a startup, PMI (innovative e non), università, spin off ed enti di ricerca interessati a sviluppare e commercializzare tecnologie già brevettate dal Gruppo, attraverso un contributo economico di 20.000€ e la concessione d’uso gratuita della licenza per tutta la durata del progetto. L’obbiettivo della challenge è quello di individuare una o più modalità di applicazione industriale dei brevetti messi a disposizione su solverswanted.leonardo.com, valorizzando le invenzioni anche in contesti diversi da quelli in cui opera Leonardo. Questi, per il momento, i primi due brevetti in vetrina su Exploit My Patent: HPRD – High Pressure Repair Dome, un procedimento per la riparazione di pannelli in materiale composito, una soluzione tecnologica che ha come finalità principale ridurre i costi della riparazione e, al tempo stesso, offrire elevati standard di qualità. Circuito a fluido per raffreddamento di sistemi elettronici, una nuova e più efficiente tecnologia di raffreddamento e di controllo dei transitori termici, che aumenta la dissipazione verso l’ambiente e limita le escursioni di temperatura a parità di ogni altra condizione, senza peggiorare le caratteristiche d’ingombro, massa, consumo energetico, sicurezza e affidabilità. La scadenza per l’invio delle proposte è il prossimo 6 giugno. Per info: https://solverswanted.leonardo.com/”.

CAMBIO DI COMANDO AL CENTRO DI SELEZIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è tenuta mercoledì 12 aprile, sul sedime dell’Aeroporto di Guidonia, la cerimonia di avvicendamento al Comando del Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare tra il Colonnello Antonio Di Matteo ed il Colonnello Stefano De Matteis. L’evento è stato presieduto dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea. Il Colonnello Antonio Di Matteo, nel suo discorso di commiato ha tracciato un bilancio delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti dal Centro di Selezione sotto il suo comando. Ha espresso, inoltre, il suo ringraziamento ai Comandanti degli Enti co-ubicati ed a tutto il personale operante sul sedime dell’Aeroporto di Guidonia per il supporto costante fornito durante tutto il suo periodo di Comando ed ha indirizzato il suo augurio al Colonnello De Matteis per il nuovo incarico assunto. Il Colonnello Stefano De Matteis, durante il suo intervento di insediamento, ha esposto quelli che saranno i principi e gli elementi propulsivi del suo comando: “E’ imperativo che la selezione del personale, venga svolta secondo canoni di etica, esemplarità, trasparenza, efficacia ed eccellenza, per assicurare all’Aeronautica Militare personale di qualità”. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, che rivolgendosi al Comandante uscente, ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato svolto, mentre al Comandante subentrante ha augurato un proficuo periodo di comando, con scenari sempre più complessi ed in continua evoluzione che significheranno una crescita e miglioramenti in ogni settore. Il Centro di Selezione A.M. di Guidonia dipende dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari. Si occupa di realizzare, attuare e supportare, con competenza, le attività di selezione e di orientamento professionale dei candidati, volte ad individuare tra questi i migliori per motivazione ed attitudini correlate alla dimensione aerospaziale, al fine di rendere l’Aeronautica Militare sempre più utile alla collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA GROUP: HELP ALLIANCE AMPLIA IL PORTAFOGLIO DI PROGETTI – help alliance, l’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group, sta ulteriormente espandendo il suo impegno globale e quest’anno sostiene un totale di 8 nuovi progetti di aiuto. Per la prima volta saranno sostenuti progetti in Namibia, Siria e Repubblica Dominicana. In totale, help alliance è ora attiva in 28 paesi con 52 progetti e sta dando un importante contributo ai Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite. Tra i nuovi progetti vi sono tre iniziative sviluppate in stretta collaborazione con le Lufthansa Group airlines Eurowings Discover e Edelweiss Air. “Il coinvolgimento delle compagnie aeree attraverso i propri progetti di aiuto rafforza il senso di comunità dell’intero Gruppo e dimostra che c’è una grande motivazione a lavorare a tutto campo per i bambini e i giovani svantaggiati”, afferma Andrea Pernkopf, Managing Director of help alliance. Oltre ai suoi progetti a lungo termine, help alliance sta anche intensificando i suoi aiuti di emergenza in aree di crisi come l’Ucraina o le regioni colpite dal terremoto della Turchia e della Siria. Con aiuti d’urgenza e misure di ricostruzione orientati ai bisogni, l’organizzazione sostiene le persone colpite in modo rapido ed efficace. “In qualità di organizzazione umanitaria di Lufthansa Group, siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di progetti e di sostenere le persone bisognose. Il nostro lavoro contribuisce a promuovere high-quality education (SDG 4) e decent work and economic growth (SDG 8), in accordo con gli United Nations Sustainable Development Goals (SDG) nei paesi del Sud del mondo, ma anche in Europa”, sottolinea Pernkopf. Come di consueto, i progetti di help alliance sono proposti dai dipendenti di Lufthansa Group e supervisionati su base volontaria. Dalla sua fondazione nel 1999, l’organizzazione umanitaria lavora per uno sviluppo sociale sostenibile nei paesi del progetto e si impegna ad aiutare i bambini e i giovani svantaggiati in tutto il mondo. Per informazioni dettagliate sugli 8 nuovi progetti di help alliance, visitare http://www.helpalliance.org.

EMIRATES SKYWARDS COLLABORA CON DILMAH TEA PER OFFRIRE AI SOCI TEA.INSPIRED EXPERIENCE – Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha stretto una partnership con Dilmah Tea per offrire ai soci l’opportunità di sperimentare le piantagioni di tè dello Sri Lanka. “A partire da oggi i soci possono fare un offerta di Miglia con Skywards Exclusives per avere la possibilità di vincere un soggiorno al Tea Maker’s Private Retreat. L’opportunità include una masterclass sulla preparazione del tè, un’esperienza culinaria unica ispirata al tè, esperienze di abbinamento gastronomico con il tè e una visita per esplorare i campi del tè. A partire da 200.000 Miglia, i soci Emirates Skywards possono fare un’offerta e vincere un viaggio tutto incluso in Sri Lanka. Le date del viaggio saranno dal 18 maggio al 24 maggio 2023”, afferma Emirates. “Emirates e Dilmah Tea hanno goduto di una partnership di successo per più di tre decenni, offrendo i migliori tè a bordo e nelle lounge aeroportuali di Emirates in tutto il mondo. La compagnia aerea continua a portare il brand Dilmah in 140 destinazioni attraverso la sua vasta rete. Ogni anno la compagnia aerea produce 33 milioni di tazze di tè Dilmah per i suoi clienti da un tea menu appositamente curato disponibile in tutte le classi. A bordo sono disponibili più di 10 diverse varietà di tè, tra cui scelte popolari come il tè nero Dilmah Ceylon, la menta marocchina e il tè per la colazione. I passeggeri premium possono anche assaporare i sapori aromatici della Emirates Signature tea blend prodotta esclusivamente per la compagnia aerea da Dilmah e servita solo in First Class. Ispirato ai sapori degli Emirati Arabi Uniti, lo squisito tè ha ricche note aromatiche di rosa, mandorla e zenzero. Skywards Exclusives è un’iniziativa distintiva del programma fedeltà SkyWards che fornisce l’accesso a esperienze esclusive dall’ampio portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates. I soci possono fare offerte e riscattare Miglia per alcuni degli eventi sportivi e culturali più prestigiosi del mondo, inclusi eventi con Real Madrid, AC Milan, Dubai World Cup, SL Benfica, Emirates FA Cup e altri sport come golf, tennis e cricket”, conclude Emirates.

IATA: L’AVIAZIONE E’ UN POTENTE MOTORE ECONOMICO PER IL CANADA – “IATA sperava che il bilancio federale includesse misure a sostegno delle raccomandazioni dell’House of Commons Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities. Sfortunatamente non è stato così”, ha scritto Willie Walsh, IATA’s Director General, in una lettera al Canada’s Deputy Prime Minister and Minister of Finance e al Minister of Transport. Nella sua lettera, Walsh ha accolto con favore la proposta di fornire 1,8 miliardi di dollari canadesi in cinque anni alla Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) per mantenere e aumentare il suo livello di servizio, ridurre i tempi di attesa per lo screening dei passeggeri e rafforzare le misure di sicurezza negli aeroporti. “Tuttavia, ciò è arrivato con un aumento proposto del 33% dell’Air Travellers Security Charge (ATSC). Questo rende i viaggi aerei ancora meno alla portata di tutti i canadesi”, ha scritto Walsh. Walsh ha anche espresso preoccupazione per la proposta di rafforzare l’autorità della Canadian Transportation Agency (CTA) e rendere le compagnie aeree più responsabili per service failures and disruptions. “Incoraggiamo fortemente il governo a condividere queste responsabilità tra tutti i componenti del sistema coinvolto nel supportare operazioni aeree regolari e un’esperienza positiva per i viaggiatori”. Walsh ha sottolineato che l’imposizione di un onere normativo alle compagnie aeree per recuperare i costi della gestione dei reclami dei passeggeri si aggiunge all’elevato onere dei costi delle compagnie aeree che operano in Canada. Walsh ha esortato il governo canadese a sostenere gli sforzi dell’industria aeronautica per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Ha invitato il governo ad aprire consultazioni immediate con l’industria sui fondi di 15 miliardi di dollari canadesi destinati a incentivare lo sviluppo di carburanti alternativi in Canada. Walsh ha sottolineato che un settore dell’aviazione sano e sostenibile contribuisce enormemente al benessere del Paese. Prima del COVID, il settore dell’aviazione canadese ha contribuito con 51,4 miliardi di dollari canadesi al PIL del paese e ha sostenuto circa 633.000 posti di lavoro. “L’aviazione commerciale è un potente motore economico per il Canada. Esortiamo il governo del Canada ad adottare misure per rimuovere gli ostacoli alla continua crescita di questo settore e renderlo più competitivo a livello globale”, ha concluso Walsh.

AIR FRANCE LANCIA LA 2023 WORK-STUDY RECRUITMENT CAMPAIGN – Air France ha lanciato la 2023 work-study recruitment campaign. Air France afferma: “Air France è sempre nel cuore degli studenti per prepararli al loro inserimento lavorativo. La nostra promessa: aiutarti a dare slancio alla tua carriera. Decolla e unisciti alla Air France work-study community. Le offerte di lavoro in tempo reale si possono trovare sull’Air France emploi website: https://recrutement.airfrance.com/”.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 24 aprile 2023 come record date per l’April 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento dell’April 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 28 aprile 2023”.