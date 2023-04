L’A380 di Emirates atterra in Marocco

Emirates informa: “L’Airbus A380 di Emirates è atterrato il 15 aprile al Mohammed V International Airport in Casablanca, segnando un modo migliore per volare tra Dubai e Casablanca, oltre ad aumentare la domanda in entrata e in uscita dal Marocco.

I passeggeri a bordo del primo A380 diretto in Marocco hanno volato sull’aereo con livrea speciale. L’A380 sfoggiava la Museum of the Future Livery, la più recente meraviglia di Dubai, icona architettonica e centro di concetti e idee pionieristiche.

Il servizio giornaliero con A380 sostituisce l’attuale Boeing 777-300ER attualmente utilizzato tra Dubai e Casablanca. Il volo Emirates EK751 decolla dal Dubai International Airport alle 07:30 e atterra a Casablanca alle 11:55. EK752 parte da Casablanca alle 14:45, arrivando a Dubai alle 01:15 del giorno successivo.

L’aereo è stato ricevuto da Khalfan Al Salami, Country Manager, Morocco, insieme a una serie di autorità tra cui Alasri Al Dhaheri, UAE ambassador of Morocco, Omar Abdulrahman Al Tunaiji, UAE Consul General of Morocco, Alarby Bin Ebrahim, Public relations Manager, Abdalhaq Mazrour, Airport Director, Morocco”.

“Emirates vola in Marocco da 21 anni e il ritorno dei servizi con A380 sottolinea il suo impegno di lunga data nei confronti del Paese, aumentando il traffico in entrata e sostenendo la ripresa turistica del Paese. Casablanca continua ad essere una popolare destinazione leisure sul network di Emirates e l’aggiornamento dei servizi con l’A380 offrirà ai viaggiatori maggiori opportunità di connettersi alla capitale marocchina, oltre a fornire ai clienti una maggiore connettività a Dubai e oltre. I viaggiatori che volano da Casablanca a Dubai serviti dall’A380 possono godere di una connettività senza interruzioni alla sua rete globale di 140 destinazioni.

I first and business class customers possono inoltre usufruire dei Chauffeur Drive services services lanciati di recente in Marocco“, prosegue Emirates.

“L’esperienza A380 di Emirates rimane molto ricercata dai viaggiatori, con 14 First Class suites e 76 lie-flat seats in Business Class. I clienti possono usufruire delle sue cabine spaziose e confortevoli, dei prodotti esclusivi e delle migliori esperienze in volo, come Onboard Lounge, First Class suites, Shower Spa e il premiato inflight entertainment system, che include più oltre 5.000 canali di intrattenimento on-demand.

La compagnia aerea ha accelerato il dispiegamento del suo aereo di punta A380 in linea con la crescente domanda di viaggi aerei. Attualmente, l’A380 di Emirates è operativo in 43 destinazioni, tra cui Dubai, con l’intenzione di espandersi in diverse altre città nei prossimi mesi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)