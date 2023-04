News Brevi – 17.04.2023

AERONAUTICA MILITARE: A UDINE CONFERENZA SULLA MANUTENZIONE DEI VELIVOLI DI 5ª GENERAZIONE – Giovedì 13 aprile, presso il prestigioso Istituto Statale Superiore “Arturo Malignani” di Udine, il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, ha tenuto una conferenza sulla logistica aeronautica, con un approfondimento sulla manutenzione dei velivoli di 5ª generazione. La Conferenza, svoltasi nell’aula magna dell’Istituto, ha visto una platea di circa 200 giovani studenti di indirizzo aeronautico mirato alla progettazione, realizzazione, mantenimento ed efficienza dei mezzi aerei ed all’organizzazione dei servizi logistici. L’invito è frutto di una collaborazione con la Forza Armata, che ha visto recentemente la donazione di un AMX dismesso come strumento di prove e di studio per gli allievi. Il Generale Comelli, ringraziando il Preside, Professor Oliviero Barbieri, ha ricordato con emozione gli anni trascorsi in qualità di studente tra i banchi del medesimo edificio, dove ha iniziato i suoi studi nel settore tecnico-aeronautico, proseguiti poi con l’ingresso in Accademia Aeronautica nel 1979 con il Corso “Vulcano III” e il conseguimento del brevetto di Pilota Militare. L’intervento, dopo un primo excursus riferito al Centenario dell’Aeronautica Militare, è iniziato con un’introduzione sulle molteplici attività del Comando Logistico ed è proseguito con un focus sul tema principale relativo alla manutenzione in Aeronautica, con particolare riguardo ai velivoli di 5ª generazione. Queste le parole del Generale Comelli nel suo intervento: “L’importanza della Forza Armata di dotarsi di Specialisti estremamente qualificati e la necessità di poter disporre di giovani ragazzi che, all’atto del reclutamento, abbiano già una base strutturata e consolidata, in modo da agevolare il compito delle Scuole di Formazione dell’Arma Azzurra per il successivo inserimento nei Reparti di Manutenzione dell’Aeronautica Militare” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS: AGIORNAMENTO SUL DIP TERM LOAN – SAS AB annuncia che non utilizzerà la seconda tranche del suo debtor-in-possession (“DIP”) term loan durante il secondo trimestre del FY2023, come precedentemente comunicato. “A seguito di uno sviluppo più forte del previsto della posizione di liquidità di SAS durante l’inverno, SAS non ha bisogno di liquidità aggiuntiva a breve termine attraverso la seconda tranche del DIP term loan. SAS può, a seconda del continuo sviluppo della posizione di liquidità, continuare le discussioni con Apollo Global Management in merito all’accesso alla seconda tranche del DIP term loan in una fase successiva durante il chapter 11 process. Nel frattempo, la compagnia continuerà a perseguire altre normali iniziative di finanziamento che, se chiuse, integreranno la liquidità a un lower all-in cost rispetto a un utilizzo a breve termine della seconda tranche del DIP term loan. Il 14 agosto 2022 SAS ha stipulato un DIP term loan agreement per USD 700 milioni (l’equivalente di circa SEK 7,0 miliardi), con fondi gestiti da Apollo Global Management. Il DIP financing è un tipo specializzato di finanziamento ponte utilizzato dalle imprese che stanno ristrutturando attraverso un chapter 11 process. Il DIP term loan agreement è suddiviso in due tranche di pari importo, di cui SAS ha utilizzato la prima tranche a settembre 2022. Come precedentemente comunicato il 6 aprile 2023, SAS ha inoltre avviato un equity solicitation process che dovrebbe determinare ulteriori potenziali fonti di capitalizzazione per il business. L’avvio dell’ equity solicitation process è una componente fondamentale per creare un percorso per l’uscita della compagnia dal chapter 11. SAS attualmente prevede di emergere dal suo chapter 11 process durante l’ultima parte del secondo semestre 2023 e potrebbe, a seconda dell’evoluzione della posizione di liquidità, continuare le discussioni con Apollo in merito all’accesso alla seconda tranche del DIP term loan a un fase successiva durante il chapter 11 process”, afferma SAS.

BRITISH AIRWAYS È PRONTA AL DECOLLO CON UN NUOVO BRITISH ORIGINAL SAFETY VIDEO – British Airways informa: “British Airways ha presentato in anteprima il suo nuovo onboard safety video, che vede protagonisti i colleghi della compagnia aerea, britannici che svolgono le loro attività quotidiane e alcuni volti familiari, mostrando tutto ciò che rende la Gran Bretagna unica e davvero originale. Il safety video gioca su argomenti sinonimo del Regno Unito, dalla discussione sul meteo al godersi fish and chips in riva al mare, celebra le stranezze senza tempo e le persone uniche della nazione. Il film di cinque minuti sarà proiettato sugli aerei a lungo raggio della compagnia aerea dal 1° maggio 2023 e mette in mostra i colleghi di British Airways nei loro ruoli a terra e in volo. Oltre a far luce sui colleghi della compagnia aerea, il video presenta anche parte del pubblico britannico durante le loro attività”. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Abbiamo già assistito a safety demonstrations in passato, quindi sapevamo di dover creare qualcosa di diverso che catturasse l’attenzione e che fosse totalmente in linea con il nostro posizionamento British Original. Volevamo che questa fosse una vera celebrazione dell’originalità e per noi sono le nostre persone che, insieme al luogo da cui veniamo, ci rendono unici. Ecco perché era importante per noi incoraggiare così tanti dei nostri fantastici colleghi a fare quello che fanno ogni giorno per i nostri clienti e l’uno per l’altro. Volevamo anche inserire un po’ di arguzia e mostrare la Britishness e tutte le stranezze che ci contraddistinguono, facendo luce sulle persone nella vita reale – dai pescatori e dai chip shop workers agli amici che vanno in giro, così come alcuni volti noti che aiutano mettere la Gran Bretagna sul palcoscenico. Quindi, sedetevi nella posizione di decollo e speriamo che vi piaccia davvero il nostro nuovo safety video”. “La compagnia aerea sostiene e mette in mostra l’originalità britannica in tutta la sua customer experience, dai suoi menu con il meglio della cucina britannica, al suo canale dedicato all’intrattenimento in volo British Original, ed è orgogliosa di mostrare il meglio della Gran Bretagna. Entro la fine dell’anno verrà rilasciata una seconda versione del safety video, con i colleghi della compagnia aerea nella loro nuova uniforme. Il safety video sarà disponibile sugli aerei a lungo raggio con inflight entertainment screens. Sugli aerei a corto raggio di British Airways, senza inflight entertainment screens, l’equipaggio di cabina effettuerà una manual safety demonstration”, conclude British Airways.

QANTAS: DECOLLANO I VOLI DA MELBOURNE A JAKARTA – I viaggiatori hanno ora accesso a un’altra rotta internazionale da Melbourne, con Qantas che lancia i voli diretti a Jakarta. I voli per tutto l’anno opereranno tre giorni alla settimana con Airbus A330 e si aggiungeranno ai voli esistenti di Qantas per Jakarta da Sydney. Insieme, questi voli offrono ai clienti quasi 300.000 posti tra l’Australia e Jakarta all’anno e la scelta di dieci voli a settimana, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Il nuovo servizio è la quarta rotta internazionale aggiunta da Qantas da Melbourne dalla riapertura dei confini e segue il lancio dei voli per Delhi e Dallas Fort Worth. Qantas ha anche ripreso i voli da Melbourne a Tokyo il mese scorso, operando per la prima volta all’aeroporto di Haneda, risparmiando ai passeggeri quasi due ore di viaggio da e per il centro di Tokyo rispetto all’aeroporto di Narita, dove il volo operava prima della pandemia. Andrew David, Qantas Domestic and International CEO, ha affermato: “Continuiamo a vedere una domanda davvero forte per i viaggi da e per Melbourne, quindi siamo lieti di espandere il nostro network internazionale con un’altra nuova rotta. Jakarta sta diventando una destinazione sempre più importante per i nostri corporate travellers. Questi voli diretti offrono più scelta e rendono ancora più facile per loro fare affari con uno dei vicini più prossimi dell’Australia. La rotta è anche una grande opportunità per più indonesiani di esplorare il meglio il Victoria o visitare parenti e amici. Vorremmo ringraziare il governo del Victoria e l’aeroporto di Melbourne per il loro supporto al lancio di questa nuova rotta”. Qantas Group opera fino a 106 voli di andata e ritorno a settimana dall’Australia all’Indonesia, compresi i voli Qantas e Jetstar da Melbourne a Bali. Qantas ha recentemente annunciato un investimento multimilionario in nuovi menu, pasti più abbondanti e prodotti premium in tutte le cabine del suo regional, domestic and international network. Le nuove modifiche al menu sono iniziate il mese scorso e presentano ingredienti stagionali.

EMIRATES: DIVERSE OPZIONI PER UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO FLUIDA E VELOCE – Emirates informa: “Mentre i residenti degli Emirati Arabi Uniti si preparano per il primo long weekend dell’anno, in occasione dell’Eid Al Fitr, Emirates sta evidenziando un periodo intenso per i viaggi in uscita da Dubai dal 20 aprile in poi. Emirates consiglia ai passeggeri di arrivare in aeroporto fino a 3 ore prima del volo, di prendere nota dell’orario di imbarco sulla carta d’imbarco per assicurarsi di raggiungere il gate di partenza in orario e di sfruttare le diverse opzioni di check-in per ridurre i tempi in aeroporto. Esistono diversi modi per garantire un’esperienza di viaggio fluida e rapida con Emirates: scaricare l’app Emirates; effettuare il pre-order Duty Free Shopping; lasciare i bagagli la sera prima (i passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e lasciare i bagagli in aeroporto 24 ore prima della partenza o 12 ore prima della partenza se volano negli Stati Uniti o a Tel Aviv, quindi arrivare in aeroporto e procedere direttamente all’immigrazione); effettuare il check-in online o con l’app Emirates; effettuare il check-in da remoto (coloro che iniziano i loro viaggi da Ajman possono usufruire di un City Check-in 24 ore su 24 presso il terminal centrale degli autobus di Ajman); effettuare il check-in da casa (Emirates offre un servizio di check-in a domicilio a Dubai e Sharjah, gestito da DUBZ. Gli agenti DUBZ completano il processo di check-in a casa, in hotel o in ufficio del cliente e portano i bagagli sul volo mentre i clienti sono liberi di attraversare l’aeroporto più tardi); utilizzare i chioschi Self Check-in in aeroporto; ulteriore supporto se necessario; biometria (per i clienti di First e Business Class in partenza da Dubai, lo Smart Tunnel del Dubai International Airport è una novità per il controllo passaporti, in cui i passeggeri attraversano semplicemente un tunnel e vengono autorizzati dalle autorità di immigrazione senza intervento umano o necessità di un timbro fisico sul passaporto); UAE Residents Smart Gates (i passeggeri possono registrarsi per utilizzare gli Smart Gate al Terminal 3 di Emirates e velocizzare l’immigrazione ogni volta che tornano a Dubai).

GE AEROSPACE NOMINA IL NUOVO CHIEF DIVERSITY OFFICER – GE Aerospace ha annunciato che Germaine Hunter entrerà a far parte dell’azienda come Chief Diversity Officer, a partire dal 1° maggio 2023. Il GE Chairman and CEO and GE Aerospace CEO, H. Lawrence Culp, Jr, ha dichiarato: “Quasi tre anni fa GE ha rinvigorito la sua strategia e il suo impegno per generare progressi sostenibili a lungo termine in materia di diversità, equità e inclusione (DEI). Germaine ha una comprovata esperienza nel fornire risultati di business e guidare i programmi DEI, e non vedo l’ora di collaborare con lui per guidare continui progressi significativi in GE Aerospace”. Germaine ha conseguito un Master in Business Administration presso la Booth School of Business dell’Università di Chicago e una laurea in finanza presso la Georgetown University.