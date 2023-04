Air France-KLM, Air France e KLM hanno sottoscritto due Revolving Credit Facility legate a KPI ESG

Facendo seguito all’intenzione espressa durante la presentazione dei risultati dell’esercizio 2022 del Gruppo il 17 febbraio 2023, Air France-KLM, Air France e KLM hanno sottoscritto due ESG KPI-Linked Revolving Credit Facility (“RCF”) con un ampio pool di istituzioni finanziarie, per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro.

“Per ogni strumento, una serie di ESG linked Key Performance Indicators è incorporata nel costo del finanziamento. Questi indicatori sono in linea con l’impegno di Air France-KLM e delle due compagnie aeree per uno sviluppo sostenibile e una graduale decarbonizzazione delle attività. Le due RCF includono un financing cost margin adjustment mechanism (upward or downward) condizionato al raggiungimento indipendente di questi indicatori dedicati (riduzione delle emissioni di CO2 unitarie, aumento della quota di Sustainable Aviation Fuel, tra gli altri).

Questa serie di accordi è la seconda transazione di successo legata alla sostenibilità intrapresa da Air France-KLM insieme ad Air France e KLM dopo il suo Sustainability-Linked Bond inaugurale emesso nel gennaio 2023″, afferma Air France-KLM.

“Air France-KLM e Air France come mutuatari combinati hanno firmato un RCF Sustainability-Linked da 1,2 miliardi di euro. Questa nuova linea di credito ha una scadenza iniziale nel 2026, include due opzioni di estensione di un anno e prevede una €100 million accordion increase option a discrezione degli istituti di credito durante un anno successivo alla data di sottoscrizione. Questa RCF è stata coordinata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) e Natixis, agendo congiuntamente come Global Coordinators, ESG Coordinators and Documentation Agents, ed è stata conclusa con un sindacato di 15 banche internazionali.

KLM ha firmato una RCF da 1,0 miliardi di euro che include ESG Key Performance Indicators. Questa nuova RCF ha una scadenza iniziale nel 2027, include due opzioni di estensione di un anno e prevede una €200 million accordion increase option a discrezione degli istituti di credito. La RCF è stata coordinata da ABN AMRO, ING e Rabobank, con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) in qualità di coordinatore per gli ESG targets. È stata conclusa con un sindacato di 14 banche internazionali.

Tale agevolazione sostituisce sia il restante direct loan concesso a KLM dallo Stato olandese, sia la credit facility garantita dallo Stato olandese, entrambe annullate da KLM. A seguito di tale annullamento, le condizioni connesse a tale aiuto non sono più applicabili”, conclude Air France-KLM.

KLM apre una nuova linea di credito legata agli obiettivi ESG

KLM informa: “A partire dal 17 aprile 2023, KLM ha aperto una nuova linea di credito revolving (RCF) con un sindacato di 14 banche internazionali. Si tratta di un importo di 1 miliardo di euro per una durata di quattro anni, con possibilità di proroga per ulteriori due anni. KLM sta quindi chiudendo il prestito diretto e la linea di credito garantita dal governo olandese a partire dalla stessa data.

La crisi coronavirus ha avuto un impatto senza precedenti sul settore aereo. Il governo olandese ha fornito un aiuto eccezionale sotto forma di un prestito diretto di 1 miliardo di euro e una garanzia del 90% su una linea di credito bancaria di 2,4 miliardi di euro.

Nel 2020 KLM ha ritirato 942 milioni di euro dei 3,4 miliardi di euro disponibili. Tale importo potrebbe essere rimborsato integralmente già nel giugno 2022 grazie alla rapida ripresa della domanda”.

“Oggi, KLM ha annunciato di aver chiuso le restanti direct loan and credit facility, garantita fino al 90% dal governo olandese. Ciò significa che le condizioni che disciplinano il pacchetto di sostegno finanziario non si applicano più. KLM ribadisce che il raggiungimento di una maggiore sostenibilità, pur rimanendo sani e competitivi, continua a servire come obiettivo chiave.

KLM ha aperto una revolving credit facility di 1 miliardo di euro con un sindacato di banche per sostituire il pacchetto di sostegno finanziario. La linea di credito è legata agli obiettivi ESG in materia di sostenibilità e responsabilità sociale. ABN AMRO, ING e Rabobank hanno coordinato il gruppo di banche e Crédit Agricole lo ha fatto per gli obiettivi di sostenibilità. Una volta raggiunti gli obiettivi ESG, il margine di interesse sarà ridotto”, prosegue KLM.

“È una notizia incoraggiante che possiamo rimetterci in piedi dopo un periodo così difficile. Ciò è dovuto anche agli sforzi di tutti i dipendenti KLM e alla lealtà dei nostri clienti. Siamo grati al governo olandese per il suo sostegno durante la crisi coronavirus. Il nostro obiettivo rimane il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità e il mantenimento della solidità finanziaria attraverso il conseguimento di risparmi sui costi strutturali. Questo non cambierà ed è l’unico modo per noi di continuare a connettere i nostri clienti che vogliono viaggiare per il mondo”, afferma Marjan Rintel, KLM CEO.

“È fantastico che a tre anni dallo scoppio della pandemia si possa concludere il pacchetto di sostegno statale. Siamo in grado di fare questo passo grazie alla forte posizione di liquidità di KLM e alle buone prospettive per il settore aereo. Sono lieto che le banche coinvolte condividano la fiducia che abbiamo nel futuro di KLM. Così facendo, ci stiamo lasciando alle spalle la crisi coronavirus. L’enorme grado di sostegno ricevuto sia dal governo che dalle banche è stato essenziale per KLM in questo periodo”, afferma Erik Swelheim, KLM CFO.

