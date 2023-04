Giancarlo Mezzanatto nominato Chief Executive Officer di Eurofighter

Giancarlo Mezzanatto è stato nominato Chief Executive Officer di Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, la management company dell’Eurofighter Typhoon. È stato selezionato dagli azionisti del consorzio Eurofighter GmbH e inizierà il ruolo il 1° maggio.

Giancarlo arriva in Eurofighter da Leonardo, dove ha ricoperto una serie di ruoli senior, più recentemente il ruolo di Senior Vice President European Military Programmes. In precedenza, ha ricoperto la posizione di Chief Operating Officer Programs presso Eurofighter GmbH tra il 2019 e il 2021.

La sua nomina segue la politica triennale di rotazione delle società partner di Eurofighter GmbH. Succede a Carlo Mancusi, scomparso nel dicembre 2022. Wolfgang Gammel, Chief Operating Officer Programs (COOP) di Eurofighter, ricopre il ruolo di CEO dall’inizio del 2023 e consegnerà le funzioni a Giancarlo quando inizierà a maggio.

Andrea Thompson, Chair of the Eurofighter GmbH Supervisory Board, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il bentornato a Giancarlo in Eurofighter, che assume il ruolo di Chief Executive Officer. Porta una significativa esperienza e competenza nel programma Eurofighter, che sarà di enorme valore nei prossimi anni. La nomina di Giancarlo segue un periodo difficile per Eurofighter GmbH dopo la triste scomparsa di Carlo Mancusi. Vorrei ringraziare l’Eurofighter Board of Management per i loro sforzi durante questo periodo e, in particolare, Wolfgang Gammel che ha assunto il ruolo di CEO in questa fase provvisoria”.

Giancarlo entra a far parte del Board of Management di Eurofighter e lavorerà al fianco di Wolfgang Gammel, Chief Operating Officer Programmes; Andy Eddleston, Chief Operating Officer Capabilities; Gabriel Semelas, Chief Commercial and Financial Officer; Giammarco Quaglia, Director Business Support.

“Sono entusiasta di unirmi e guidare Eurofighter GmbH in un momento cruciale per la sicurezza in Europa e nel mondo. Non vedo l’ora di lavorare con i partner del consorzio e le nazioni clienti”, afferma Giancarlo Mezzonatto. “Negli ultimi anni Eurofighter si è assicurata e ha consegnato nuovi contratti e capacità. Insieme continueremo a sviluppare le capacità dell’Eurofighter Typhoon, assicurandoci che rimanga il principale swing-role military aircraft al mondo”.

Giancarlo ha iniziato la sua carriera nell’industria aerospaziale italiana (Aeritalia) nel 1987. Ha una laurea in Filosofia e un Master in Artificial Intelligence and Knowledge Engineering. Ha trascorso i primi dieci anni della sua carriera lavorando su Artificial Intelligence applications for military programmes.

(Ufficio Stampa Eurofighter – Photo Credits: Md80.it)