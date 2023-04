ATR: passo avanti nell’Aircraft Maintenance Digitalisation

ATR e la leading MRO software company Swiss-AS, hanno annunciato oggi una partnership per migliorare ulteriormente la digitalizzazione della gestione dell’airline maintenance management.

Attraverso questa collaborazione, la prima tra un produttore di aeromobili e una MRO software company, i due partner stanno lavorando fianco a fianco per migliorare e personalizzare l’integrazione degli ATR maintenance data nel software AMOS fornito da Swiss-AS agli operatori ATR.

L’obiettivo è consentire alle compagnie aeree di digitalizzare la gestione della manutenzione nel modo più efficiente, con un software su misura per le loro esigenze e i vincoli operativi.

Attualmente, l’integrazione delle pubblicazioni tecniche, fornite dall’OEM nella soluzione software, è sotto la responsabilità dell’operatore e spesso richiede l’utilizzo di sistemi autonomi e vari middleware per gestire l’integrità e le revisioni dei dati.

Fabiano Faccoli, CEO di Swiss-AS, ha dichiarato: “Siamo lieti di siglare questa partnership con ATR. Rappresenta un ulteriore passo avanti nel supportare gli operatori durante la loro trasformazione digitale, sfruttando al massimo l’esperienza di ATR come produttore e la competenza di Swiss-AS nella gestione della manutenzione digitale. Questo li aiuterà a risparmiare tempo e denaro”.

Stefano Marazzani, SVP Customer Support and Services, ATR, ha commentato: “Un aeromobile ha valore solo quando è in volo, motivo per cui, da oltre 20 anni, ATR contribuisce ad aumentare il fleet time degli operatori e a ridurne i costi ottimizzando la manutenzione e processi di riparazione. Ciò contribuisce a rendere il trasporto aereo regionale più affidabile, accessibile e sostenibile. Attraverso questa iniziativa congiunta con Swiss-AS continuiamo a innovare e sviluppare soluzioni attraverso la digitalizzazione, per supportare meglio i nostri clienti nella gestione della loro in-service fleet, compresi i servizi tecnici e sistemi logistici. Questa partnership integrerà le esigenze dei nostri clienti in termini di pianificazione e gestione della manutenzione con un approccio end-to-end, per evolvere la nostra offerta di servizi e supporto”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)