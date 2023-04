News Brevi – 18.04.2023

IL SANTO PADRE VOLA A BUDAPEST CON ITA AIRWAYS – Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 28 aprile alle ore 8:15 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto Internazionale Budapest-Ferenc Liszt viaggiando con ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2. “ITA Airways ha scelto l’Airbus A320neo con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Si tratta di un aeromobile tecnologico ed efficiente, che garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 10:05 ora locale. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Fabio Maria Lazzerini, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 9 persone, 3 piloti e 6 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Per la prima volta su un volo papale, il personale della Compagnia indosserà le nuove divise ITA Airways. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico all’insegna della sostenibilità, che lo stesso Pontefice richiama costantemente nel suo Magistero. Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Airline Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”, afferma ITA Airways.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA BUONI RISULTATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2023 – Lockheed Martin Corporation ha annunciato oggi first quarter 2023 net sales pari a $15,1 miliardi, rispetto ai $15,0 miliardi del primo trimestre 2022. Net earnings nel primo trimestre 2023 pari a $1,7 miliardi, o $6,61 per azione, rispetto a $1,7 miliardi, o $6,44 per azione, nel primo trimestre 2022. Cash from operations di $1,6 miliardi nel primo trimestre 2023, rispetto a $1,4 miliardi nel primo trimestre 2022. Il free cash flow si attesta a $1,3 miliardi, rispetto a $1,1 miliardi nel primo trimestre 2022. “Siamo partiti alla grande per il nuovo anno fornendo ai nostri clienti i prodotti e i sistemi essenziali per migliorare la sicurezza nazionale e l’esplorazione dello spazio e per offrire performance e valore ai nostri azionisti”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President, and CEO. “Alcuni dei risultati degni di nota della società durante il trimestre includono l’ottenimento di un contratto per il primo United States sea-based hypersonic missile program, il Conventional Prompt Strike (CPS), la consegna del primo F-16 fighter aircraft dalla nuova Greenville, South Carolina factory, ed essere selezionati per fornire 88 F-35 fifth-generation fighter aircraft al Canada. Rimaniamo sulla buona strada per raggiungere la nostra guidance finanziaria per l’intero anno 2023 e continuare il nostro solido approccio alla restituzione del capitale agli azionisti, con $500 milioni di riacquisto di azioni e $784 milioni di dividendi distribuiti nel primo trimestre. Inoltre, tutte le nostre aree di business continuano sviluppare soluzioni mission-based progettate per essere integrate in un’architettura aperta utilizzando le tecnologie digitali del 21° secolo. Molte delle nostre piattaforme distintive, inclusi geosynchronous orbit infrared-sensing satellites, F-35, Aegis radar system e i nostri submarine combat systems, vengono attivamente incorporati in questa architettura, migliorandone l’efficacia e l’attrattiva per i nostri clienti da molti anni. Intendiamo guidare il nostro settore verso il futuro e lo stiamo facendo con una costante attenzione a premiare i nostri azionisti nel lungo periodo”.

AERONAUTICA MILITARE: VOLI MOTIVAZIONALI PER SEI ALLIEVI DELLA SCUOLA DOUHET – I voli motivazionali rappresentano la terza fase del progetto “Giovani Aquile”, un programma previsto dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze che, attraverso una serie di attività a carattere aeronautico, ha lo scopo di accrescere e consolidare la passione che i giovani allievi nutrono per il volo. La prima fase di “Giovani Aquile” prevede un corso di volo su aliante presso il 60° Stormo di Guidonia, mentre la seconda fase consiste in attività di familiarizzazione al volo a bordo di velivoli a motore Siai S.208/M. Per quanto riguarda la terza fase, gli allievi più meritevoli dell’ultimo anno del liceo dell’Arma Azzurra sono stati premiati con dei voli motivazionali al 51° Stormo di Istrana e al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” – il liceo dell’Aeronautica Militare – è stata inaugurata nel 2006 ed è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Scopo dell’istituto è quello di curare la formazione culturale, umana, morale e fisica degli allievi, affinché possano diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future che ciascuno di loro farà (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET CELEBRA IL SUO 150° CORSO FEARLESS FLYER – easyJet ha celebrato il suo 150° corso Fearless Flyer, che si è svolto il mese scorso con l’experience flight in decollo dall’aeroporto di Gatwick. Il traguardo ha coinciso anche con il suo 11.000esimo partecipante. Negli ultimi 10 anni il corso, che ora ha aiutato più di 11.000 fobici, continua ad essere uno dei best-priced aerophobia courses, a partire da £89 a persona. Ulteriori date a maggio e giugno di quest’anno sono stati annunciate, con experience flights in decollo da Gatwick, Luton, Bristol, Manchester, Edimburgo e Belfast. Il corso Fearless Flyer di easyJet è diviso in tre parti principali. Un corso di terra virtuale, in cui l’esperto Lawrence Leyton e un capitano senior di easyJet spiegano le sensazioni che i clienti provano a bordo di un aereo e insegnano loro una serie di tecniche mentali per gestire la paura. Questa sessione dura circa due ore e mezza. Una sessione Zoom online di un’ora prima del volo “Meet the Team”, in cui i partecipanti verranno guidati attraverso l’esperienza in aeroporto. Ci sarà anche una sessione di domande e risposte per i partecipanti in cui l’esperto Lawrence Leyton e un pilota easyJet risponderanno a qualsiasi domanda dell’ultimo minuto. Infine, uno speciale volo di un’ora dall’aeroporto del corso, in cui i clienti mettono alla prova le loro nuove abilità ascoltando un commento dal vivo del volo dal team Fearless Flyer. Oltre al corso standard, è disponibile anche un corso VIP che include vantaggi extra esclusivi. Un numero limitato di posti sui corsi è ora disponibile su fearlessflyer.easyjet.com.

ETIHAD AIRWAYS: OFFERTA A TEMPO LIMITATO PER L’ESTATE – Etihad informa: “Etihad Airways offre ai propri ospiti un’offerta a tempo limitato per destinazioni selezionate, per coloro che cercano esplorazione e avventura o relax in spiaggia. Gli ospiti possono iniziare la loro estate in anticipo volando verso destinazioni Etihad selezionate con offerte a partire da 449 euro in Economy e 1.449 euro in Business. I viaggiatori possono approfittare dell’offerta per esplorare la bellissima città di Abu Dhabi con i suoi punti culturali, un’architettura impressionante, parchi a tema di livello mondiale, oltre a spiagge suggestive e paesaggi desertici. Gli ospiti che desiderano viaggiare più lontano possono passeggiare nelle ricche strade colorate di Mumbai, ammirare le squisite opere d’arte che decorano le antiche chiese costruite sotto l’era spagnola a Manila o prendere il sole per ore sulle spiagge dorate da sogno delle Seychelles e delle Maldive. Tariffe speciali sono disponibili anche per Jakarta e per Seoul”. Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con l’estate alle porte, i nostri ospiti stanno cercando di prenotare la loro prossima avventura. Siamo lieti di lanciare la nostra offerta a tempo limitato con uno sconto fino al 30% sulle tariffe dei biglietti per aiutare i nostri ospiti a pianificare la loro vacanza estiva da sogno verso alcune delle nostre destinazioni più popolari. Con il rilancio di Etihad Stopovers, i viaggiatori possono beneficiare di prezzi scontati del 40% in uno degli hotel premium a quattro e cinque stelle di Abu Dhabi o approfittare di un soggiorno gratuito di una o due notti in un hotel a tre o quattro stelle partecipante”.

AIR CANADA: AEROPLAN E PARKLAND SI UNISCONO PER LANCIARE UNA NUOVA LOYALTY PARTNERSHIP – Aeroplan di Air Canada, il principale programma fedeltà del Canada, e Parkland Corporation, società dietro i Canadian fuel and convenience store brands Chevron, Ultramar, Pioneer, Fas Gas, ON the RUN e Marché Express, annunciano una nuova partnership fedeltà che verrà lanciata nell’autunno 2023. “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia di brand Parkland per offrire ai membri di Aeroplan un nuovo modo per guadagnare e riscattare punti nella vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Mark Nasr, Presidente di Aeroplan. “I nostri membri chiedono da tempo un partner per il carburante e l’ampia portata di Parkland in tutto il Canada, la loro migliore esperienza di vendita al dettaglio e i loro investimenti in carburanti a basse emissioni di carbonio e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici li rendono la soluzione perfetta”. “La nostra partnership strategica con Aeroplan unisce due grandi programmi di fidelizzazione canadesi e promuove le strategie di fidelizzazione e crescita organica di Parkland”, ha affermato il presidente di Parkland Canada, Ian White. “Siamo entusiasti di lavorare con Aeroplan per accelerare lo slancio nel nostro programma JOURNIE™ Rewards e fornire ai nostri clienti scelta e valore ancora maggiori”. Insieme, i programmi fedeltà Aeroplan e JOURNIE™ Rewards avranno una piattaforma più ampia per creare un coinvolgimento più profondo con milioni di membri in tutto il Canada, offrendo maggiori opportunità di guadagno e riscatto. Maggiori dettagli saranno disponibili prima del lancio nell’autunno 2023.

JETBLUE LANCERA’ IL NUOVO TRUEBLUE PROGRAM IL 10 MAGGIO – Il nuovo atteso programma fedeltà TrueBlue® di JetBlue, annunciato lo scorso anno, verrà lanciato ufficialmente il 10 maggio 2023. “Per i membri TrueBlue nuovi ed esistenti, JetBlue invita i clienti a incontrare il nuovo TrueBlue e iniziare a guadagnare premi prima che mai. Da più punti a più vantaggi, c’è qualcosa per tutti in TrueBlue. Il nuovo TrueBlue prende in prestito le parti migliori del nostro pluripremiato programma, aggiungendo l’identità e l’esperienza uniche di JetBlue. A differenza della maggior parte degli altri programmi fedeltà, i membri TrueBlue potranno guadagnare premi significativi anche prima di raggiungere lo stato TrueBlue Mosaic® con i nuovi Perks You Pick™. E con tiles, il nostro nuovo meccanismo di tracciamento per stato e vantaggi, i clienti interagiscono con JetBlue in più modi, guadagneranno vantaggi più velocemente, inclusi i nuovi livelli espansi di Mosaic. Molti extra e componenti aggiuntivi di volo JetBlue, nonché acquisti idonei con tutte le carte di credito JetBlue, ora guadagnano tiles, in modo che tutti possano trovare modi per essere premiati su JetBlue. I membri guadagnano anche di più prenotando pacchetti aerei, hotel e crociere da JetBlue Vacations e auto, soggiorni e attività da Paisly by JetBlue. Tiles possono anche essere guadagnati sui voli American Airlines, grazie alla Northeast Alliance. Per saperne di più sul nuovo programma TrueBlue, visitare jetblue.com/newtrueblue”, afferma JetBlue.

ARGOS ST: NICHELATURA PER IL SETTORE AEROSPAZIALE – Argos ST informa: “Argos ST da oltre trent’anni si occupa di trattamenti superficiali e rivestimenti industriali, operando anche nel settore della nichelatura chimica, ambito a cui il gruppo ha riservato investimenti di tempo e risorse, al fine di rendere il processo stesso di nichelatura sempre più performante e sicuro. Proprio l’esperienza maturata negli anni ha permesso ad Argos ST di divenire un punto di riferimento anche nel settore aerospaziale, garantendo i migliori standard qualitativi di nichelatura chimica nel trattamento di alcuni componenti delicati e complessi come i supporti in alluminio delle strutture interne dei veicoli spaziali e che permettono l’accesso agli astronauti. Argos ST, infatti, ha messo a punto il procedimento di nichelatura chimica Niploy ed Elnip 13®, che consente di conferire alle superfici le proprietà di durezza, saldabilità, attrito, sensibilità magnetica, conduttività, ma soprattutto resistenza e uniformità. “Quando si pensa alla nichelatura, forse non è semplice immaginare le molteplici applicazioni possibili del trattamento. Per Argos ST uno dei settori d’azione è quello aerospaziale: si tratta di un ambito davvero complesso, che richiede un’attenzione e una cura particolari”, commenta Paolo Grimaldi, AD delle sedi Nickel del gruppo Argos ST. “Proprio per questo abbiamo studiato e realizzato il processo Niploy ed Elnip 13®, per garantire superfici che, trattate, possano avere alti standard di resistenza e uniformità, due proprietà indispensabili per tutelare la sicurezza”.

EMIRATES AUMENTA I VOLI ATTRAVERSO GCC E MEDIO ORIENTE PER L’EID AL FITR – Emirates amplierà il proprio programma questa settimana per offrire 38 voli aggiuntivi in sei città del GCC e del Medio Oriente, per soddisfare la domanda significativa di viaggi per le vacanze dell’Eid Al Fitr. Quest’anno, oltre 110.000 viaggiatori dovrebbero imbarcarsi sui voli Emirates durante l’Eid Al Fitr in tutta la regione, con voli aggiuntivi previsti per Riyadh, Dammam, Jeddah, Medina, Kuwait e Beirut. Nel Regno dell’Arabia Saudita, Emirates aggiungerà quattro voli extra tra il 19 e il 29 aprile da e per Riyadh per soddisfare i viaggiatori sauditi che desiderano avventurarsi a Dubai e oltre. A Jeddah la compagnia aerea opererà tre A380 al giorno e inoltre effettuerà sei voli operati con Boeing 777 per servire il periodo di punta delle vacanze tra il 20 e il 25 aprile. Emirates aumenterà i suoi voli per Dammam da 18 a 21 settimanali, a partire dal 20 aprile fino al 31 maggio con voli aggiuntivi programmati il lunedì, mercoledì e sabato. I viaggiatori da Medina potranno scegliere tra altri 16 voli nel mese di aprile per accogliere coloro che viaggiano in entrata per Umrah, così come i viaggiatori che desiderano iniziare le vacanze prima. Quest’anno i clienti Emirates in KSA si avventureranno a Dubai per le celebrazioni dell’Eid Al Fitr, oltre a viaggiare verso Maldive, Londra, Phuket, Mauritius, Manila e Parigi. In Kuwait Emirates opererà altri otto voli per l’Eid con Boeing 777 dal 20 al 27 aprile. Le destinazioni popolari per i viaggiatori kuwaitiani quest’anno includono Dubai, Maldive, Phuket, Bangkok, Londra, Mauritius e Milano. Emirates offrirà un volo aggiuntivo il 23 aprile sull’attuale programma di Beirut della compagnia aerea per accogliere più viaggiatori. La compagnia aerea servirà un menu Eid appositamente realizzato per i clienti tra il 21 e il 24 aprile per i voli in partenza da Dubai. Tutti i clienti Emirates in coincidenza a Dubai e in viaggio durante questo periodo riceveranno dolci e dessert. Tutti i passeggeri riceveranno anche una mini sorpresa aggiuntiva con il loro pasto augurando loro “Eid Mubarak”. I clienti nelle lounge First Class di Emirates il primo giorno dell’Eid saranno accolti con caffè arabo e succhi tradizionali. Speciali analcolici Eid saranno serviti anche nelle lounge First e Business Class. Durante questo periodo le lounge di Business Class serviranno speciali piatti e dessert Eid. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com.

GE SIGLA ACCORDO CON TEI PER LE LM2500 GAS TURBINES – GE Marine ha firmato un accordo di licenza con TEI (TUSAS Engine Industries, Inc.) con sede a Eskisehir, Turchia, che stabilisce TEI come fornitore di servizi nel paese per la manutenzione, riparazione e revisione delle GE’s LM2500 marine gas turbines. Ciò includerà la capacità di fornire assistenza alle turbine a gas GE attualmente utilizzate dalle forze navali turche, dalle navi turche esportate e da diverse marine globali che operano l’LM2500. GE Marine e TEI collaborano in Turchia da molti anni. L’LM2500 è la marine gas turbine più famosa al mondo ed è derivata dai motori aeronautici TF39 e CF6-6 di GE. TEI è uno dei maggiori produttori di parti per la turbina a gas LM2500, nonché un impianto MRO autorizzato per il motore T700 di GE, utilizzato negli elicotteri Black Hawk, Seahawk, Super Cobra e Apache, e il motore F110 di GE, utilizzato nei fighter F16 e F15. Il GE Marine gas turbine business fa parte di GE Aerospace e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di prodotti, sistemi e soluzioni per la propulsione, tra cui turbine a gas aeroderivate da 6.100 a 70.656 HP/da 4,6 a 52,7 megawatt.

LEONARDO PRESENTA I VINCITORI DI “CYBER X MIND4 FUTURE” – Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di premiazione dei vincitori di Cyber X Mind4Future, il programma di formazione evoluta ed esperienziale sui temi della sicurezza cibernetica ideato da Leonardo, tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, e CYBER 4.0, Centro di competenza nazionale sulla cybersecurity promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Premiati i 10 studenti che si sono distinti nell’ambito del programma formativo, ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio finanziata da Leonardo. Partito a dicembre 2022, il percorso ha visto la partecipazione di circa 500 studenti dalle 8 università socie del Centro (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, LUISS Guido Carli, Campus Biomedico, Tuscia, Cassino e Lazio Meridionale, L’Aquila). Con un totale di 15 ore di lezione, laboratori e 4 giornate di esercitazioni su scenari simulati altamente realistici, il programma ha alternato formazione in aula a momenti di vera e propria immersione nella minaccia cyber. Con Cyber X Mind4Future Leonardo e CYBER 4.0 contribuiscono a rispondere alle esigenze crescenti del mercato offrendo ai giovani universitari un’opportunità per acquisire nuove competenze e sperimentare soluzioni tecnologiche di frontiera in un ambito, quello della sicurezza informatica, in cui la domanda di lavoro supera di gran lunga l’offerta. “Il 2023 è l’anno europeo delle competenze e investire su hard e soft skill è essenziale per garantire la cyber security, tassello fondamentale per un’Italia e un’Europa digitali e tecnologicamente autonome e all’avanguardia”, ha ricordato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo. “Come Leonardo siamo impegnati, al fianco delle Istituzioni e del mondo accademico, per sviluppare le professionalità necessarie a vincere questa sfida, con la nostra Cyber & Security Academy e con iniziative come Cyber X Mind4Future. La collaborazione con il sistema educativo si conferma una delle leve principali di Leonardo per attirare i migliori talenti e alimentare l’innovazione continua”.

JETBLUE ANNUNCIA NUOVE FOOD AND BEVERAGE OFFERINGS – JetBlue annuncia le sue ultime onboard food and beverage offerings sia per le esperienze Mint che per quelle Core. “La compagnia aerea sta introducendo due nuove opzioni di bevande per la primavera all’interno del suo servizio Mint, tra cui un seltzer di vodka completamente nuovo e di provenienza sostenibile di PLANT Botanical. In omaggio all’equinozio stagionale, JetBlue ha anche introdotto un nuovo cocktail artigianale in Mint: il Venetian Spritz. I clienti che viaggiano nell’esperienza Core di JetBlue possono aspettarsi nuove e fresche specialità tra le offerte di cibi e bevande, tra cui un esclusivo vino rosso freddo del partner Archer Roose a bordo. In arrivo a partire da maggio due nuovi prodotti stagionali EatUp Café soggetti a disponibilità. Per ulteriori informazioni sulle attuali offerte di cibi e bevande a bordo di JetBlue, visitare https://www.jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience”, afferma JetBlue.

ICAO: SICUREZZA E SOSTENIBILITA’ DEL TRASPORTO AEREO IN SUD AMERICA – La sicurezza, la protezione e la sostenibilità del trasporto aereo a livello regionale e globale sono state discusse durante una recente missione del segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar in Cile, in occasione del diciassettesimo Meeting of Civil Aviation Authorities (RAAC/17), che si è svolto a Santiago dall’11 al 14 aprile 2023. L’incontro RAAC/17 ha affrontato temi riguardanti la governance delle autorità dell’aviazione civile (CAA), la competitività, le risorse umane, la sostenibilità ambientale, l’innovazione e l’efficacia dei piani aeronautici. Il risultato è stata la RAAC/17 Civil Aviation Declaration for South American Region, in cui i partecipanti si sono impegnati a lavorare in modo collaborativo su questi argomenti, con tutte le parti interessate, per raggiungere gli obiettivi condivisi di un’industria aeronautica sicura, protetta, efficiente, sostenibile e fiorente in Sud America. L’incontro comprendeva anche una presentazione sulla promozione della ratifica dei trattati internazionali di diritto aereo, sollecitando gli Stati che non l’hanno fatto a ratificarli. Il Segretario generale ha espresso la gratitudine dell’ICAO al governo del Cile per i suoi continui sforzi a sostegno degli obiettivi strategici di sicurezza, protezione e sostenibilità, come illustrato dai suoi sforzi per intensificare l’attuazione dell’ICAO’s technical guidance and planning e il ruolo guida che svolge nel promuovere lo sviluppo sostenibile dell’aviazione nella regione. Salazar si è congratulato con il Cile per la creazione di meccanismi che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e all’implementazione dell’uso di SAF. Ha inoltre formalizzato un nuovo accordo con il Ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni cileno sull’avvio di attività a sostegno della ICAO Assistance, Capacity Building and Training Programme for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) initiative. Mentre si trovava in Cile, il Segretario generale ha anche tenuto un seminario speciale dell’ICAO sul long-term global aspirational goal (LTAG) for international aviation of net-zero carbon emissions by 2050.