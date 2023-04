Qatar Airways informa: “Qatar Airways lancia Offerte Last Minute, una nuova promozione da non perdere. Per tutte le prenotazioni effettuate dal 18 al 24 aprile 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 18 aprile 2023 e il 17 aprile 2024, i passeggeri di Qatar Airways riceveranno sconti fino al 10% su moltissime destinazioni.

Con offerte per voli a partire da 469€, la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni da sogno del network a prezzi convenienti: dalle paradisiache spiagge di sabbia bianca delle Maldive o di Bali, alle metropoli più affascinanti come Doha, Singapore, Bangkok o Cape Town.

Per maggiori informazioni: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/online-promotion.html.

Inoltre, iscrivendosi al Privilege Club e utilizzando il codice PCEUR23 per viaggi entro il 30 giugno 2024, si potranno ottenere fino a 2.000 Avios bonus in Economy o fino a 4.000 in cabine Premium”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)