Qatar Airways riprende i voli per Casablanca e Marrakesh

I voli di Qatar Airways per Casablanca e Marrakesh riprenderanno il 30 giugno 2023, operando quattro volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Saranno operati con Boeing 787-8 da 254 posti: 22 in Business Class e 232 in Economy Class.

“Con l’aggiunta di Casablanca e Marrakesh, i passeggeri possono ora godere della connettività verso oltre 160 destinazioni attraverso l’ampia rete globale della compagnia aerea tramite l’Hamad International Airport (HIA). La compagnia aerea rimane impegnata in Marocco con la ripresa delle rotte verso entrambe le città, rafforzando la connettività globale. Nell’estate del 2023, Qatar Airways opererà quattro voli settimanali da e per due aeroporti in Marocco“, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “I voli di Qatar Airways per Casablanca e Marrakesh consolidano il nostro impegno nel mercato marocchino e soddisfano una forte domanda di connettività verso queste due bellissime e storiche città. La FIFA World Cup 2022TM ha riunito il Qatar e il Marocco attraverso il calcio e ha rafforzato la nostra coesione culturale ed economica. Il collegamento attraverso il nostro Hamad International Airport offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio a 5 stelle senza precedenti verso oltre 160 destinazioni”.

“Il volo Qatar Airways QR1397 partirà dall’Hamad International Airport alle 09:15 con arrivo a Casablanca alle 15:10, in seguito partirà da Casablanca alle 16:30, dirigendosi verso la sua destinazione finale, Marrakesh, alle 17:25.

Il volo Qatar Airways QR1398 partirà da Marrakech alle 18:55 con arrivo a Casablanca alle 19:45. Ripartirà da Casablanca alle 21:20 ora locale, arrivando a Doha alle 06:30+1.

Qatar Airways opererà a Casablanca per tutta la stagione estiva, con Marrakesh come destinazione stagionale operativa fino all’11 settembre. Ciò migliora le opzioni disponibili per i passeggeri Qatar Airways, che possono già usufruire di un daily Royal Air Maroc codeshare flight operato tra Casablanca e Doha“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)