“Austria’s flair in the air“: Austrian Airlines decolla con una nuova brand campaign

Austrian Airlines informa: “Dopo le sfide degli ultimi anni, causate soprattutto dalla pandemia, Austrian Airlines quest’anno sta ricominciando, non solo economicamente ma anche con una nuova brand campaign. La campagna si concentra sui ben noti punti di forza di Austrian Airlines come la famosa ospitalità e cordialità austriaca e utilizza elementi iconici come il tempo tre quarti del Danube Waltz, che è completato da elementi nuovi e moderni”.

“Caldo, fiducioso e soprattutto amichevole per gli ospiti. Questi sono valori che vogliamo comunicare ai nostri ospiti a bordo e portare nel mondo con il nostro brand. Un pezzo dell’Austria volante sopra le nuvole”, spiega Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Stefan Schulte, Managing Director Creation della implementing agency thjnk Berlin: “Tutti vogliono essere più giovani, più moderni, più freschi. Il nostro approccio: raccontiamo semplicemente la storia più forte di tutte le storie: la nostra. Solo Austrian Airlines suona come l’Austria, balla come l’Austria, sorride come l’Austria, è l’Austria. E la nostra campagna dice: solo Austrian può farlo”.

“La combinazione di attaccamento emotivo al brand, le offerte culinarie a bordo, l’Austrian hospitality e un ambiente rilassato creano un’esperienza di viaggio indimenticabile per gli ospiti di Austrian Airlines. Con la nuova campagna e il relativo brand spot, Austrian Airlines comunica ai suoi ospiti che li attende un pezzo volante di Austria“, conclude Austrian Airlines.

“Il nostro nuovo brand spot parla un linguaggio visivo più audace, più moderno e più diversificato e si concentra su una tonalità fresca”, sottolinea Michael Trestl, aggiungendo: “Incarniamo esattamente ciò che siamo: la miscela perfetta di tradizione e modernità. Strettamente inalterato e autenticamente Austrian”.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)