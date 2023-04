News Brevi – 19.04.2023

GE AEROSPACE SIGLA F-35 AVIONICS AND POWER SERVICES AGREEMENT – GE Aerospace ha firmato un accordo con Lockheed Martin per supportare avionics and electrical power systems sull’F-35 a livello globale. “L’affidabilità e la prontezza della missione dell’F-35 rimangono un obiettivo essenziale”, ha affermato Chris Newman, F-35 senior program manager, GE Aerospace. “Mentre la flotta F-35 continua ad espandersi, abbiamo intrapreso azioni aggressive per rafforzare i tempi di consegna, la disponibilità della fornitura e la consegna ai nostri clienti. Questo Global PBL deal è alla base della nostra incessante spinta a rendere l’F-35 sempre più conveniente da utilizzare”. L’accordo quadriennale prevede la manutenzione, la riparazione e la revisione dei sistemi GE Aerospace sull’aereo F-35 Lightning II. GE Aerospace servirà i sistemi F-35 presso le maintenance locations in California, Georgia, nonchè presso GE sites in Grand Rapids, Michigan, Long Island, New York e Cheltenham, Regno Unito. GE Aerospace ha supportato l’F-35 sin dal suo inizio, inclusi i seguenti sistemi: Electrical Power Management System, Standby Flight Display, Remote Input Output Unit, Aircraft Memory System, Fuselage Remote Interface Unit and Missile Remote Interface Unit, Engine Distress Monitoring System and Ingested Debris Monitoring System.

GE AEROSPACE E AJW GROUP SIGLANO UN SYSTEMS SERVICES AGREEMENT – GE Aerospace ha siglato un accordo con AJW Group per supportare avionics and electrical power systems delle famiglie di aeromobili B777, B737 e A320/30/40. Il contratto partirà quest’anno e coprirà tutti gli AJW Group’s Europe, Middle East and Africa (EMEA) customers che volano con le famiglie di aeromobili B777, B737 e A320/30/40. “Siamo impegnati a supportare le crescenti richieste dei nostri clienti MRO”, ha affermato John Haigh, Electrical Power and Controls leader at Cheltenham for GE Aerospace. “Poiché le compagnie aeree continuano ad espandere le loro flotte, abbiamo intrapreso azioni aggressive per rafforzare i tempi di consegna, supply availability and delivery per i nostri clienti”. GE Aerospace è stata selezionata per l’accordo triennale in base a turnaround time (TAT) and repair capability. GE Aerospace si occuperà dei sistemi presso la propria repair and maintenance location in Cheltenham, United Kingdom. Alcuni dei sistemi inclusi nell’accordo sono Electrical Load Management Systems, Flight Management Systems and Data Control Display Units. “Siamo lieti di collaborare con GE Aerospace su avionics and electrical power systems per le famiglie di aeromobili B777, B737 e A320/30/40”, afferma Barry Swift, Senior Vice President Operations at AJW Group. “Il contratto con GE Aerospace esemplifica la strategia e l’impegno di AJW nel fornire ai nostri clienti in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) una gestione continua della supply chain, la massima qualità delle riparazioni dei componenti e tempi di consegna straordinari, per soddisfare le esigenze di cui gli operatori hanno bisogno per massimizzare le loro operazioni”.

LOCKHEED MARTIN CUBESATS PORTA CON SUCCESSO UNA DIMOSTRAZIONE IN ORBITA – Lockheed Martin ha annunciato che il suo In-space Upgrade Satellite System (LM LINUSS™) ha portato a termine con successo una dimostrazione in orbita, dimostrando come i piccoli satelliti possono servire un ruolo essenziale nel sostenere le architetture spaziali critiche, aggiornando regolarmente le costellazioni esistenti con nuove capacità ed estendendo i cicli di vita della progettazione dei veicoli spaziali. LM LINUSS, una dimostrazione tecnologica finanziata internamente da Lockheed Martin, è composta da due CubeSat LM 50™ 12U. Mentre era in orbita, il sistema ha dimostrato highly-automated rendezvous and proximity operations (RPO), che consentono manovre complicate ma precise attraverso costellazioni multi-satellite. Ciò consente il coordinamento della manutenzione in orbita e gli aggiornamenti su larga scala. La dimostrazione RPO faceva parte della missione di Lockheed Martin per convalidare le capacità di manovra essenziali per le future missioni di aggiornamento e manutenzione dello spazio. Durante la dimostrazione, uno dei LM LINUSS CubeSat ha agito come servicing vehicle designato, percorrendo una traiettoria di volo verso il secondo CubeSat, che rappresentava il resident space object (RSO). Quando il servicing vehicle si è avvicinato all’RSO, gli algoritmi di guida a bordo hanno effettuato gli ultimi aggiustamenti in tempo reale per completare le operazioni di rendezvous. Il successo è stato dichiarato quando i CubeSats hanno manovrato in prossimità l’uno dell’altro, dimostrando un’elevata fiducia nella conduzione di future on-orbit servicing missions per i clienti.

DELTA INAUGURA LA SUA TERZA LOUNGE A MINNEAPOLIS AIRPORT – Il terzo Sky Club di Delta al Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) è di gran lunga il più grande del Minneapolis hub di Delta, con oltre 450 posti, uno Sky Deck unico nel suo genere e altro ancora. “A partire dal 19 aprile, i clienti Delta Sky Club che viaggiano attraverso Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) possono rilassarsi e ricaricarsi in una splendida nuova oasi ispirata alla natura al piano superiore del G Concourse recentemente ampliato. Il terzo Club dell’aeroporto aggiunge più di 21.000 piedi quadrati di spazio premium al portafoglio lounge di Delta, rendendolo di gran lunga il più grande dell’hub Delta di Minneapolis. L’MSP-G Club è la seconda lounge aperta quest’anno e la terza nuova sede consecutiva nel Midwest (dopo Chicago e Kansas City). Con oltre 450 posti, i clienti che visitano l’MSP-G Club avranno ampio spazio sia che stiano cercando di lavorare, socializzare o semplicemente ammirare il panorama dell’aeroporto. Il Club sta passando a oltre il 90% di waste diversion, il che significa che la maggior parte dei rifiuti del Club viene deviata dalle discariche tramite riciclaggio o compostaggio. Ispirato alla designazione del Minnesota come “terra dei 10.000 laghi”, il concetto di design dell’MSP-G Club presenta una ricca tavolozza di colori che evoca i tramonti estivi sul lago. L’MSP G-Club di Delta comprende uno Sky Deck® aperto tutto l’anno, per tutte le stagioni, con 110 posti”, afferma Delta. “Continuiamo ad alzare il livello con ogni sede che apriamo e il nuovo MSP Club non fa eccezione”, ha affermato Claude Roussel, Delta Sky Club – Managing Director. “Il nostro obiettivo era creare uno spazio che riflettesse la bellezza naturale della regione dei Grandi Laghi, trasportando e ispirando i clienti attraverso il design del Club, il tutto offrendo una suite completa di servizi e la nostra ospitalità distintiva”. I recenti lavori di ristrutturazione dei Gate G18-G22 hanno gettato le basi per questo nuovo club. Questi aggiornamenti sono stati i precursori di più ampi lavori di ristrutturazione dell’airside in corso in tutto l’aeroporto, previsti in completamento entro la fine del 2025. Delta è il più grande vettore globale a MSP e quest’estate opererà oltre 330 voli nei giorni di punta verso 120 destinazioni, con servizi in tutto il mondo verso città come Amsterdam, Cancun, Parigi, Keflavik (Islanda), Londra, Montreal, Vancouver e altre. Delta è anche l’unico vettore che fornisce un servizio non-stop da MSP all’Asia, con servizio giornaliero per Seoul e Tokyo-Haneda.

BOEING AMPLIA LA PARTNERSHIP CON INVICTUS GAMES – Boeing sta ampliando il proprio sostegno agli Invictus Games. Per la prima volta, la società fungerà da Presenting Partner di Invictus Games Düsseldorf 2023. “Gli Invictus Games danno un contributo decisivo alla riabilitazione del personale di servizio e dei veterani feriti, infortunati e malati”, ha affermato il Brigadier General Alfred Marstaller, project director of the Invictus Games Düsseldorf 2023. “Siamo lieti di lavorare con Boeing quest’anno per fornire un supporto duraturo ai concorrenti nel loro percorso di riabilitazione”. L’annuncio è stato dato ieri a Berlino durante un ricevimento parlamentare presso la Representation of the Federal State of North-Rhine Westphalia. La partnership ampliata si basa su un accordo pluriennale con la Invictus Games Foundation e sulla sponsorizzazione dell’azienda di Invictus Games Sydney 2018 e Invictus Games The Hague 2020. “Boeing ha un impegno duraturo nei confronti di coloro che indossano l’uniforme, dei veterani e delle famiglie che li supportano. Il loro immenso sacrificio è superato dalla loro devozione al Paese. Il coraggio e la determinazione di questi concorrenti di Invictus ci ispirano tutti”, ha dichiarato Dave Calhoun, Boeing President and CEO. “A nome di circa 20.000 veterani che lavorano con orgoglio in Boeing, siamo onorati di essere Presenting Partner per gli Invictus Games di quest’anno in Germania, dove celebreremo i risultati straordinari e lo spirito indomabile di tutti i suoi concorrenti”. “Siamo molto grati per il supporto a lungo termine di Boeing al movimento Invictus. L’annuncio di oggi si basa sulla passata sponsorizzazione di Boeing degli Invictus Games Sydney 2018 e degli Invictus Games The Hague 2020, ogni volta con un supporto maggiore e più profondo”, ha affermato Dominic Reid OBE, Invictus Games Foundation CEO.

LEONARDO: IN PIEMONTE GENERATO VALORE PER 1,3 MILIARDI DI EURO – Lo Studio Prometeia, volto a rappresentare l’impatto di Leonardo nell’ecosistema produttivo del Piemonte, evidenzia che l’azienda è il fulcro di una filiera che complessivamente contribuisce al PIL regionale con circa 1,3 miliardi di euro, pari all’1,1% del totale (+36% rispetto al 2018) e ogni euro di valore aggiunto creato dall’azienda genera, in media, 1,2 euro addizionali sul territorio. Dai dati contenuti nello Studio Prometeia (relativi all’anno 2021), emerge come dieci occupati di Leonardo in Piemonte sostengono, in media, ulteriori 24 occupati addizionali per un totale di 14.500 addetti dell’ecosistema locale, valore cresciuto del 28% rispetto al 2018. Le oltre 400 aziende della filiera, con una incidenza delle PMI all’87%, muovono circa 400 milioni di euro di volume ordinato e nella Regione il valore degli investimenti nelle attività di Ricerca & Sviluppo dell’azienda raggiunge i 232 milioni di euro, pari al 9,7% su base totale regionale. Leonardo contribuisce al rafforzamento della filiera regionale tecnologica e ad alto contenuto di conoscenza: aerospazio, servizi informatici e professionali sono tra i principali settori interessati. La produttività media del lavoro, caratterizzato da un mix di competenze elevato, alimentata da Leonardo risulta essere maggiore del 44% rispetto alla media regionale e la filiera di Leonardo rappresenta il 30% di tutta l’industria hi-tech del Piemonte. Le attività innovative, che trovano ulteriore linfa nel lavoro svolto dal Leonardo Lab Future Aircraft Technologies di Torino, dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per le prossime generazioni di velivoli, sono inserite in un ecosistema composto da imprese, istituzioni ed Università. In questo contesto, la collaborazione già avviata tra il mondo industriale, le istituzioni regionali, le istituzioni formative (le accademie, ma anche gli ITS) e l’imprenditorialità innovativa delle startup risulta essenziale per assicurare un sostegno concreto ai fini della crescita di una filiera strategica d’innovazione a livello locale e nazionale. Nella Regione, il Gruppo Leonardo è presente con tre sedi principali, tra Torino, Caselle e Cameri – attive nei business dei velivoli e dell’elettronica – per oltre 4.000 addetti impiegati, vantando un importante patrimonio tecnologico aeronautico e avionico: il Piemonte è stato la culla della tradizione aeronautica del nostro Paese. A Torino sono presenti anche le attività di Thales Alenia Space – la joint venture tra la francese Thales (67%) e Leonardo (33%) – che fornisce soluzioni ad alta tecnologia per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, gestione ambientale, e, in particolare presso lo stabilimento torinese, nei domini dell’esplorazione scientifica e delle infrastrutture orbitali e planetarie abitate.

LOCKHEED MARTIN: IL PRIMO LM400 MULTI-MISSION SPACE VEHICLE COMPLETA I PRIMI TEST – Il primo Lockheed Martin LM 400, un versatile, mid-sized satellite che può essere adattato per usi militari, civili o commerciali, ha completato con successo gli Electromagnetic Interference/Electromagnetic Compatibility testing. Questa prova è fondamentale per garantire che i segnali provenienti dai satellite bus components non interferiscano con i payload critici durante le operazioni. Lo spacecraft, che ha terminato l’assemblaggio a dicembre, sta anche svolgendo i rigorosi test del vuoto termico (TVAC). “Questi test di successo dell’LM 400 aiutano a dimostrare l’integrità del design del satellite e le capacità operative”, ha affermato Malik Musawwir, Lockheed Martin Space’s satellite center of excellence vice president. “Questo è un risultato significativo per questo nuovo satellite e per gli space vehicles che sfrutteranno questa piattaforma dalla nostra advanced digital LM 400 production line”. L’agile LM 400 consente a una piattaforma di eseguire più missioni, tra cui telerilevamento, comunicazioni, imaging, radar e sorveglianza persistente. Inoltre, il design scalabile e versatile offre un nuovo livello di flessibilità e la potenza necessaria per soddisfare rapidamente un’ampia gamma di esigenze e missioni dei clienti. Al momento del lancio, l’LM 400 presenterà un Lockheed Martin-produced Electronically Steered Array.

ALICIA TILLMAN SI UNISCE A DELTA COME NUOVO CMO – Alicia Tillman, executive leader con oltre vent’anni di esperienza nel marketing globale, nelle vendite e nella strategia, entrerà a far parte di Delta come Chief Marketing Officer e nuovo membro del Delta Leadership Committee all’inizio di giugno. Tillman guiderà la brand strategy per la compagnia aerea, supervisionando global marketing, creative services and community engagement teams, approfondendo il suo rapporto con i clienti come brand di fiducia dei consumatori. Come membro del DLC, influenzerà la visione e la strategia della compagnia aerea. “Oltre ad essere una brillante leader, Alicia ha dimostrato di avere successo nell’ottimizzare il ruolo del marketing nei risultati commerciali delle aziende di cui ha fatto parte. La cosa più importante è la sua reputazione e il suo track record come leader stimolante e innovativo che sostiene i suoi team”, ha dichiarato Tim Mapes, Chief Marketing and Communications Officer, Delta.