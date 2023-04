Delta TechOps sigla component contracts per $225 milioni nel primo trimestre 2023

Il maintenance, repair and overhaul provider business di Delta Air Lines, Delta TechOp, ha firmato nove component MRO contracts per un valore di 225 milioni di dollari durante il primo trimestre 2023.

“Gli accordi esclusivi vanno da tre a cinque anni e coprono sia le flotte Airbus che Boeing, a seconda del cliente. I clienti vanno dai vettori cargo alle compagnie aeree passeggeri in tutto il mondo. I programmi supporteranno principalmente piattaforme di aeromobili B737, B767, A320 e A330 e copriranno un’ampia gamma di parti, da avionics a mechanical, fuel and hydraulic components”, afferma Delta.

“Negli ultimi anni, abbiamo utilizzato la nostra esperienza come operatore per espandere le nostre component capabilities and offerings”, afferma Mahendra Nair, Senior Vice President, Delta TechOps. “Abbiamo ampliato il nostro ambito di lavoro su numerose piattaforme e siamo orgogliosi di fornire servizi avanzati a questi clienti”.

I programmi supporteranno l’attuale flotta di aeromobili dei clienti insieme alla loro prevista crescita delle flotte nei prossimi anni.

“Siamo entusiasti che questi clienti abbiano scelto Delta TechOps come component maintenance provider”, afferma Basil Papayoti, V.P. – Sales & Marketing, Delta TechOps. “Non vediamo l’ora di supportarli, guardare le loro flotte espandersi e far crescere le nostre partnership”.

“Delta TechOps supporta le B737, B767, A320 e A330 aircraft platforms da oltre 30 anni, incluso airframe, components and engine maintenance. TechOps continuerà a supportare queste piattaforme e piattaforme future come il B737-10, poiché Delta Air Lines ha annunciato l’acquisto di questo aereo. Oltre aiMAX, Delta TechOps diventerà un service provider per il motore LEAP-1B di nuova generazione, in base a un accordo con CFM International (leggi anche qui).

Delta TechOps è il più grande airline maintenance, repair and overhaul provider in North America. Oltre a fornire manutenzione e supporto ingegneristico per l’ampia flotta di aeromobili di Delta, Delta TechOps offre un servizio di alta qualità a più di 150 altri aviation and airline customers in tutto il mondo e ha sviluppato partnership strategiche per i motori di nuova generazione con Pratt & Whitney, Rolls-Royce e GE/Safran. L’organizzazione è specializzata in engines, components and line maintenance”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines)