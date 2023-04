Wizz Air lancia il primo piano di abbonamento di volo in Europa

Wizz Air annuncia il lancio di WIZZ MultiPass. “Un piano di abbonamento unico nel suo genere in Europa, disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche in Italia e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. I clienti potranno volare con WIZZ MultiPass dall’inizio di maggio.

Gli abbonati potranno scegliere tra quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e WIZZ priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto Wizz Air, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo.

I passeggeri avranno l’opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell’abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L’abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. Maggiori informazioni su WIZZ MultiPass sono disponibili sul sito ufficiale di Wizz Air“, afferma Wizz Air.

“Con WIZZ MultiPass, i viaggiatori ottengono un prezzo fisso per i voli e i prodotti aggiuntivi per il periodo di abbonamento, una grande opportunità in vista dell’alta stagione estiva. Allo stesso tempo, non è necessario monitorare i prezzi e pianificare con largo anticipo per assicurarsi voli più economici; al contrario, diventa molto facile salire su un volo per andare a un importante incontro di lavoro o per una vacanza last-minute in città”, prosegue Wizz Air.

Alexandra Avadanei, Chief Revenue Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di opportunità per ampliare la gamma di servizi che offriamo ai nostri clienti e siamo lieti di accogliere nel nostro portfolio un MultiPass su misura per i nostri ospiti in Italia. Il WIZZ MultiPass è un ottimo modo per esplorare il Paese o per combinare viaggi d’affari e di piacere, soprattutto perché l’abbonamento copre anche agosto, il mese delle vacanze”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)