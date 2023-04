Il Gulfstream G500 fa il suo debutto ad AERO Friedrichshafen

Il G500 di Gulfstream Aerospace Corp. farà il suo debutto al German air show AERO Friedrichshafen questa settimana.

“Il Gulfstream G500 di nuova generazione ottimizza la velocità, il comfort dell’ampio abitacolo e l’efficienza, per offrire ai clienti le migliori performance della categoria, con caratteristiche di sicurezza avanzate.

Il velivolo, entrato in servizio nel settembre 2018, ha introdotto il Symmetry Flight Deck di Gulfstream nella business aviation industry. Il Symmetry Flight Deck è dotato di active control sidesticks, che aumentano il feedback visivo e tattile tra i piloti, migliorando la situational awareness. Dotato di high-thrust engines e di un’aerodinamica efficiente, il G500 è costruito per le performance, aumentando la fuel efficiency di oltre il 30% rispetto al suo predecessore. È il primo aereo certificato per utilizzare l’enhanced vision per atterrare e il primo business aircraft certificato per gli Stage 5 noise standards.

Il G500 può essere configurato in un massimo di tre living areas e offre la Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, mai ricircolata, la cabin altitude più bassa della sua categoria, livelli sonori molto bassi e abbondante luce naturale da 14 finestrini ovali panoramici. Può volare per 5.300 miglia nautiche/9.816 chilometri a Mach 0,85 e 4.500 miglia nautiche/8.334 chilometri a Mach 0.90 e ha una velocità operativa massima di Mach 0.925″, afferma Gulfstream Aerospace.

“La Germania continua ad essere un mercato importante per noi. Stiamo effettuando investimenti significativi in questa regione con l’aiuto del regional vice president of sales Oliver Bergsch, che è entrato a far parte di Gulfstream nel 2022″, ha dichiarato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Siamo entusiasti di esporre il G500 ad AERO 2023 questa settimana e non vediamo l’ora di mostrare questo aereo pluripremiato ai nostri clienti”.

“Per servire meglio i clienti nella regione, il 1° aprile il Gulfstream Customer Support ha aggiunto i Gulfstream Field and Airborne Support Teams a Monaco, fornendo un accesso più rapido a un team locale di tecnici esperti in grado di soddisfare le esigenze degli aeromobili Gulfstream in qualsiasi momento. Gulfstream continua a gestire il suo European Customer Support Parts Distribution Center in Amsterdam.

I partecipanti ad AERO Friedrichshafen possono vedere il G500 e parlare con i rappresentanti Gulfstream allo stand SD-02, dal 19 al 21 aprile”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)