Airbus consegna i primi due elicotteri H145 alla Bavarian Police

Airbus ha consegnato alla Bavarian Police i primi due di otto five-bladed H145. Questi primi due elicotteri saranno utilizzati nell’addestramento di piloti ed equipaggi che inizierà a breve, garantendo una transizione graduale dall’attuale flotta H135, in servizio da più di dodici anni, ai più grandi elicotteri H145. La consegna del primo fully equipped police helicopter è prevista per la metà del prossimo anno.

“Vorremmo ringraziare la Baviera e le sue forze di polizia per la loro continua fiducia nei nostri elicotteri”, ha dichiarato Stefan Thomé, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “Siamo orgogliosi di dotare la polizia bavarese degli elicotteri più avanzati disponibili per le missioni delle forze dell’ordine, supportandoli nel mantenere le nostre comunità al sicuro”.

“Le nostre forze di polizia devono affrontare una vasta gamma di scenari: ricerca di persone scomparse, trasporto di unità speciali, lotta agli incendi boschivi o gestione di disastri naturali. L’H145, con le sue eccezionali performance e capacità di missione, fornirà alle nostre forze di polizia uno strumento essenziale per svolgere queste diverse missioni”, ha affermato Franz Muschick, Head of the Bavarian Police Helicopter Squadron.

“I fully-equipped H145 della Bavarian Police saranno dotati di alcuni dei police equipment più avanzati disponibili. Ciò include uno state of the art computer system con tactical police mission software, facilmente gestibile da una foldable flat-screen mission command station per un operatore in cabina e uno stowable monitor per il copilota. L’equipaggio sarà aiutato da un moderno lighting concept e da camera solutions all’avanguardia, offrendo una migliore situational awareness dei dintorni dell’elicottero e degli eventi a terra. La comunicazione complessiva è facilitata da mezzi radio e di trasferimento dati specifici del cliente. Un verricello di nuova generazione, la capacità di trasportare external loads e di consentire la lotta antincendio, miglioreranno ulteriormente le police mission capabilities. Funzionalità aggiuntive, come le illuminated blade tips, migliorano la sicurezza a bordo durante le operazioni di polizia essenziali.

La nuova versione del best-selling H145 light twin-engine helicopter di Airbus aggiunge un nuovo, innovativo five-bladed rotor al velivolo multi-missione, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design facilita anche le operazioni di manutenzione, incrementando ulteriormente l’affidabilità di riferimento dell’H145 e migliorando al contempo il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio”, afferma Airbus.

“In totale, ci sono più di 1.600 elicotteri della famiglia H145 in servizio, registrando un totale di oltre sette milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e di Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti.

Più di 200 elicotteri H145 sono in servizio in tutto il mondo in public service and law enforcement missions”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)