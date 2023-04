News Brevi – 20.04.2023

AIRBUS: GLI AZIONISTI APPROVANO TUTTE LE RISOLUZIONI AL 2023 AGM – Airbus informa: “Gli azionisti di Airbus SE hanno approvato tutte le risoluzioni del 2023 Annual General Meeting (AGM) della Società ad Amsterdam, compreso il rinnovo dei Board mandates for non-executive directors. I Board mandates di Ralph D. Crosby Jr., Mark Dunkerley e Stephan Gemkow sono stati rinnovati ciascuno per tre anni. Un mandato di tre anni è stato approvato anche per Antony Wood, che ha sostituito Lord Paul Drayson nel Board lo scorso dicembre, portando con sé una vasta esperienza nel settore dell’industria aerospaziale e della difesa. Lord Drayson si è dimesso dal Board il giorno del 2022 AGM. Gli Airbus Board mandates vengono rinnovati ad ogni assemblea generale, in blocchi di quattro per tre anni, al fine di garantire una transizione agevole e che competenze adeguate siano mantenute tra i directors. Ciò evita anche sostituzioni di grandi blocchi di directors in ogni singola assemblea generale. L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di pagamento di un dividendo 2022 lordo di €1,80 per azione. Ciò si confronta con il pagamento del dividendo 2021 di €1,50 per azione. Ulteriori dettagli sugli Annual General Meetings sono disponibili sul sito web della Società all’indirizzo: https://www.airbus.com/en/investors/annual-general-meetings”.

EASYJET E’ NATIONAL SPONSOR DELL’EUROVISION SONG CONTEST – easyJet è stata annunciata come National sponsor dell’Eurovision Song Contest. “La compagnia aerea offre più posti tra il Regno Unito e i paesi dell’Eurovision rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Nel corso del contest di quest’anno, easyJet porterà migliaia di visitatori a Liverpool, una città con un ricco patrimonio musicale e uno degli aeroporti più serviti dalla compagnia aerea, che ospita semifinale e finale, il 9, 11 e 13 maggio. easyJet ha avviato le operazioni da Liverpool oltre 25 anni fa nel 1997, e da allora ha sempre avuto una forte presenza nella città ospitante, dove ha base sei aerei e impiega oltre 360 piloti e personale di cabina. Essendo cresciuta fino a diventare la più grande compagnia aerea di Liverpool, easyJet offre 26 rotte in tutta Europa, ha trasportato due milioni di passeggeri lo scorso anno e continua a rafforzare la sua rete al Liverpool John Lennon Airport. A ottobre la compagnia aerea ha rilanciato i voli giornalieri per Parigi e il prossimo mese lancerà un nuovo servizio settimanale per Corfù”, afferma easyJet. Robert Birge, Chief Customer e Marketing Officer di easyJet, ha commentato: “Questa sponsorizzazione è una combinazione perfetta in quanto non solo offriamo più posti tra il Regno Unito e i paesi dell’Eurovision rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, ma abbiamo anche una lunga storia con la città ospitante di Liverpool e siamo la più grande compagnia aerea della città. Come questa competizione iconica, easyJet collega persone, culture e comunità in tutta Europa e oltre e quindi siamo lieti di essere uno National Sponsor dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, in collaborazione con BBC Studios”. La sponsorizzazione di easyJet dell’Eurovision Song Contest è in collaborazione con BBC Studios, il braccio commerciale della BBC, che sta producendo le semifinali e la finale del concorso per il broadcast da Liverpool.

AIR CANADA LANCIA IL SUO NDC PROGRAM – Air Canada ha annunciato il suo New Distribution Capabilities (NDC) program, che offrirà nuovi vantaggi, contenuti ampliati e supporto commerciale aggiuntivo per agenzie e acquirenti di viaggi. Il programma fornirà un’alternativa competitiva alla distribuzione legacy, offrendo agli agenti l’accesso all’inventario, alle tariffe, ai servizi accessori, all’emissione dei biglietti e ai prodotti digitali di Air Canada. Per acquirenti e viaggiatori, la tecnologia NDC significa che le loro agenzie preferite possono ora offrire una gamma più ampia di opzioni e servizi di viaggio Air Canada ai migliori prezzi possibili, migliorando la competitività e l’esperienza del cliente. “Dalle agenzie locali indipendenti alle grandi società di gestione dei viaggi aziendali, i nostri partner commerciali sono stati, sono e saranno sempre fondamentali per il successo commerciale di Air Canada. Mentre continuiamo a introdurre nuovi prodotti e funzionalità, spetta a noi fornire al settore dei viaggi una tecnologia migliore in modo che siano ben preparati per il futuro”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing & eCommerce, Air Canada. “Il passaggio alla distribuzione moderna consente la consegna dell’intera gamma di contenuti e tariffe offerti da Air Canada, nonché l’accesso ai numerosi prodotti e servizi che miglioreranno i viaggi”. Oltre a rendere disponibile il contenuto più completo di Air Canada, il programma NDC migliorato della compagnia aerea offre un’esperienza di acquisto efficiente per prodotti tariffari al dettaglio e l’eliminazione di note di addebito selezionate. I continuous pricing, così come l’aggiunta di Flight Pass, sono previsti per il 2023.

IBERIA PROMUOVE L’ANDALUSIA NELLA PREMIUM LOUNGE AL TERMINAL 4 DELL’AEROPORTO DI MADRID – Questa mattina, il Delegato della Junta de Andalucía a Madrid, Vicente Azpitarte Pérez, ha visitato l’Iberia Premium Lounge nel Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid. Per tutta questa settimana questo spazio è stato allestito come una fiera in modo che i clienti della compagnia, passando per Madrid, possano godere dell’atmosfera e della gastronomia di questa festa andalusa. Quasi 12.000 clienti che passano attraverso la Premium Lounge Dalì di Iberia hanno potuto godere di una decorazione che ricorda uno stand fieristico e, nelle vetrine della lounge, le miglior specialità culiunarie andaluse. Il tutto accompagnato da una selezione di vini andalusi e da uno dei dolci andalusi più tipici: i piononos. Questa azione è inclusa nell’accordo che Turismo y Deporte de Andalucía mantiene con la compagnia aerea, che comprende anche varie azioni volte a promuovere la destinazione andalusa nei mercati a lungo raggio di Iberia, Stati Uniti e America Latina. Inoltre, Iberia Group sta aumentando la sua presenza nella regione. Durante la stagione estiva, Iberia ha annunciato che opererà tre voli giornalieri sulla rotta Madrid-Granada. Da parte sua, Iberia Express sta crescendo anche a Malaga, con altri tre voli giornalieri, e Siviglia, con fino a quattro voli giornalieri a seconda del mese.

QANTAS CHIEDE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA DECISIONE DELL’ACCC RIGUARDO ALLIANCE – Qantas chiederà maggiori informazioni all’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) in merito alla sua decisione di opporsi alla prevista acquisizione di Alliance Aviation Services Ltd (Alliance). “Qantas rimane fiduciosa che l’acquisizione non ridurrà sostanzialmente la concorrenza in nessun mercato. Oltre a rivedere l’annuncio rilasciato oggi, la compagnia aerea ha richiesto un incontro con l’ACCC per comprendere la sua decisione, che è in contrasto con la natura sempre più competitiva del segmento e le opinioni espresse da un concorrente secondo cui l’acquisizione non ridurrebbe la concorrenza. L’Australia ha una delle industrie aeronautiche più competitive al mondo. Come l’ACCC ha riconosciuto in precedenza, i clienti nel resources segment sono sofisticati e dotati di risorse adeguate, con esperienza in materia di appalti e un forte potere contrattuale nelle trattative con le compagnie aeree e altri operatori. La proposta acquisizione di Alliance consentirebbe a Qantas di servire meglio questo importante settore, in particolare attraverso le efficienze sbloccate attraverso una flotta combinata di aeromobili simili. Qantas ha segnalato per la prima volta il suo interesse a lungo termine riguardo l’acquisizione definitiva del 100% di Alliance quando ha acquistato poco meno del 20% dell’operatore charter nel febbraio 2019. L’ACCC ha indagato su tale partecipazione di minoranza per tre anni e non ha riscontrato alcuna diminuzione della concorrenza. Qantas è anche il più grande cliente di Alliance, con il wet leasing di 18 aeromobili Embraer operati per conto del vettore nazionale su una serie di rotte. Qantas a febbraio ha annunciato opzioni per un massimo di 12 aeromobili E190 aggiuntivi in wet leasing da Alliance per fornire maggiore capacità e network connectivity nel domestic market”, afferma Qantas.

LOCKHEED MARTIN: VARATA LA LCS 31 – Il team guidato da Lockheed Martin ha varato la Littoral Combat Ship 31, la futura USS Cleveland. Lo sponsor della nave, Robyn Modly, ha battezzato Littoral Combat Ship (LCS) 31, prima del suo varo nel fiume Menominee presso il cantiere navale Fincantieri Marinette Marine (FMM) sabato 15 aprile 2023. LCS è progettata per completare missioni vicino alla costa ed è una parte crescente e rilevante della flotta della Marina.

EASA: REVISIONE DELLA THIRD COUNTRY OPERATORS (TCO) REGULATION – A seguito dell’ultima revisione del regolamento relativo alle operazioni di Third Country Operators (TCO) verso, all’interno o all’esterno dei territori dell’UE, Regulation (EU) No 2023/659, l’EASA ha pubblicato le Easy Access Rules for Third Country Operators. Il documento contiene il regolamento stesso insieme ai relativi guidance material (GM), acceptable means of compliance (AMC) e “General principles related to TCO authorisation procedures”. L’esperienza acquisita dall’introduzione del TCO authorisation process nel 2014 dalle parti interessate (industria, Stati membri ed EASA) è stata evidenziata in una valutazione strutturata del regolamento. Questa valutazione ha costituito la base per le modifiche apportate al regolamento riveduto. Gli obiettivi principali della revisione sono una maggiore chiarezza riguardo determinate disposizioni, guadagni di efficienza per l’EASA e l’industria ove possibile, metodi di applicazione più dettagliati e una migliore articolazione con l’EU Safety List. Le modifiche sono state sviluppate in stretta collaborazione con la Commissione europea e sono state oggetto di consultazione con le parti interessate. Il regolamento rivisto non comporta modifiche fondamentali, ma diversi importanti adeguamenti che ne faciliteranno l’applicazione per le parti interessate e chiariranno aspetti in cui l’ambiguità ha suscitato domande dalle parti interessate in passato.

EASA: EASY ACCES RULES FOR THIRD COUNTRY OPERATORS – L’EASA ha pubblicato le Easy Access Rules for Third Country Operators (EAR for TCO) – Revision from April 2023. Questa revisione incorpora quanto segue: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/659 che modifica il Commission Regulation (EU) No 452/2014 (‘TCO Regulation’) per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative a air operations of third country operators; ED Decision 2023/006/R che modifica Acceptable Means of Compliance and Guidance Material del TCO Regulation per facilitare l’attuazione del Commission Delegated Regulation (EU) 2023/659; EASA Management Board Decision No 01-2023 sulla ‘TCO Authorisation Procedure’. Gli EAR for TCO sono disponibili per il download gratuito sul sito web EASA in formato pdf, pubblicazioni dinamiche online (nuove), con filtri e funzioni di ricerca per una navigazione semplice con computer, tablet e cellulari, nonché in formato xml. Man mano che vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

LEONARDO PRESENTA “EXPLOIT MY PATENT” – Lenardo informa: “Da oggi e fino al prossimo 14 giugno è possibile partecipare, sul portale Solvers Wanted di Leonardo, alla nuova challenge che mira a individuare e promuovere soluzioni innovative a partire dalle tecnologie del Gruppo già brevettate. Una sfida per esplorare ulteriori ambiti e potenzialità di applicazione dei prodotti del futuro, sperimentandoli in contesti differenti da quelli originari. Al via “Exploit My Patent”, la nuova challenge volta a recepire sul portale di scouting tecnologico di Leonardo, proposte e soluzioni innovative che interessano le tecnologie aziendali già brevettate, affinché possano essere funzionali anche in contesti diversi da quelli dell’Aerospace & Defense. L’iniziativa, che interessa il mondo dell’intellectual property e dell’open innovation, è indirizzata a start up, PMI, università, spin off ed enti di ricerca, interessati a sviluppare e commercializzare tecnologie già brevettate dal Gruppo, usufruendo di un contributo economico di 20.000€ e della concessione d’uso gratuita della licenza per tutta la durata del progetto. Questi, per il momento, i primi due brevetti su cui potersi cimentare: HPRD – High Pressure Repair Dome, una soluzione tecnologica che ha come finalità principale ridurre i costi di riparazione dei pannelli in materiale composito, per offrire, al tempo stesso, elevati standard di qualità. Circuito a fluido per raffreddamento di sistemi elettronici, una nuova e più efficiente tecnologia di raffreddamento e di controllo dei transitori termici che aumenta la dissipazione verso l’ambiente e limita le escursioni termiche a parità di condizione, senza peggiorare le caratteristiche d’ingombro, massa, consumo energetico, sicurezza e affidabilità. Tutti i dettagli su https://solverswanted.leonardo.com. La scadenza per l’invio delle proposte è il prossimo 14 giugno”.

I TEXTRON AVIATION ZURICH AND DUSSELDORF SERVICE CENTERS CELEBRANO 10 ANNI – Textron Aviation celebra il 10° anniversario dell’adesione dei suoi Zurich and Düsseldorf Service Centers al suo customer support network. I dipendenti hanno celebrato l’anniversario con celebrazioni in ogni sede all’inizio di questo mese. I Beechcraft, Cessna and Hawker customers ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., attraverso un global network of service, part centers, mobile service units, 24/7 1CALL AOG support. Situati presso Zurich Airport (ZRH) e Düsseldorf International Airport (DUH), i service centers fanno parte del vasto global service network dell’azienda, progettato per supportare i clienti ovunque si trovino nel mondo. “I proprietari e gli operatori che visitano la nostra struttura possono aspettarsi di ricevere servizi di manutenzione e modifica convenienti e competenti per i loro aeromobili”, ha affermato Luca Cavalleri, general manager, Textron Aviation Zurich Service Center. “Siamo orgogliosi di fornire supporto diretto e offrire la migliore esperienza ai nostri clienti”. I Zurich and Düsseldorf Service Centers sono entrati a far parte del Textron Aviation global service network in seguito all’acquisizione di Jet Aviation da parte dell’azienda nel 2013. Nei 10 anni successivi Textron Aviation ha ulteriormente ampliato e rafforzato il proprio supporto ai clienti che operano in tutta Europa. Oggi l’azienda gestisce un totale di cinque service centers, tre line stations, mobile service units e un parts distribution center nella regione. “Ci impegniamo a supportare i nostri clienti durante l’intero percorso di proprietà”, ha aggiunto Christof Kandel, general manager, Textron Aviation Düsseldorf Service Center. “Che si tratti di manutenzione programmata, aggiornamenti o riparazioni impreviste, il nostro team di tecnici aeronautici esperti copre i nostri clienti”. L’organizzazione di supporto di Textron Aviation comprende 20 company-owned full-service centers situati in tutto il mondo.

AERO ASIA 2023 DEBUTTA COME PARTE DEL NUOVO GLOBAL PORTFOLIO DI AERO – Aero Asia 2023 debutta alla 29a edizione di AERO, la più importante fiera per l’aviazione generale dal 19 al 22 aprile 2023 a Friedrichshafen, con oltre 670 espositori provenienti da 35 paesi. Gli aeromobili in esposizione vanno da droni civili ad alianti, ultralight and LSA aircraft, gyrocopters, helicopters, touring and training aircraft con piston engines o turboprop, business jets. Nuovi sistemi di propulsione, electrical flight, avionica all’avanguardia, servizi e accessori per i piloti sono ulteriori punti focali. In quanto componente importante del global branding portfolio della AERO family, Aero Asia si svolgerà dal 23 al 26 novembre 2023 a Zhuhai, città costiera della Cina meridionale. Questa manifestazione mira a creare un altro importante business and general aviation show per l’Asia, come impegno a lungo termine per le industrie dell’aviazione generale in forte espansione in Cina e in Asia. I due organizzatori più esperti si sono riuniti per sfruttare al meglio AERO (world leading general aviation business show con oltre 40 anni di storia, organizzato da Messe Friedrichshafen) e Airshow China (il più grande airshow in Cina con 27 anni di storia, organizzato da Zhuhai Airshow Group Co., Ltd.). Aero Asia 2023 presenterà esibizioni indoor/outdoor, voli dimostrativi e acrobazie aeree, coprendo uno spettro dell’intera catena industriale e concentrandosi su vari settori come eVTOL, electric airplanes, civilian UAVs, flying cars etc. Lo show riceve un solido supporto da numerosi attori chiave come AVIC, COMAC, AOPA China, AsBAA, China Civil Airports Association (CCAA) e molte altre aziende e istituzioni locali e globali.

JETBLUE ANNUNCIA UN ESPANSIONE A PORTO RICO – JetBlue ha annunciato oggi due nuove rotte da Porto Rico. Lanciato quest’estate e in vendita oggi, JetBlue offrirà ora un servizio tutto l’anno dal Luis Muñoz Marín International Airport (SJU) in San Juan, Puerto Rico al Raleigh-Durham International Airport (RDU) in North Carolina, e dal Rafael Hernández International Airport (BQN) in Aguadilla, Puerto Rico a Tampa International Airport (TPA) in Florida. “In qualità di più grande compagnia aerea di Porto Rico, siamo entusiasti di continuare a diversificare la nostra rete e di far crescere ulteriormente la presenza di JetBlue sull’isola, con l’aggiunta di queste due nuove rotte”, ha dichiarato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Questa crescita aumenterà la concorrenza e la scelta per i clienti che viaggiano da e per Porto Rico e per i viaggiatori a Raleigh e Tampa, rafforzando al contempo il nostro impegno a sostenere il turismo sull’isola e a mettere in contatto familiari e amici. Non vediamo l’ora di offrire ancora di più la tanto amata esperienza JetBlue, con la nostra combinazione unica di tariffe basse e un servizio pluripremiato, ai nostri clienti che viaggiano tra Porto Rico e gli Stati Uniti, dopo il completamento con successo della nostra combinazione con Spirit”.

NUOVI IMPEGNI TRA ICAO E CUBA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DELL’AVIAZIONE – Il riconoscimento da parte di Cuba del ruolo cruciale che l’aviazione svolge come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile si è riflesso nei nuovi impegni tra il suo governo e l’ICAO emersi da una serie di incontri ministeriali tra l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e il Prime Minister of Cuba, Manuel Marrero; il Vice Prime Minister, Ricardo Cabrisas; il Minister of Transport, Eduardo Rodríguez; il Minister of Tourism, Juan Carlos García. Queste discussioni sono state formalizzate attraverso un nuovo accordo tra il Ministero dei Trasporti e l’ICAO sulle attività che miglioreranno l’attuazione dell’ICAO technical and strategic guidance, rafforzando e promuovendo lo sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo cubano. I progetti previsti da questo accordo, firmato dal Ministro dei trasporti e dal Segretario Generale, saranno realizzati dall’ICAO’s Technical Cooperation Bureau (TCB), in coordinamento con l’ICAO North American, Central America and Caribbean (NACC) Regional Office, e la Corporación de la Aviación Cubana, S.A. (CACSA.). In questi incontri, il Segretario Generale si è congratulato con Cuba per il suo impegno e la sua partecipazione attiva al lavoro dell’ICAO e ha riconosciuto la sua dedizione e i suoi progressi. Ha sottolineato la leadership di Cuba in diversi gruppi di lavoro e il suo impegno nell’assistere altri paesi della regione nell’adempimento dei loro obblighi internazionali. Il governo cubano ha ribadito l’importanza dell’ICAO per Cuba in termini di leadership del paese come pilastro per lo sviluppo sostenibile e per il trasporto aereo nella regione, sottolineando il ruolo centrale dell’ICAO come piattaforma per la cooperazione e il consenso. La missione del Segretario Generale comprendeva anche incontri con i regolatori e gli operatori dell’aviazione cubana, compresi gli incontri con il President of the Cuban Civil Aviation Authority (IACC), Daniel López e il Cuban Aviation Corporation (CACSA) President, Joel Beltrán Archer Santos. Il Segretario Generale ha anche intrattenuto colloqui con l’UN Resident Coordinator in Cuba, Francisco Pichon.