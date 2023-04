Safran e Lufthansa Technik firmano un license agreement per manutenzione, riparazione e revisione di Airbus A320neo / LEAP-1A nacelles

Safran Nacelles e Lufthansa Technik hanno firmato oggi un license agreement per Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) delle Airbus A320neo LEAP-1A nacelles. Oltre 2.500 nacelles prodotte da Safran Nacelles sono attualmente in servizio sugli aeromobili Airbus A320neo dotati di motori LEAP-1A di CFM International (CFM International è una joint venture 50/50 tra Safran Aircraft Engines e GE).

Lufthansa Technik sta diventando un membro del Safran Nacelles licensed MRO network. L’azienda sarà in grado di eseguire warranty tasks, repairs and modifications garantite da Safran Nacelles, l’OEM (Safran Nacelles Original Equipment Manufacturer per le Airbus A320neo LEAP-1A nacelles). Pertanto, in combinazione con il suo esistente rotable asset pool di LEAP-1A spares, Lufthansa Technik può offrire ai propri clienti customers spare availability dalle OEM stock locations e MRO services. Gli operatori dell’A320neo trarranno vantaggio dalla vasta repair experience di Safran Nacelles e Lufthansa Technik e avranno la certezza di trovare una stazione nelle vicinanze in modo da ridurre i tempi di riparazione e il costo della logistica. Con questa partnership, entrambe le società garantiranno congiuntamente i più elevati standard in nacelle MRO per la crescente flotta Airbus A320neo.

Alain Berger, Safran Nacelles Executive Vice President – Customer Support & Services, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di condividere con Lufthansa Technik i nostri best OEM quality standards. Gli operatori delle A320neo nacelles possono quindi essere certi che beneficeranno delle migliori riparazioni in una vasta rete di stazioni globali”.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership di lunga data con Safran Nacelles attraverso questa MRO license”, afferma Andreas Drosdowski, Vice President Aircraft Component Services at Lufthansa Technik. “Il LEAP-1A engine type rappresenta una parte importante del futuro del Lufthansa Technik’s nacelle portfolio e dell’impegno a lungo termine nel fornire disponibilità di ricambi di alto livello e MRO services ai nostri stimati clienti”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Safran – Photo Credits: ©Matt Goldschmidt – Safran)