Ryanair lancia l’operativo su Trapani-Marsala per l’estate 2023

Ryanair ha annunciato oggi l’operativo estivo per Trapani-Marsala con 24 rotte, incluse 2 nuove rotte per Napoli e Porto e maggiori frequenze su 9 rotte esistenti tra cui Bratislava, Malta, Milano, Pescara, Pisa, Riga, Roma e Weeze.

“L’operativo di Ryanair su Trapani-Marsala per l’Estate ’23 offrirà 24 rotte totali incluse 2 nuove rotte per Napoli e Porto; +800% di crescita rispetto all’Estate ‘19; oltre 180 voli a settimana, inclusi fino a 44 voli per Roma e Milano; oltre 1 milione di passeggeri da/per Trapani-Marsala p.a.

Ryanair opererà oltre 180 voli settimanali per l’estate 2023 (+800% di crescita rispetto all’Estate ‘19) offrendo ai cittadini / visitatori della Sicilia occidentale la più ampia scelta alle tariffe più basse in Europa per le vacanze estive, aumentando sia il turismo in entrata che i posti di lavoro. Questa crescita senza pari è sostenuta dall’impegno di Ryanair in Sicilia, che sostiene oltre 750 posti di lavoro indiretti a Trapani“, afferma Ryanair.

Eddie Wilson, CEO di Ryanair DAC, ha dichiarato: “In qualità di più grande compagnia aerea d’Europa e d’Italia, Ryanair è lieta di annunciare ancora più nuove rotte da/per Trapani-Marsala, offrendo ai suoi clienti/visitatori della Sicilia occidentale oltre 180 voli settimanali verso 24 entusiasmanti destinazioni incluse 2 nuove per Napoli e Porto (+800% di crescita rispetto al pre-Covid). Questa crescita è sostenuta dall’impegno di Ryanair in Sicilia e dal fantastico e continuo supporto del team di gestione dell’aeroporto, che ha lavorato instancabilmente per garantire che Trapani-Marsala emerga dalla pandemia con più voli, collegamenti e tariffe basse, supportando oltre 750 posti di lavoro a Trapani.

Ryanair ha anche recentemente presentato la sua straordinaria proposta di crescita per la Sicilia e speriamo di impegnarci positivamente con il governo siciliano per offrire ancora più rotte, connettività, posti di lavoro e tariffe più basse per l’Isola. Ryanair è l’unica compagnia aerea che può far crescere il traffico, la connettività e il turismo per la Sicilia.

Poiché la Sicilia ora compete direttamente con altre importanti destinazioni turistiche del Mediterraneo come Malta, Baleari, Canarie, Cipro e le isole greche, la priorità numero uno della Sicilia dovrebbe essere quella di sviluppare ulteriormente il suo prodotto turistico per tutto l’anno riducendo i costi di accesso attraverso l’abolizione della tassa sul turismo (ovvero l’addizionale comunale), che è dannosa per l’economia insulare.

Speriamo in una rapida risposta positiva alla nostra proposta di crescita che garantirebbe 1,5 milioni di passeggeri in entrata in più e 1,5 miliardi di spesa turistica extra all’anno, sostenendo al contempo 1.200 posti di lavoro locali in più.

Per celebrare i 25 anni di Ryanair in Italia, stiamo lanciando una promozione speciale con posti disponibili a partire da €25 a tratta per viaggiare fino a giugno ’23”.

Salvatore Ombra, Presidente di Airgest, ha dichiarato: “La scelta del luogo che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della stagione estiva di Ryanair, da e per l’aeroporto di Trapani Birgi, è stata più che simbolica. Come la nave punica, qui conservata, che 2000 anni fa trasportava persone e cose in giro per il Mediterraneo, Ryanair, oggi, con la sua flotta, trasporta i passeggeri e le merci in giro per l’Europa. Il vento, che soffiando forte e sicuro, ha permesso al Vincenzo Florio di ripartire, per noi si chiama Regione Siciliana, socio di maggioranza, che ha investito nel futuro dello scalo e quindi nel territorio. A nome dei trapanesi, allora, desideriamo ringraziare il capo del governo regionale, Renato Schifani e i vertici di Ryanair, per il loro prezioso apporto. Gli aeroporti, infatti, insieme ai porti e alle infrastrutture sono i cardini della mobilità ed è necessario sviluppare l’intermodalità tra aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, affinché anche i siciliani siano messi in condizione di muoversi come in tutto il resto d’Europa”.

(Ufficio Stampa Ryanair – AirGest – Photo Credits: Ryanair)