Wizz Air inaugura il collegamento tra Venezia e Riyadh

Wizz Air ha inaugurato oggi una nuova rotta per Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, dall’aeroporto Marco Polo di Venezia. Servita da voli settimanali, la nuova rotta, attiva tutto l’anno, rafforza ulteriormente la presenza della compagnia aerea nella sua base di Venezia e diventa la nona rotta tra l’Italia e l’Arabia Saudita nel network di Wizz Air. I biglietti per la nuova rotta sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ, a partire da 39,99 euro.

“Da oggi i passeggeri in partenza da Venezia potranno volare verso la capitale dell’Arabia Saudita. Situata sul vasto altopiano di Najd, circondato dal deserto, al centro della Penisola Arabica, Riyadh è una metropoli moderna la cui superficie custodisce un’affascinante storia secolare che si ritrova ancora nei suggestivi souk, nei coinvolgenti musei e nelle antiche architetture. Una cornice perfetta quindi per chi cerca un soggiorno o per chi desidera una fuga nel fine settimana, alla scoperta del meglio che la capitale ha da offrire. Ai passeggeri provenienti dall’Arabia Saudita, Wizz Air offrirà invece l’opportunità di esplorare l’unica “Città dei canali” italiana, nota per i suoi numerosi ponti, le gondole, le calli storiche e il carnevale.

Oltre a tariffe basse e a un livello di sicurezza e flessibilità elevato grazie al servizio WIZZ Flex, Wizz Air offre ai viaggiatori un’esperienza di volo completamente personalizzabile. Mentre effettuano o gestiscono la loro prenotazione, i passeggeri possono scegliere di aggiungere al loro biglietto tanti servizi diversi, tra cui una franchigia bagaglio extra, la selezione del posto a sedere, WIZZ Priority per un check-in e un imbarco più rapidi o persino il servizio partner di viaggio flessibile, se un viaggiatore non sa ancora con chi vuole partire per la sua prossima avventura. E se i clienti hanno bisogno di un paio di giorni per decidere, ma non vogliono perdere una buona tariffa, possono utilizzare il Fare Lock, che consente ai passeggeri di trattenere una tariffa selezionata per un periodo di 48 ore”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “È un grande piacere poter inaugurare questo secondo collegamento con l’Arabia Saudita da Venezia, che segna anche la nona rotta WIZZ dall’Italia al Regno. La nuova rotta, unica nel suo genere, permetterà ai residenti del Veneto di viaggiare in Arabia Saudita a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale e collegando direttamente due città rinomate in tutto il mondo per il loro immenso patrimonio storico e culturale. Il team di WIZZ non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri moderni, giovani ed efficienti aeromobili A321neo”.

VENEZIA – RIYADH, operata il giovedì, dal 20 aprile 2023.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)