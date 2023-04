AERO 2023 inizia con forti segnali positivi

La 29a edizione di AERO a Friedrichshafen è iniziata oggi, 19 aprile. Con oltre 670 espositori provenienti da tutti i segmenti dell’aviazione generale, il numero di aziende e organizzazioni espositrici è notevolmente superiore rispetto allo scorso anno. Il focus della fiera quest’anno è sulla ripresa dopo la pandemia e sulla trasformazione dell’aviazione verso una maggiore sostenibilità.

“Dal 19 al 22 aprile 2023, l’industria aeronautica internazionale si incontrerà a Friedrichshafen per AERO 2023. La 29a edizione della fiera si svolge durante un periodo di transizione nel settore dell’aviazione. Ciò si riflette anche in AERO, con 126 aziende nell’AERO Sustainable Aviation Trail. Questo è il 30% in più rispetto allo scorso anno. In questo percorso attraverso i padiglioni espositivi, gli espositori i cui prodotti e progetti sono particolarmente dedicati alla sostenibilità dell’aviazione, sono contrassegnati da palloncini verdi”, afferma il comunicato di AERO 2023.

Tobias Bretzel, AERO show director at AERO organizer Fairnamic GmbH, afferma: “La rinnovata domanda globale di viaggi aerei significa che cockpit and technical personnel sono richiesti a tutti i livelli. Questo apre ottime prospettive per i giovani che vogliono intraprendere una carriera in aviazione. Sosteniamo l’industria nei suoi sforzi per ridurre al minimo la carenza di competenze”.

“AERO soddisfa questa esigenza del settore di personale qualificato con l’iniziativa “Be a pilot”, in cui le scuole di volo e gli istituti di formazione si presentano e forniscono informazioni sulle opportunità di formazione e prospettive di carriera. L’AERO Career Day di venerdì 21 aprile riunisce direttamente le parti interessate e le aziende. Si rivolge non solo a coloro che iniziano la carriera, ma anche al personale dell’aviazione alla ricerca di nuove sfide professionali.

A seguito del ritorno del traffico aereo, i produttori di aeromobili stanno attualmente godendo di una forte domanda di training and instructional aircraft. Questi velivoli hanno tradizionalmente una forte presenza in AERO“, conclude il comunicato di AERO 2023.

