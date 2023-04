Atterrato il primo Freighter Flight di Air Canada Cargo per Basilea

Air Canada e Air Canada Cargo segnano l’inizio delle operazioni cargo verso Basilea, Svizzera, collegando uno dei principali hub farmaceutici europei all’estesa rete del vettore attraverso il suo hub globale di Toronto.

I voli opereranno due volte a settimana utilizzando i Boeing 767 Freighter di Air Canada Cargo.

“Siamo entusiasti di tornare a Basilea, questa volta con i nostri cargo, per servire un mercato chiave in Europa per i prodotti farmaceutici. La capacità dei nostri cargo, combinata con i nostri temperature-controlled containers e la cool chain facility presso il nostro Toronto global hub, ci consente di servire questo mercato critico con un servizio affidabile tutto l’anno e garantire che queste importanti spedizioni possano muoversi in modo sicuro e tempestivo in tutta la nostra rete globale”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial at Air Canada Cargo.

Il Basel service di Air Canada Cargo è l’ultima aggiunta al suo worldwide freighter network, dopo i servizi cargo lanciati di recente per Liegi, Dallas, Atlanta e Bogotà.

