Accordo SAF tra Delta e Shell Aviation per alimentare l’hub LAX e accelerare la decarbonizzazione dell’aviazione

Delta sta assumendo un altro impegno riguardo il sustainable aviation fuel (SAF) nella sua ricerca per scalare quella che è ampiamente considerata la più grande leva di decarbonizzazione comprovata del settore aereo.

Delta acquisterà fino a 10 milioni di galloni di SAF puro da Shell Aviation in un periodo di due anni, per l’utilizzo presso il suo hub Los Angeles International Airport. Ciò aumenterà gli impegni SAF della compagnia aerea globale a oltre 200 milioni di galloni, più della metà del suo obiettivo SAF che comprende il 10% del suo consumo annuo di carburante entro la fine del 2030, sulla buona strada per raggiungere il 35% di SAF use entro il 2035. Le ambizioni completano quelle di Shell, che mira a diventare un net-zero emissions energy business entro il 2050.

“Oggi non c’è abbastanza SAF disponibile per rifornire le compagnie aeree commerciali del mondo per un solo giorno”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. “Ecco perché Delta continua a creare segnali di domanda come questo accordo con Shell, per dimostrare che vale la pena investire e crescere su questa importante leva di decarbonizzazione. Possiamo avere un impatto enorme in pochi anni se le parti interessate e il governo collaborano per fornire lo stesso livello di investimenti e incentivi attualmente disponibili per il carburante che fa funzionare le nostre auto”.

L’hub LAX di Delta riceverà il blended SAF grazie al California’s long-standing low carbon fuel standard, che fornisce incentivi ai produttori per fornire SAF allo stato. Altri stati stanno ora esplorando programmi SAF simili e incentivi fiscali per integrare le politiche federali che incoraggiano l’investimento sui SAF.

Le emissioni di carbonio nel ciclo di vita per il SAF puro sono fino all’80% inferiori a quelle del tradizionale Jet Fuel. In alcuni casi, come con il partner SAF Gevo, la produzione di SAF contribuisce anche a ridurre l’impronta di carbonio dell’agricoltura.

È un “drop-in fuel” sicuro e completamente certificato che soddisfa le specifiche ASTM Jet A, il che significa che può essere trasportato utilizzando l’infrastruttura esistente negli aeroporti. Delta è stata un attore chiave nel dimostrarlo nel 2022.

Il neat SAF può essere miscelato con Jet Fuel convenzionale e utilizzato nei motori degli aerei di oggi, senza modifiche necessarie, in un rapporto fino al 50%. Delta è stata leader nel dimostrare la tecnologia attraverso i SAF engine tests presso la sua state-of-the-art engine test cell ad Atlanta.

Jan Toschka, Presidente di Shell Aviation, ha aggiunto: “È fantastico vedere Delta dare la priorità ai SAF, aiutandoli a ridurre le emissioni del ciclo di vita, fornendo al contempo la domanda che contribuirà a sbloccare un’ulteriore produzione di SAF e aumentare l’offerta. Questo segna un altro importante sviluppo per il futuro dell’aviazione sostenibile, poiché ambiziosi offtake agreements come questo possono essere la chiave per guidare la transizione del settore aereo verso un futuro più sostenibile”.

L’impegno di Delta per la trasparenza in tutte le sue attività include la sostenibilità. Ecco perché l’accordo prevede anche che Delta provi il tracking delle Shell SAF delivery e dei relativi dati di utilizzo attraverso Avelia, una delle prime blockchain-powered digital SAF solutions, lanciata da Shell Aviation e dai suoi partner lo scorso anno. Si prevede che questa tecnologia consentirà a Delta di tenere traccia dei dati SAF e ambientali con piena trasparenza per ridurre le proprie emissioni e quelle dei suoi corporate SAF customers.

Delta inoltre ha avviato altre iniziative per la decarbonizzazione.

Delta Air Lines inizia il trial con il primo electric catering truck ad Amsterdam Schiphol Airport

Delta Air Lines presenta il suo primo fully electric catering truck ad Amsterdam Schiphol Airport, in collaborazione con Asito. È una nuova iniziativa che riduce sia le emissioni di CO2 che l’inquinamento. Il zero-emission catering truck sarà impiegato per tre mesi per rifornire gli aerei di Delta al gate.

L’iniziativa ha un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di CO2. Si stima che un catering truck percorra più di 1.800 miglia all’anno, mentre il motore continua a funzionare durante il processo di carico.

Un camion rifornisce da cinque a sei aerei al giorno. Un camion può rifornire da due a tre aeromobili (Delta A350 e A330) alla volta, il che richiede circa 25 minuti. Successivamente, il camion torna al magazzino.

Il più grande vantaggio dell’electric truck è che non emette CO2 durante tutte queste attività. Inoltre, non è più necessario eseguire il rifornimento settimanale e il processo di rigenerazione settimanale del filtro antiparticolato, con un notevole risparmio di tempo e denaro.

“Delta sta adottando misure per utilizzare solo veicoli elettrici a Schiphol e su scala più ampia in altri aeroporti internazionali. Questa iniziativa ha un impatto positivo immediato sulla riduzione dei gas serra e crea un ambiente di lavoro migliore per i nostri below-wing teams”, afferma il Delta EMEAI Field Director, Markus Wegner.

Delta sta lavorando per sostenere l’obiettivo dell’aeroporto di Schiphol affinché tutti i veicoli siano privi di emissioni entro il 2030.

Tugs, tractors and belt loaders quasi all-electric in due hub Delta

La Delta’s core ground support equipment (GSE) fleet a Salt Lake City International Airport (SLC) si sta avvicinando ad essere 100% elettrica. Anche l’operazione di Delta al Boston Logan International Airport è quasi completamente elettrica (La Core fleet consiste in baggage tractors, belt loaders e aircraft tow tractors).

“Il volo rappresenta circa il 98% delle emissioni di carbonio di Delta e mentre continuiamo a lavorare per ridurre drasticamente tale impatto – Delta ha risparmiato più di 10 milioni di galloni di carburante solo nel 2022 – stiamo lavorando in tutta la nostra attività per incorporare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo”, afferma Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer di Delta. “Non mancano i progressi a breve termine in cui stiamo investendo per ridurre la nostra impronta”.

La transizione GSE riflette l’investimento di oltre 385 milioni di dollari di Delta in electrified Ground Service Equipment (eGSE) e infrastrutture di ricarica aeroportuale tra il 2020 e il 2024. Solo nel 2022, Delta ha sostituito oltre 650 equipaggiamenti con eGSE. Sebbene i GSE alimentati da combustibili fossili rappresentino meno dello 0,5% delle emissioni totali di gas serra (GHG) di Delta, l’impatto dell’elettrificazione per le persone Delta e le comunità locali può essere collegato a una migliore qualità dell’aria, meno rifiuti pericolosi e un minore inquinamento acustico.

Gli sforzi eGSE di Delta si estendono ai suoi hub di Atlanta (ATL), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA), Minneapolis-St. Paul (MSP), New York (LGA; JFK) e molti aeroporti minori dove opera Delta. All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea globale ha anche introdotto il primo first fully electric high-lift truck at Amsterdam Airport Schiphol (AMS), come parte dei suoi sforzi per estendere la sostenibilità oltre i confini.

