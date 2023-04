ITA Airways a supporto della candidatura di Roma per ospitare l’EXPO 2030

Il Comitato Promotore della candidatura di Roma a EXPO 2030 e ITA Airways hanno condiviso un’iniziativa strategica per sostenere la candidatura di Roma ad ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale.

“Un aeromobile Airbus A320 dedicato alla leggenda dello sci italiano Gustav Thoeni è stato personalizzato con una speciale livrea che riporta il logo di EXPO 2030 Roma, il tema della manifestazione “People and Territories” e la scritta “Rome – Official Candidate World Expo 2030”.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito di una solida partnership stretta tra il Comitato e la Compagnia di bandiera italiana, che riguarderà anche altri strumenti che ITA Airways metterà a disposizione del Comitato quali la personalizzazione dell’annuncio di bordo sull’aeromobile con livrea dedicata, trasmissione di contenuti relativi alla candidatura a bordo dei propri aeromobili e nelle lounges aeroportuali.

ITA Airways, inoltre, accompagnerà le delegazioni diplomatiche ed il personale del Comitato nelle missioni finalizzate a promuovere la candidatura in selezionati Paesi di interesse”, afferma ITA Airways.

“Siamo orgogliosi di supportare la candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030 promuovendola con un nostro aeromobile che rappresenterà uno degli strumenti a disposizione del Comitato per la campagna elettorale”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Amministratore delegato di ITA Airways. “Come ho ricordato spesso noi dobbiamo meritarci il ruolo di Compagnia di bandiera italiana e questo è uno dei momenti in cui non possiamo non metterci a disposizione per il bene del Paese. L’auspicata assegnazione a Roma di EXPO2030 potrà dare ulteriore slancio all’Italia intera e alla Città che rappresenta la nostra base principale, da cui colleghiamo il Paese ed in cui facciamo arrivare passeggeri dalle destinazioni del nostro network”.

“Siamo davvero molto grati alla nostra Compagnia di bandiera per tutto il sostegno che sta assicurando alla candidatura di Roma a Expo 2030 e per avere dedicato a questo viaggio straordinario un Airbus come l’A320″, ha dichiarato Giampiero Massolo, Presidente del Comitato Promotore. “È l’esempio di come il sistema Paese si stringa e sostenga un progetto dal valore nazionale e internazionale per l’Italia. Siamo certi che la livrea, che raggiungerà tanti Paesi del mondo, sarà un efficacissimo portavoce del messaggio e dei valori che sono alla base del nostro progetto”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)