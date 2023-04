Norwegian sigla accordo per migliorare il servizio WiFi a bordo

Norwegian rinnova la sua partnership con Anuvu, rendendola la prima compagnia aerea al di fuori del Nord America che lancerà la high-speed WiFi technology all’avanguardia di Anuvu. La partnership aprirà la strada a un WiFi stabile, veloce e affidabile a bordo che migliorerà l’esperienza dei clienti Norwegian negli anni a venire.

“Norwegian ha scelto Anuvu per fornire una nuova e pluripremiata tecnologia WiFi a bordo della sua flotta di aeromobili. Norwegian sarà la prima compagnia aerea in Europa a implementare questa tecnologia all’avanguardia che consentirà ai clienti di navigare, trasmettere in streaming, caricare e scaricare da Internet a velocità fino a venti volte superiori a quelle attualmente disponibili. Inoltre, la tecnologia dispone di una larghezza di banda extra, consentendo a un numero di clienti dieci volte superiore di accedere a Internet contemporaneamente senza influire sulle prestazioni”, afferma Norwegian.

“Siamo molto entusiasti di questa rinnovata partnership con Anuvu. Prevediamo di poter iniziare a implementare la nuova soluzione entro il prossimo anno, migliorando in modo significativo le soluzioni WiFi che offriamo ai nostri clienti. Lavoriamo costantemente per sviluppare e migliorare i nostri servizi a bordo e avere un’esperienza Wi-Fi stabile e senza soluzione di continuità in volo è fondamentale per molti dei nostri clienti, rendendola una delle nostre priorità più importanti”, ha affermato Christoffer Sundby, Chief Marketing and Customer Officer, Norwegian.

Nel 2011 Norwegian è stata la prima compagnia aerea a offrire il WiFi su single aisle aircraft in Europa.

La tecnologia di Anuvu sarà installata sulle nuove consegne di aeromobili Norwegian negli anni a venire e sarà gradualmente implementata in tutta la flotta. Oltre a migliorare l’Internet experience onboard, la nuova tecnologia consentirà all’equipaggio di fornire più servizi a bordo, migliorando il flusso di informazioni tra l’aeromobile e airport operations.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)