Qatar Airways accoglie i passeggeri nella nuova Al Mourjan Business Lounge – The Garden

Qatar Airways ha inaugurato “The Garden”, la nuova Al Mourjan Business Lounge all’Hamad International Airport (HIA). La lounge, affacciata su “The ORCHARD”, è circondata da negozi di brand rinomati e ristoranti e offre spazi per il relax e aree per socializzare ammirando il paesaggio circostante.

“Luogo esclusivo per i passeggeri Premium di Qatar Airways, The Garden si estende su una superficie di 7.390 metri quadrati e può ospitare fino a 707 passeggeri. Gratuita per le prime sei ore, dispone di 24 aree, ciascuna progettata per offrire relax ai visitatori e di sette sale per trattamenti termali.

La nuova lounge offre una serie di servizi premium che soddisfano le esigenze dei viaggiatori d’affari, di piacere e delle famiglie, con numerosi punti di ristoro, sale relax, una palestra, postazioni per pedicure e manicure, strutture termali, aree private, spazi ricreativi e una nursery. Caratterizzata da uno stile moderno, la lounge incorpora la luce naturale nel suo design distintivo, offrendo ai passeggeri un’esperienza coinvolgente che riflette l’ORCHARD sottostante”, afferma Qatar Airways.

Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways, l’eccellenza è radicata nel cuore del nostro brand e, mentre la nostra offerta continua a crescere, scegliamo di fornire ai passeggeri le migliori esperienze nel campo dell’aviazione e dell’ospitalità. I nostri clienti possono ora aggiungere al loro viaggio una nuova ed esclusiva esperienza presso l’Al Mourjan Business Lounge – The Garden, all’Hamad International Airport. Questa lounge di alto livello offre un modo sofisticato di viaggiare, incentrato sul comfort, sul benessere e sulla natura. Voglio dare il benvenuto ai nostri passeggeri premium per sperimentare questa spettacolare novità che si aggiunge al nostro portfolio di lounge esclusive”.

“Situata nell’area nord dell’Hamad International Airport, Al Mourjan Business Lounge – The Garden è destinata ad affascinare i passeggeri premium con i suoi servizi di lusso, che la rendono un punto di riferimento all’interno del pluripremiato aeroporto.

L’Al Mourjan Business Lounge – The Garden è un’estensione dell’iconica Al Mourjan Business Lounge – South, premiata come World’s Best Business Class Lounge Dining agli Skytrax Airline Ratings Awards e disponibile esclusivamente per i passeggeri di First e Business Class di Qatar Airways. Le due lounge possono ospitare insieme fino a 1.600 passeggeri contemporaneamente, offrendo servizi di lusso che includono docce, spogliatoi, aree business e spazi per rilassarsi nelle parti nord e sud di HIA“, conclude Qatar Airways.

Qatar Airways parteciperà all’Arabian Travel Market 2023

Qatar Airways partecipa all‘Arabian Travel Market (ATM) 2023, che si svolgerà dall’1 al 4 maggio a Dubai. “ATM è l’evento globale leader per l’industria dei viaggi in Medio Oriente. In fiera, il vettore nazionale dello Stato del Qatar presenterà QVerse, un’esperienza di realtà virtuale per visitare la Premium Check-in area all’Hamad International Airport (HIA) ed esplorare la pluripremiata Business Class Qsuite. Insieme a molti altri annunci, Qatar Airways e Qatar Tourism condivideranno i piani per il prossimo anno, con gli sviluppi previsti su prodotti e servizi. La pluripremiata compagnia aerea non vede l’ora di incontrare partner commerciali, nonché professionisti del settore dei viaggi e del turismo. Qatar Airways è fortemente posizionata per continuare a guidare la ripresa globale del settore dell’aviazione: la compagnia ha introdotto nuove rotte all’inizio di quest’anno come parte di una solida rete in crescita, accordi più forti e partnership leader.

Il Global Partner and Official Airline of F1®, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha recentemente annunciato il lancio dei suoi esclusivi pacchetti di viaggio per le prossime gare di F1® di questa stagione. I pacchetti di viaggio consentono ai fan di vivere da vicino l’azione e di godere in esclusiva di esperienze uniche tra cui passeggiate nella corsia dei box, tour guidati in pista ed eventi speciali con selezionati piloti di F1®“, afferma Qatar Airways.

“Recentemente, il Qatar ha aggiornato la piattaforma Hayya precedentemente utilizzata per gestire i turisti che entrano nel paese per la FIFA World Cup Qatar 2023TM. Ora, la piattaforma Hayya è diventata l’unico portale che turisti e i viaggiatori d’affari dovrebbero utilizzare per richiedere i visti per il Qatar.

L’Arab Ministerial Council for Tourism ha nominato Doha ‘Arab Tourism Capital’ per il 2023, un riconoscimento dello sviluppo del Qatar nel settore dei viaggi e del turismo.

Poiché il portafoglio di sponsorizzazioni di Qatar Airways continua a crescere, prevede di attrarre più turisti che mai nei prossimi anni. La compagnia aerea presenterà alcuni dei suoi eventi più emozionanti che si svolgeranno nel 2023 intorno a Doha“, prosegue Qatar Airways.

“La compagnia aerea ha anche ampliato significativamente la propria rete fino a oltre 160 destinazioni e si è concentrata sull’espansione nella regione del Golfo. Qatar Airways attualmente vola ad Abu Dhabi, Dubai e Sharjah e, più recentemente, a Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti. La migliore compagnia aerea del mondo opera attualmente 84 voli settimanali verso gli Emirati Arabi Uniti, consolidando fermamente l’importanza della regione”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)