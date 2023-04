Ryanair lancia l’operativo su Palermo per l’estate 2023

Ryanair ha annunciato oggi il suo più grande operativo estivo di sempre per Palermo con 40 rotte, inclusa 1 nuova rotta per Parma e l’aumento delle frequenze su oltre 15 rotte esistenti tra cui Bari, Bologna, Dublino, Marsiglia, Milano, Napoli, Trieste, Valencia, Venezia, Vienna e molte altre.

“L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Palermo prevede 5 aeromobili basati ($500 di investimento); 40 rotte totali, inclusa 1 nuova rotta per Parma; +60% di crescita rispetto all’Estate 2019; oltre 575 voli a settimana – inclusi circa 200 voli settimanali per Roma e Milano; più di 4m di passeggeri da/per Palermo p.a.

Ryanair opererà oltre 575 voli settimanali per l’estate 2023 (+60% di crescita rispetto all’Estate 2019) offrendo ai cittadini e ai visitatori di Palermo la più ampia scelta ai prezzi più bassi in Europa per la prenotazione delle loro vacanze estive 2023, aumentando al contempo sia il turismo in entrata sia l’occupazione locale. Questa crescita senza precedenti è sostenuta dall’investimento di $500m di Ryanair nell’aeroporto di Palermo, con 5 aeromobili basati e il supporto a oltre 3.100 posti di lavoro nella regione”, afferma Ryanair.

Eddie Wilson, CEO di Ryanair DAC, ha dichiarato: “Come compagnia aerea più grande d’Europa e d’Italia, Ryanair è lieta di celebrare 20 anni di operazioni e 10 anni dall’apertura della base di Palermo con il lancio del più grande operativo di sempre per l’estate 2023, con 40 entusiasmanti rotte, inclusa 1 nuova per Parma. Questo nuovo operativo è sostenuto dall’impegno di Ryanair per la Sicilia, dove baserà 5 aeromobili all’aeroporto di Palermo ($500m di investimento), supportando oltre 3.100 posti di lavoro, inclusi 150 diretti.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner all’aeroporto di Palermo per assicurare questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Palermo. Ryanair si è dimostrato un partner affidabile per l’aeroporto di Palermo, essendo l’unico importante vettore in crescita all’aeroporto rispetto all’Estate 2019, mentre gli altri riducono capacità o chiudono basi.

Ryanair ha anche recentemente presentato la sua straordinaria proposta di crescita per la Sicilia e speriamo di impegnarci positivamente con il governo siciliano per offrire ancora più rotte, connettività, posti di lavoro e tariffe più basse per l’Isola. Ryanair è l’unica compagnia aerea che può far crescere il traffico, la connettività e il turismo per la Sicilia.

Poiché la Sicilia ora compete direttamente con altre importanti destinazioni turistiche del Mediterraneo come Malta, Baleari, Canarie, Cipro e le isole greche, la priorità numero uno della Sicilia dovrebbe essere quella di sviluppare ulteriormente il suo prodotto turistico per tutto l’anno riducendo i costi di accesso attraverso l’abolizione della tassa sul turismo (ovvero l’addizionale comunale), che è dannosa per l’economia insulare.

Speriamo in una rapida risposta positiva alla nostra proposta di crescita che garantirebbe 1,5 milioni di passeggeri in entrata in più e 1,5 miliardi di spesa turistica extra all’anno, sostenendo al contempo 1.200 posti di lavoro locali in più.

Per celebrare i 25 anni di Ryanair in Italia, stiamo lanciando una promozione speciale con posti disponibili a partire da €25 a tratta per viaggiare fino a giugno ’23 su www.ryanair.com”.

Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino, ha dichiarato: “Questi numeri dimostrano che ci aspetta un’estate intensa e piena di voli, con una capacità più alta rispetto al 2019. Ryanair è per noi un partner importante, e per questo motivo che chiediamo alla compagnia di fare di più e di intensificare i voli da e per lo scalo palermitano, già dalla prossima stagione invernale, anche sulla rotta per Roma Fiumicino”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Gesap – Photo Credits: Ryanair)