Airbus Canada, Pratt & Whitney Canada e SAF+ Consortium collaborano allo sviluppo di SAF di prossima generazione

Airbus Canada, Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, e SAF+ Consortium hanno annunciato una nuova iniziativa per collaborare sul next-generation sustainable aviation fuel (SAF), sostenuta dal Government of Quebec. Conosciuto come CADAQ-100, il progetto contribuirà allo sforzo a livello di settore per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 per l’aviazione entro il 2050, come delineato dall’Air Transport Action Group (ATAG) e dall’International Air Transport Association (IATA) nelle loro roadmap di decarbonizzazione.

Le principali aree di collaborazione includono la ricerca e i test sui SAF, inclusi flight testing blends fino a 100% SAF su un aeromobile Airbus A220 con motori Pratt & Whitney GTF™. Il progetto comprenderà anche studi di fattibilità per la creazione di impianti di produzione locali per e-SAF power-to-liquid in Quebec.

“Airbus, insieme a molti dei suoi clienti, è pienamente impegnata ad espandere l’uso dei SAF, un pilastro essenziale per supportare il percorso di decarbonizzazione dell’industria aeronautica”, ha affermato Benoît Schultz, Presidente e CEO di Airbus Canada. “Costruire questo nuovo ecosistema canadese insieme al SAF+ Consortium è una pietra miliare ed esempio di come Airbus stia attivamente dando forma alle discussioni sulla decarbonizzazione in Québec e in Canada, dimostrando al contempo il nostro impegno a rendere il SAF una soluzione economicamente valida, disponibile per i nostri clienti e partner a livello globale. Mentre l’A220 offre già la più piccola impronta di carbonio per qualsiasi aereo single-aisle che voli oggi, raggiungere la prontezza per operare con 100% SAF contribuirà a garantire la sostenibilità e la competitività dell’A220 anche in futuro”.

Le parti forniranno un contributo finanziario totale di oltre 17 milioni di dollari canadesi, sostenuto dal Government of Quebec nell’ambito dei progetti di collaborazione e mobilitazione sullo sviluppo di nuove tecnologie relative agli aerei di domani.

“L’industria aerospaziale del Quebec si distingue per la sua capacità di innovare, in particolare nell’area della mobilità sostenibile. Attraverso questi progetti di mobilitazione, stiamo facendo un ulteriore passo avanti verso la realizzazione dell’aereo di domani e riducendo così le emissioni di gas serra in Quebec e a livello internazionale”, ha dichiarato Pierre Fitzgibbon, Minister of the Economy, Innovation and Energy, Minister responsible for Regional Economic Development and Minister responsible for the Metropolis and the Montréal Region.

“Questa collaborazione contribuirà ad accelerare la nostra visione per trasformare Montreal in un hub dell’aviazione sostenibile del Nord America, qualcosa che abbiamo sempre saputo poteva essere raggiunto solo come uno sforzo intersettoriale”, ha affermato Jean Paquin, Presidente e CEO di SAF +Consortium. “Con molteplici impegni di acquisto da parte delle compagnie aeree canadesi in atto, insieme alla nostra ambizione di raggiungere zero emissioni nette, sono urgentemente necessari investimenti nell’infrastruttura di produzione dei SAF”.

La collaborazione valuterà la fattibilità dello sviluppo di un commercial e-SAF plant in Quebec, mirando a una produzione annua fino a 100 milioni di litri di e-SAF entro il 2028. L’e-SAF verrebbe prodotto utilizzando la tecnologia power-to-liquid, utilizzando energia rinnovabile per sintetizzare le emissioni di CO2 catturate con idrogeno verde, producendo un carburante per aviazione pulito, con una potenziale riduzione delle emissioni di CO2 durante il ciclo di vita fino al 90% rispetto al cherosene convenzionale.

“Il SAF rappresenta una soluzione chiave per ridurre l’impatto ambientale di migliaia di aeromobili che volano oggi e nei prossimi decenni, e consente quindi l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050”, ha affermato Edward Hoskin, vice president of Engineering, Pratt & Whitney Canada. “La collaborazione tra il settore pubblico e quello privato è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi, quindi accogliamo con favore questa opportunità e il continuo sostegno del governo del Quebec per aiutare a espandere le capacità di ricerca e produzione dei SAF nella regione”.

Le materie prime tipiche utilizzate per produrre SAF includono olio da cucina usato, grasso di scarto animale, rifiuti solidi di case e aziende e rifiuti forestali. Oggi, tutti gli aeromobili Airbus e tutti i moderni motori Pratt & Whitney sono compatibili con SAF miscelato fino al 50% con conventional Jet Fuel-A e sono in corso lavori per convalidare la compatibilità fino a 100% SAF. Airbus Canada attinge all’esperienza di Airbus che mira a fare in modo che tutti i suoi aerei ed elicotteri commerciali e militari siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)