AERO 2023 ha superato le aspettative

AERO Friedrichshafen 2023 si è concluso oggi. “AERO 2023 è ancora una volta all’altezza della sua pretesa di essere il leading international trade show for General Aviation con l’edizione di quest’anno. Con oltre 670 espositori provenienti da 35 nazioni, Il trade show for General Aviation ha sottolineato in modo impressionante la sua posizione di leader. Con la sua vasta gamma di prodotti e servizi e la mostra statica, rappresenta un elemento indispensabile nell’attuale trasformazione dell’aviazione verso una maggiore sostenibilità.

Dopo quattro giorni di fiera (dal 19 al 22 aprile 2023), l’AERO Friedrichshafen, in Germania, ha chiuso oggi i battenti. La fiera è stata un successo per l’organizzatore fairnamic GmbH così come per gli espositori. L’offerta completa delle aziende espositrici è stata molto apprezzata dal pubblico esperto e internazionale. Un’alta percentuale dei 27.200 visitatori possiede un brevetto di pilota”, afferma il comunicato di AERO Friedrichshafen.

Tobias Bretzel, AERO show director, fa il punto: “L’intensità di AERO 2023 non ha solo entusiasmato me. L’AERO di quest’anno ha continuato senza soluzione di continuità le fiere pre-pandemia di successo e sono stati stabiliti con successo nuovi event modules. Negli ultimi quattro giorni i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa della diversità dell’aviazione generale e, nel variegato conference program, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti e concetti futuri, oltre ad avere la possibilità di istruirsi sulla safety in aviation”.

“In occasione dell’AERO Career Day di venerdì, la fiera ha offerto per la prima volta agli espositori un forum per offrire agli interessati concrete prospettive di carriera nel settore dell’aviazione, che è stato ben accolto.

I partecipanti di AERO hanno potuto assistere a molte anteprime. Gulfstream Aerospace ad esempio, è stata rappresentata ad AERO per la prima volta con il suo jet a lungo raggio Gulfstream G500 (leggi anche qui). Il produttore francese Daher ha mostrato per la prima volta l’ultima versione del suo fast TBM 960 turboprop aircraft in una fiera in Europa, mentre Junkers Flugzeugwerke ha celebrato la trade show premiere del Junkers A60, nuova costruzione come ultralight aircraft. Anche il CEA Design turboprop training aircraft dall’Austria è stato esposto per la prima volta ad AERO.

Tuttavia, i visitatori della fiera non solo hanno potuto ammirare velivoli nuovi e attuali, ma anche innovazioni negli accessori per i piloti. Ad esempio, il produttore di cuffie Bose Corporation ha presentato il suo brand-new Bose A30 pilot headset al pubblico di esperti di AERO.

Il produttore di motori austriaco BRP-Rotax ha presentato ad AERO il suo nuovo motore Rotax 916 iS/C a quattro cilindri che, con una massa di 85,8 chilogrammi e una potenza di 160 CV, raggiunge un rapporto peso/potenza senza precedenti nel light aircraft propulsion segment.

Il produttore di motori Continental Aerospace Technologies non solo ha festeggiato il traguardo di dieci milioni di ore di volo per i suoi jetfuel aircraft engines, ma ha anche deliziato i suoi clienti con la notizia che il TBR (time between two mandatory engine replacements) sul suo CD-170 jetfuel aircraft engine è stato aumentato del 50%”, prosegue il comunicato di AERO Friedrichshafen.

“Abbiamo visto un grande AERO con un’elevata partecipazione internazionale. Il tempo sfavorevole di giovedì e lo sciopero dei servizi ferroviari di venerdì hanno impedito un risultato ancora migliore in termini di numero di visitatori”, spiega Stefan Reisinger, Stefan Reisinger, Managing Director of AERO organizer fairnamic GmbH.

“AERO offre all’industria una piattaforma ideale per informare il pubblico sullo stato degli sforzi per raggiungere una maggiore sostenibilità. Con l’e-flight-expo, che si tiene dal 2009, AERO ha stabilito un’importante pietra miliare all’inizio dell’attuale fase di trasformazione dell’aviazione e ora ha stabilito un nuovo record con 50 espositori. Electric flight, vertical take-off and landing, hydrogen fuel cell powered aircraft, nuovi carburanti e processi di produzione definiranno il futuro dell’aviazione. AERO ha accompagnato questo processo come piattaforma sin dall’inizio. L’ampio programma di conferenze di AERO, che quest’anno comprendeva più di 200 singoli eventi, ha fornito un importante slancio. Ad esempio, la SETOps conference ha riunito operatori esistenti e potenziali di commercially operated single-engine turbine aircraft per incoraggiare le autorità di regolamentazione dell’aviazione ad agire in modo più pragmatico e più rapido, mentre l’AERO Hydrogen Summit ha caratterizzato intense discussioni sull’idrogeno come fonte di energia per l’aviazione.

AERO Drones, che quest’anno per la prima volta ha coperto tre giorni come una fiera nella fiera, si occupa esclusivamente di velivoli senza pilota che sono al servizio della società, sia essa servizi di emergenza, protezione civile o agenzie di sicurezza”, continua il comunicato.

“La data per AERO 2024 è già stata fissata: l’edizione dell’anniversario – sarà il 30° AERO – si svolgerà a Friedrichshafen dal 17 al 20 aprile 2024. L’AERO Media Day e la prima degli AERO Media Awards si svolgeranno il giorno prima, martedì 16 aprile 2024. Ulteriori informazioni su: https://www.aero-expo.com“, conclude il comunicato di AERO Friedrichshafen.

(Ufficio Stampa AERO Friedrichshafen – Photo Credits: AERO Friedrichshafen)