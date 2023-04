News Brevi – 22.04.2023

AERONAUTICA MILITARE: DOPPIO INTERVENTO URGENTE PER UN FALCON 900 DEL 31° STORMO – Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri il doppio volo salva-vita che ha visto impegnato un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Il primo trasporto sanitario, da Cagliari a Ciampino, ha permesso ad una piccolissima paziente di appena 4 giorni, in imminente pericolo di vita, di raggiungere l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Subito dopo l’atterraggio presso lo scalo romano l’equipaggio ha ricevuto un secondo ordine di missione, per un secondo intervento salvavita. Il velivolo è decollato in direzione Catania dove, giunto presso lo scalo siciliano, ha imbarcato una piccola paziente di soli 6 mesi di vita che necessitava di imminenti cure specialistiche presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Nel primo intervento la piccolissima paziente è stata imbarcata all’interno di una culla termica sul velivolo militare appartenente al 31° Stormo, accompagnato da entrambi i genitori e da personale sanitario specializzato. La richiesta di trasporto dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” – Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari. Il secondo intervento è stato effettuato a favore di una piccola paziente di 6 mesi di vita che necessitava di un trasporto sanitario d’urgenza dall’ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La piccola ha viaggiato all’interno di una culla termica ed è stata accompagnata dalla mamma e da un equipe medica. La richiesta di trasporto sanitario d’urgenza è pervenuta dalla Prefettura di Catania. Entrambe le richieste sono state gestite e coordinate dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR FRANCE-KLM E AIR FRANCE ANNUNCIANO LA COMPLETA USCITA DAL FRENCH RECAPITALIZATION STATE AID – Air France-KLM informa: “Facendo seguito all’intenzione espressa durante la presentazione dei risultati dell’intero anno 2022 del Gruppo il 17 febbraio 2023, Air France-KLM annuncia il rimborso finale dei perpetual hybrid bonds in essere detenuti dallo Stato francese, nonché la compensazione richiesta del French State per le azioni sottoscritte ad aprile 2021 come da EU Covid-19 Temporary Framework. Questa operazione consente al Gruppo di uscire completamente dal Covid-19 recapitalization State aid e dai relativi vincoli, senza alcun cambiamento della proprietà del capitale. Il Gruppo ha ora rifinanziato il rimborso e la compensazione per un totale di 40,7 milioni attraverso l’emissione di nuovi French State hybrid perpetual bonds, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea del 16 febbraio 2023. Queste nuovi hybrid perpetual bonds senza vincoli contengono condizioni finanziarie simili a quelli rimborsati e saranno assimilati ai €320 million hybrid perpetual bonds emessi il 17 marzo 2023 con non call date e aumento del tasso di interesse posticipato di ulteriori due anni (marzo 2029)”. Benjamin Smith, Group CEO, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna un traguardo importante per Air France KLM. Sono lieto che ora abbiamo completamente rimborsato tutti gli aiuti di Stato che ci liberano dalle condizioni associate. Desidero ringraziare nuovamente gli Stati francese e olandese per il loro inestimabile sostegno durante questa crisi senza precedenti del Covid 19, e desidero anche esprimere la mia gratitudine al nostro staff in tutto il mondo per il loro costante impegno in questi tempi difficili. Sono fiducioso che saremo in grado di continuare la svolta di successo che abbiamo iniziato grazie alla nostra trasformazione continua e accelerata e che usciremo più forti da questo periodo difficile, come leader con una forte attenzione alla sostenibilità”.

EBACE2023 GUARDA AL FUTURO CON L’INNOVATION PAVILLON – Alcune delle aziende e dei dirigenti più lungimiranti della business aviation saranno a disposizione per parlare di cosa riserva il futuro per il settore alla 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023). “Celebrando le menti più brillanti e le aziende visionarie del settore, l’EBACE2023 Innovation Pavilion è destinato a mostrare il futuro della business aviation”, afferma Rachel Clementi, EBAA Conference and Innovation Lead. “Sono entusiasta di assistere alla presentazione di tecnologie e idee rivoluzionarie che daranno forma alla traiettoria del settore. È un onore far parte di questo evento lungimirante”. “Attualmente, sette aziende si sono iscritte per esporre come parte dell’Innovation Pavilion e mostrare la loro visione per il futuro della business aviation. Gli espositori includono: Lilium, Honeywell, SolarStratos, AirCar Corp, Voltaero SAS, ARC Aerosystems, Ascendance. EBACE2023 presenterà anche una education session che esaminerà ciò che sta arrivando per il settore, tra cui: Cleared For Takeoff: The Flight Plan for eVTOLs – Ascolta direttamente gli electric vertical takeoff and landing aircraft test pilots mentre discutono del flight test stage durante il certification process. The New Horizon for Vertical Lift – Le aziende che aprono le porte alle nuove eVTOL technologies e le integrano nelle loro operazioni prevedono una crescita esponenziale. Ma è quello che vedranno? AAM: When with eVTOLs Fly? – Acquisisci informazioni esaminando l’AAM market da cinque diverse prospettive: operativa, finanziaria, normativa, infrastrutturale e sociale. AAM Certification in 2025 – Realistic or Not – Ascolta cosa hanno da dire gli OEM sullo stato del loro processo di sviluppo”, afferma EBACE2023.

AEROPORTO MARCONI: NUOVO ATTACCO HACKER AL SITO INTERNET – Aeroporto di Bologna informa: “Il sito internet dell’Aeroporto di Bologna è stato colpito da un nuovo attacco informatico hacker che sta rallentando e in parte bloccando la navigazione delle pagine web. Nessun impatto si sta verificando sull’operatività dei voli e sui servizi aeroportuali. L’attacco hacker, infatti, non ha colpito i sistemi operativi interni della società, che funzionano regolarmente. La parziale indisponibilità dei contenuti diffusi dal sito internet, in particolare sullo stato dei voli in tempo reale in un giorno di sciopero nazionale del trasporto aereo, sta però rendendo più difficile l’accesso alle informazioni per i passeggeri. Per ricevere informazioni sui voli di oggi senza collegarsi al sito web, è attivo il sistema di informazioni automatiche dell’Aeroporto di Bologna, disponibile tramite chatbot, su Facebook Messenger, al link https://www.messenger.com/t/aeroportomarconibologna. Per attivarlo è sufficiente selezionare l’opzione “Trova volo” ed inserire il numero del volo di interesse. Il servizio è gratuito. Intanto, i tecnici di AdB, con il supporto di consulenti esterni, stanno lavorando per ripristinare la completa operatività del sito. Sono state intraprese azioni immediate per indagare, contenere e contrastare l’attacco, implementando misure sia tecniche che procedurali”.

APRE IL NUOVO DUTY FREE HEINEMANN A BARI – Aeroporti di Puglia informa: “Un’area di quasi 600 metri quadrati, maggiori spazi dedicati alle eccellenze gastronomiche pugliesi per una nuova esperienza di shopping. Aperto oggi il nuovo duty free dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari targato Heinemann, colosso internazionale del mercato al dettaglio presente nei più importanti aeroporti di oltre 28 Paesi. Profumi e cosmetici, tabacchi, liquori, giocattoli e un vasto assortimento di prodotti regionali caratterizzano il percorso del passeggero in un viaggio sensoriale tra i colori e le eccellenze del nostro territorio”. “La riapertura dell’area duty free in una veste più ampia, razionale e rinnovata, rappresenta il miglior segnale della forte ripresa dei nostri aeroporti e dello slancio con il quale si accingono ad affrontare una nuova esaltante stagione. Quello di oggi è, infatti, un segno evidente del rilancio, dopo le difficoltà passate, di un’infrastruttura vitale per il territorio, che vuole crescere e migliorare, non solo per il numero dei passeggeri e delle destinazioni, ma anche per la qualità dei servizi offerti. Un segnale che i nostri partner commerciali hanno colto con entusiasmo. Sono convinto che questa nuova e più ampia area per lo shopping, frutto di una partnership ormai consolidata con Heinemann, che continua ad investire sulla Puglia quale destinazione di livello internazionale, potrà offrire ai passeggeri un’esperienza unica di permanenza nello scalo del capoluogo pugliese”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.