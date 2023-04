Candidatura di Roma per Expo 2030: Enac autorizza il volo di 500 droni sul Colosseo per uno spettacolo di luci

Uno sciame di 500 droni sul Colosseo per uno spettacolo di luci ed emozioni: è quanto è accaduto nella serata di ieri, 21 aprile, a sostegno della candidatura di Roma Expo 2030.

“Con l’autorizzazione e la supervisione tecnica dell’Enac, i droni, in un volo simultaneo, hanno disegnato nel cielo il logo di Roma Expo 2030, grazie a un gioco di luci realizzato con l’impiego di 500 velivoli a pilotaggio remoto, frutto del lavoro dell’operatore Dronisos che, per l’occasione, ha ottenuto dall’Enac le autorizzazioni del caso e il supporto tecnico necessario per la migliore riuscita dello spettacolo. Si è trattato di un evento molto importante nel suo genere, sia per il numero di droni coinvolti, sia il rilievo archeologico dell’area su cui si sono svolte le operazioni.

Nel corso della settimana, infatti, i delegati BIE (Bureau International des Expositions) organismo che ha il compito, tra l’altro, di verificare lo stato di avanzamento dei vari dossier di candidatura, hanno effettuato una visita ispettiva a Roma che si è conclusa proprio con il drone light show sul Colosseo.

L’Enac, in qualità di autorità dell’aviazione civile italiana, è stato coinvolto nei mesi scorsi dal Comitato Expo 2030 Roma, per fornire un supporto per l’organizzazione di eventi aeronautici a corollario della visita dei delegati, con la prospettiva, nel caso dell’aggiudicazione della manifestazione, di una più ampia collaborazione su tutti gli aspetti di innovazione tecnologica e, in particolare, sulla mobilità aerea avanzata per la realizzazione di una vera e propria smart city”, afferma Enac.

“L’Expo 2030 è un’occasione importante per la crescita di Roma e del Paese, per il definitivo rilancio del turismo, a favore anche di tutto l’indotto che verrà coinvolto. Con lo sguardo rivolto al futuro della mobilità aerea avanzata, sostenibile e intermodale, l’Enac è al fianco delle politiche governative, del Comitato promotore Expo e di Roma lungo il percorso che auspichiamo porti all’aggiudicazione dell’evento”, ha dichiarato il Presidente Pierluigi Di Palma.

(Ufficio Stampa Enac)