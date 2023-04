Emirates annuncia il lancio dei servizi per Montreal a luglio

Emirates ha annunciato che lancerà un nuovo servizio giornaliero da Dubai a Montreal, a partire dal 5 luglio. Montreal diventa il secondo gateway di Emirates in Canada, integrando i suoi servizi passeggeri per Toronto, che operano nella capitale dell’Ontario dal 2007.

“Il lancio dei servizi per Montreal arriva mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Canada mirano ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni e stimolare i benefici per i settori dell’aviazione e del turismo, oltre a migliorare i flussi commerciali e i collegamenti commerciali. I voli giornalieri verso la nuova destinazione contribuiranno a soddisfare la grande domanda di voli diretti tra Dubai e il Canada, in particolare verso i suoi due maggiori hub metropolitani, e offriranno una scelta più ampia ai viaggiatori quando volano in Canada.

I passeggeri da Montreal possono usufruire dei pluripremiati servizi della compagnia aerea da e per Dubai e connettersi in modo sicuro, senza soluzione di continuità ed efficiente alla rete globale Emirates di oltre 130 destinazioni in oltre 70 paesi e territori. I voli giornalieri tra Dubai e Montreal opereranno come EK243/244 con un Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi, offrendo un’esperienza di viaggio premium in tutte le sue cabine. I passeggeri possono vivere la pluripremiata esperienza di viaggio di Emirates a bordo del suo wide-body aircraft con 8 First Class suites, 42 lie-flat seats in Business Class e 304 seats in Economy Class.

I biglietti per Montreal sono in vendita per i voli a partire dal 5 luglio e possono essere prenotati su emirates.com, l’Emirates App o tramite agenzie di viaggio”, afferma Emirates.

I voli opereranno con i seguenti orari (tutti gli orari sono locali):

Dal 5 luglio 2023: EK243 (DXB/YUL) partenza 02:30, arrivo 08:00; EK244 (YUL/DEB), partenza 10:20, arrivo 06:30 (giorno successivo).

Dal 5 novembre 2023: EK243 (DXB/YUL) partenza 02:30, arrivo 07:15; EK244 (YUL/DEB), partenza 09:30, arrivo 06:40 (giorno successivo).

Dal 10 marzo 2024: EK243 (DXB/YUL), partenza 02:30, arrivo 08:00; EK244 (YUL/DEB), partenza 10:20, arrivo 06:30 (giorno successivo).

“Emirates è entusiasta di lanciare il nostro secondo gateway in Canada mentre espandiamo la nostra portata nel paese con servizi diretti dal nostro hub di Dubai. In qualità di importante centro metropolitano e seconda città più grande del Canada, siamo lieti di aggiungere Montreal alla nostra crescente rete globale di oltre 130 destinazioni e rafforzare la nostra copertura nelle Americhe per raggiungere 18 punti serviti da Dubai”, ha dichiarato Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates. “Serviamo i clienti con servizi passeggeri e cargo per Toronto da oltre 15 anni e quando inizieremo i servizi per Montreal a luglio, i clienti avranno più scelta quando pianificano il loro viaggio per affari, tempo libero, istruzione o per visitare familiari e amici. Vorremmo ringraziare le autorità degli Emirati Arabi Uniti e del Canada per gli accordi rafforzati che hanno reso possibile questa nuova destinazione. Con la nostra portata ampliata nel paese non vediamo l’ora di facilitare nuove rotte commerciali, che porteranno una serie di vantaggi alle imprese e agli esportatori canadesi, oltre a promuovere il turismo in più città e generare più posti di lavoro in tutti i settori, compresi quelli che servono direttamente l’industria aeronautica”.

“I clienti di Emirates e Air Canada hanno accesso a una vasta rete di destinazioni grazie alla partnership in codeshare tra le due compagnie aeree. Oltre alle oltre 130 destinazioni verso cui vola Emirates, i suoi clienti hanno attualmente accesso a 19 destinazioni canadesi oltre Toronto attraverso la partnership, mentre i clienti Air Canada possono volare con Emirates a Dubai e accedere a 17 città in Africa, subcontinente indiano, medio Oriente ed Estremo Oriente. Inoltre, i passeggeri Emirates possono scegliere tra oltre 140 rotte operate da Air Canada su interline basis, inclusi 27 punti in Canada e 94 rotte tra il Canada e gli Stati Uniti e il Sud America.

Grazie a un enhanced interline arrangement tra le due compagnie aeree, i passeggeri Emirates possono ora scegliere tra 68 punti da Montreal, inclusi Stati Uniti, Messico, Sud America e Caraibi, godendo anche di comodità come la semplicità degli itinerari di volo con un biglietto unico e collegamenti fluidi. I punti domestici più popolari in Canada via Montreal includono Vancouver, Calgary, Ottawa e Halifax.

I soci Emirates Skywards possono guadagnare Miglia su tutti i voli Air Canada idonei e possono riscattare Miglia per biglietti premio attraverso la rete Air Canada.

Situata su un’isola tra il fiume San Lorenzo e il fiume Ottawa, Montreal è la città più grande del Quebec e la seconda del Canada. Conosciuta anche come la capitale del Canada francese e la capitale culturale della nazione, la città è famosa per i suoi festival e la vibrante cultura gastronomica e artistica, oltre ad essere un importante centro di commercio, turismo, design e business hub per industrie tra cui aerospaziale, trasporti, finanza, prodotti farmaceutici e tecnologia, solo per citarne alcuni. Oltre al suo fascino per i visitatori per la sua posizione geografica unica, Montréal è anche sede di alcune delle migliori università del mondo, guadagnando la reputazione della città come destinazione di studio a misura di studente e di livello mondiale ricercata da studenti internazionali.

Emirates opera a Toronto dal 2007 e il suo servizio di punta con A380 sulla rotta Dubai-Toronto dal 2009. Dal 20 aprile Emirates serve Toronto con un servizio giornaliero con A380 (leggi anche qui). Con l’aggiunta di Montreal alla sua vasta rete, la compagnia aerea offrirà una scelta di due punti per i viaggiatori che pianificano viaggi da e per il Canada. Ciò consentirà inoltre di espandere la rete di Emirates nelle Americhe fino a due punti in Canada, 12 città degli Stati Uniti e quattro destinazioni in Messico, Brasile e Argentina”, prosegue Emirates.

“Per supportare il movimento di materie prime e merci in tutto il mondo, Emirates fornisce servizi cargo al Canada con una capacità di trasporto di 20 tonnellate nella stiva del suo aereo passeggeri Boeing 777 e fino a 15 tonnellate a bordo del suo aereo A380.

Gli Emirati Arabi Uniti sono il più grande mercato di esportazione del Canada in Medio Oriente e Nord Africa. Nel 2022, il commercio bilaterale tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti ha superato i 2,6 miliardi di dollari canadesi, con una crescita del 53% negli ultimi cinque anni.

Il Canada figura tra i primi 20 mercati di origine di Dubai per il turismo in entrata con 158.000 visitatori canadesi nel 2022, più del doppio del numero nel 2021 (Fonte: Dubai’s Department of Economy and Tourism)”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)