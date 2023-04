News Brevi – 24.04.2023

AEROITALIA INCREMENTA I VOLI DA E PER L’AEROPORTO DI COMISO: TRE COLLEGAMENTI SETTIMANALI SUL “RIDOLFI” – Aeroitalia, compagnia aerea partner di Go to Fly – nuovo marchio del marketing carrier controllato da F.A. S.r.l. – Aeroporto di Forlì – ha annunciato che dal prossimo 15 maggio, su propria e diretta iniziativa, incrementerà i collegamenti dall’Aeroporto di Comiso (Ragusa) operando così tre collegamenti settimanali sul “Ridolfi”: martedì, giovedì e sabato. I voli sono già acquistabili sul sito del vettore.

ANA ANNUNCIA AGGIORNAMENTI AL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato aggiornamenti al suo flight schedule per l’anno fiscale 2023 (FY2023). “Per i clienti che intendono viaggiare, si prega di controllare le ultime informazioni da ambasciate, consolati e istituzioni sanitarie nella destinazione. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e intraprenderà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente pulito, sicuro e confortevole per clienti e dipendenti”, afferma ANA. Tra i cambiamenti, dal 1° maggio ANA aumenterà la frequenza dei voli sulla rotta Narita – Shanghai (Pudong) a 7 voli di andata e ritorno a settimana e, insieme ai voli da/per Haneda, i voli sulla rotta Shanghai (Pudong e Hongqiao) saranno aumentati a 3 viaggi di andata e ritorno al giorno dall’area metropolitana di Tokyo. La rotta Kansai – Shanghai (Pudong) riprenderà il servizio il 5 giugno con 3 viaggi di andata e ritorno a settimana. I voli Tokyo Haneda – Munich NH217 e NH218 da inizio giugno passeranno da 3 a 4 frequenze settimanali.

JETBLUE ANNUNCIA IL NUOVO VICE PRESIDENT, AIRPORTS EXPERIENCE – JetBlue ha annunciato la nomina di Jill Eshbaugh come nuovo vice president, airports experience. Eshbaugh avrà la supervisione quotidiana delle operazioni aeroportuali nelle oltre 100 destinazioni di JetBlue negli Stati Uniti, Canada, America Latina, Caraibi, Regno Unito ed Europa. Riporterà a Warren Christie, JetBlue’s head of safety, security, fleet operations, airports, and JetBlue University. Eshbaugh si unisce a JetBlue dopo una carriera di 25 anni con United Airlines. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jill e alla sua significativa esperienza in JetBlue”, ha affermato Christie. “I suoi quasi tre decenni come leader nel nostro settore saranno una risorsa straordinaria mentre continuiamo a far crescere la nostra rete, concentrandoci sull’eccellenza operativa e offrendo un servizio clienti eccezionale, con il miglior team del settore”. Eshbaugh ha aggiunto: “Sono entusiasta di unirmi a JetBlue in questo momento entusiasmante per la compagnia aerea. Non vedo l’ora di conoscere l’airports team e lavorare in collaborazione con loro per gestire un’operazione di cui tutti possiamo essere orgogliosi e per rendere JetBlue un posto di lavoro ancora migliore”.