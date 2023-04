Norwegian collabora con Norsk e-Fuel per costruire un nuovo e-fuel plant in Norvegia

Norwegian ha annunciato una storica partnership con Norsk e-Fuel per costruire il primo e-fuel plant su larga scala al mondo a Mosjøen, Norvegia. L’impianto produrrà sustainable aviation fuels (SAF), segnando un’importante pietra miliare verso l’obiettivo di Norwegian di ridurre le emissioni del 45% entro il 2030.

“Norwegian ha firmato un accordo di partnership strategica con Norsk e-Fuel, con l’ambizione di garantire l’acquisizione a lungo termine di SAF e una partecipazione azionaria nella società. La partnership contribuirà ad accelerare la produzione e la disponibilità di SAF a favore di un’industria aeronautica più sostenibile. Le parti mirano a finalizzare l’accordo dettagliato entro i prossimi mesi”, afferma Norwegian.

“Stiamo spostando Norwegian nel futuro. Il nostro settore contribuisce alla creazione di grande valore, sia dal punto di vista sociale che economico, e ci impegniamo a ridurre in modo significativo il nostro impatto sul clima sfruttando i progressi tecnologici nell’ambito dell’aviation fuel. Gli e-fuel possono diventare un punto di svolta per l’aviazione. La partnership con Norsk e-Fuel è un accordo fondamentale per Norwegian, ma anche una pietra miliare per l’aviazione in Norvegia. Ci aiuta ad avvicinarci alla promessa che abbiamo fatto ai nostri clienti. Vogliamo consentire a tutti di volare in modo sostenibile”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“L’obiettivo è iniziare a produrre e-fuel a Mosjøen, Norvegia settentrionale, già nel 2026. Si stima che la partnership con Norsk e-Fuel assicurerà circa il 20% della domanda totale di Norwegian per i SAF fino al 2030. Inoltre, Norwegian investirà più di 50 milioni di NOK per una partecipazione di minoranza nella società. Queste misure contribuiranno a raggiungere l’obiettivo di Norwegian di una riduzione delle emissioni del 45% entro il 2030. Hanno anche un impatto positivo sull’obiettivo dell’industria aeronautica europea di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050″, prosegue Norwegian.

“I carburanti sostenibili per l’aviazione devono diventare più disponibili e meno costosi. Per fare in modo che ciò diventi realtà, l’industria aeronautica dipende dalla collaborazione con le autorità pubbliche per colmare il divario di prezzo tra combustibili fossili ed e-fuels. Alla fine, gli e-fuels saranno in grado di competere e sostituire i combustibili fossili. Il tempo è fondamentale e non vediamo l’ora di iniziare”, ha affermato Karlsen.

“Norsk e-Fuel cerca di accelerare l’industrializzazione della produzione di e-fuel a partire dalla Norvegia settentrionale. Lo sviluppatore del progetto norvegese è sostenuto da un forte gruppo di azionisti composto da pionieri della tecnologia ed esperti industriali. Il primo impianto di produzione dell’azienda sarà situato a Mosjøen, nel nord della Norvegia. Diventerà il primo impianto di produzione di e-fuel su larga scala al mondo. L’area ha alcuni dei prezzi dell’elettricità più bassi in Europa, nonché un accesso stabile all’energia rinnovabile da energia idroelettrica. Ciò fornisce un notevole vantaggio competitivo, poiché l’elettricità costituisce un elemento di costo significativo nella produzione di e-fuel. Mosjøen ha un’infrastruttura portuale e ferroviaria, nonché una lunga tradizione nell’industria di trasformazione”, continua Norwegian.

“Oggi annunciamo una partnership che assumerà un ruolo di primo piano nella transizione verso un’aviazione sostenibile. Questo è abbastanza unico. Con le sue ambizioni di ridurre le emissioni di CO2, Norwegian è un modello per l’industria aeronautica. Non vediamo l’ora che molti altri si uniscano a noi nel viaggio”, ha affermato Lars Bjørn Larsen, CCO di Norsk e-Fuel.

“Collaborando con Norsk e-Fuel, un produttore locale di e-fuel, Norwegian vuole accelerare la transizione dai combustibili fossili a quelli alternativi. La partnership con Norsk e-Fuel offre un accesso anticipato e a lungo termine al tanto necessario sustainable aviation fuel”, conclude Norwegian.

“La Norvegia dipende da un’industria aeronautica forte e a prova di futuro. La nostra partnership con Norsk e-Fuel è un passo storico per Norwegian come compagnia aerea. Stiamo sostenendo attivamente l’industria di trasformazione norvegese e contribuendo alla crescita economica locale, mentre allo stesso tempo facciamo un grande passo avanti per rendere i viaggi aerei sostenibili una realtà. Per noi, questo segna l’inizio di una nuova era e prenderemo in considerazione la possibilità di stipulare diverse partnership future per raggiungere i nostri obiettivi climatici”, ha concluso Karlsen.

Gli e-fuel sono una classe di carburanti sintetici prodotti utilizzando anidride carbonica catturata, insieme all’idrogeno verde ottenuto da fonti di elettricità sostenibili.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)