Airbus Helicopters introduce le prime American-made military versions dell’H125

Airbus Helicopters sta introducendo le prime U.S.-built H125 military configurations, note come AH-125 e MH-125 Ares, nella gamma di elicotteri militari Airbus. “Questi combat-capable aircraft presenteranno opzioni militarizzate che soddisfano le esigenze di alleati e partner militari e parapubblici in tutto il mondo.

L’AH-125 Ares sarà configurato come armed variant dell’elicottero, mentre l’MH-125 Ares sarà configurato come multi-role helicopter capace di un’ampia gamma di operazioni. Le nuove offerte completano l’ampia linea di elicotteri militari già prodotti da Airbus, incluso l’H125M“, afferma Airbus.

“Gli elicotteri AH-125 e MH-125 Ares offriranno la capacità, l’affidabilità e la flessibilità necessarie agli alleati e ai partner americani mentre eseguono una serie di rotary wing missions, che vanno da light attack a disaster response e altre missioni parapubbliche”, ha affermato Scott Tumpak, Vice President of Military Line of Business for Airbus U.S. Space and Defense. “Rappresentano l’ultima evoluzione della famiglia di elicotteri H125 di Airbus e saranno prodotti negli Stati Uniti presso lo stabilimento di Airbus Helicopters, Inc. a Columbus, Mississippi”.

“A livello globale, la famiglia H125 rappresenta quasi l’80% del single-engine market e dispone del maggior numero di modifiche certificate (supplemental type certificates) disponibili. Con la nuova aggiunta di una flexible weapons capability, l’elicottero H125 sarà facilmente riconfigurato tra più serie di missioni in meno di 30 minuti, spaziando tra light attack, air assault, search and rescue, casualty evacuation and disaster response, nonché altre combat and parapublic operations.

MAG Aerospace eseguirà weapons installation design, engineering, certification and manufacturing. L’elicottero ospiterà un’ampia gamma di armi come un .50 cal (12.7 mm) gun, unguided rockets e precision-guided weapons come opzione di crescita. L’installazione consente doors-on flight per tutta la missione”, prosegue Airbus.

“MAG Aerospace è entusiasta di collaborare con Airbus per combinare le nostre esclusive capacità di progettazione e modifica della piattaforma con il world-class leader nel single-engine helicopter market. È un onore lavorare con Airbus ed espandere la nostra capacità di servire i nostri partner negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, ha dichiarato Matt Bartlett, President of MAG Aerospace.

“L’H125 è l’elicottero più venduto al mondo con una lunga storia di utilizzo da parte delle forze dell’ordine e delle agenzie governative statunitensi. Attualmente, l’H125 è l’elicottero leggero utilizzato dalla U.S. Customs and Border Protection, con oltre 100 aeromobili della famiglia H125 in servizio, rendendo il governo degli Stati Uniti il singolo più grande cliente e operatore dell’aeromobile.

Airbus fornisce una gamma di elicotteri affidabili e versatili al governo e ai militari degli Stati Uniti, consentendo loro di svolgere un’ampia varietà di missioni. Più di 480 elicotteri UH-72A e UH-72B Lakota sono stati consegnati a U.S. Army e National Guard dall’inizio del programma nel 2006. Airbus continua inoltre a supportare la flotta della U.S. Coast Guard di quasi 100 elicotteri MH-65, che svolgono un ruolo fondamentale nelle USCG missions”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)