News Brevi – 25.04.2023

ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE RECUPERA TRAUMATIZZATO GRAVE – Si è concluso nel pomeriggio di ieri, un intervento di soccorso aereo effettuato da un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare di stanza sulla base di Trapani. L’elicottero è intervenuto per recuperare e soccorrere un uomo di 44 anni con gravi traumi. L’uomo si era ferito gravemente a seguito di una caduta dagli scogli presso Cala Rossa, sull’Isola di Favignana. Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta del CNSAS Sicilia, ha immediatamente disposto l’intervento di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero un elicottero del soccorso aereo. Raggiunta Cala Rossa, un aerosoccorritore e i due tecnici del CNSAS hanno recuperato il ferito dopo averlo assicurato ad una barella. Il 44enne è stato poi trasportato all’ospedale di Sant’ Antonio Abate di Trapani. L’intervento si è concluso alle 16.40 con il ritorno presso l’aeroporto militare di Trapani dove l’elicottero ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS VINCE IL WEBBY AWARD PER L’APP RIPROGETTATA – SAS vince uno dei prestigiosi Webby Awards per la sua app mobile recentemente ridisegnata. I Webby Awards, noti come the “Internet’s highest honor”, riconoscono l’eccellenza nel web design, nei contenuti, nelle funzionalità e nell’esperienza dell’utente. “La pluripremiata app SAS, disponibile su entrambe le piattaforme iOS e Android, è stata sottoposta a una revisione completa per migliorare l’esperienza dell’utente e semplificare il processo di prenotazione del viaggio. L’app riprogettata presenta un design elegante e moderno che incorpora diverse funzioni di facilitazione del viaggio, rendendola visivamente accattivante e facile da usare per i viaggiatori”, afferma SAS. “Sono estremamente orgoglioso di questo premio, che non è solo un premio di settore, ma un riconoscimento globale. È una testimonianza di ciò che possiamo fare, quando andiamo oltre nel concentrarci sul miglioramento dell’esperienza del cliente e quando interagiamo e sviluppiamo insieme ai nostri clienti. SAS è sempre stata in prima linea nell’innovazione nel settore dell’aviazione e questo premio serve come conferma della sua dedizione nel fornire soluzioni digitali eccezionali per i nostri clienti”, afferma Charlotte Svensson, EVP & CIO at SAS. L’app riprogettata offre una gamma di nuove funzionalità, tra cui un processo di prenotazione semplificato, consigli di viaggio, aggiornamenti sui voli in tempo reale e un facile accesso alle carte d’imbarco e ai documenti di viaggio. Vanta anche una navigazione migliorata e un’interfaccia visivamente accattivante che riflette l’identità del nuovo brand SAS. “Siamo entusiasti di aver ricevuto questo Webby Award, che testimonia il duro lavoro e la dedizione del team. Il nostro obiettivo con l’app riprogettata è fornire un’esperienza user-friendly che renda la pianificazione del viaggio semplice e senza problemi. Siamo lieti di vedere che i nostri sforzi vengono riconosciuti”, afferma Massimo Pascotto, Head of Prepare & Travel, Digital & IT at SAS. I Webby Awards, presentati dall’International Academy of Digital Arts and Sciences, sono un importante premio internazionale che premia l’eccellenza su Internet. Con oltre 14.000 voci provenienti da tutto il mondo, i Webby Awards sono considerati uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo digitale.

LOCKHEED MARTIN: GRADUATO IL 2.000° PILOTA ATTRAVERSO L’F-35 TRAINING SYSTEM – Lockheed Martin ha graduato il 2.000esimo pilota attraverso l’F-35 training system. “Non abbiamo finito di crescere”, ha dichiarato David Fox, F-35 Training Operations Manager, che ha supervisionato i primi quattro piloti che si sono graduati per il training program nel 2012. “È straordinario vedere come il training system è maturato e quanto velocemente abbiamo intensificato la formazione nel corso degli anni”. “Preparare i piloti a prendere il volo per la prima volta non è un’impresa facile e richiede una media di 192 ore di addestramento prima del decollo. Con quasi la metà dei voli di qualificazione necessari per diventare un pilota condotti in un simulatore, il processo di addestramento è più unico che mai. Attraverso l’utilizzo della simulazione ad alta fedeltà, i piloti passano senza problemi dal trainer al jet. L’F-35 Full Mission Simulator è un trainer completamente immersivo che utilizza lo stesso software del jet stesso e incorpora la simulazione completa di armi e sensori. Per assicurarsi di essere pronti per le missioni di domani, i piloti si addestrano per un’ampia gamma di air-to-air, air-to-ground and electronic warfare missions nel simulatore. Dal primo giorno di lezione al volo finale, Lockheed Martin lavora a stretto contatto con i piloti di tutti i servizi e le nazioni che fanno parte del programma F-35, per garantire che tutte le abilità siano perfezionate e ogni volo sia sicuro. Una volta che un pilota si è diplomato all’F-35 training program, tornerà al simulatore per condurre ulteriore addestramento e prepararsi per le missioni secondo necessità. L’utilizzo delle simulazioni riduce i costi e l’usura complessiva dei jet, consentendo alle flotte di rimanere pronte per la missione e ai piloti di mantenere le proprie capacità”, afferma Lockheed Martin. “Date le capacità di quinta generazione dell’F-35 come stealth, advanced sensors, sensor fusion and networking capabilities, i piloti devono padroneggiare nuove competenze. Con la simulazione, Lockheed Martin sta ridefinendo il modo in cui i piloti si addestrano per fornire la gamma di esperienza di cui hanno bisogno per massimizzare le capacità dell’F-35 e condurre ogni volo in sicurezza. Nel marzo 2020 Lockheed Martin ha graduato il millesimo pilota. Tre anni dopo, altri 1.000 piloti si sono uniti per pilotare il jet di quinta generazione e portare nuove capacità alle forze di tutto il mondo. Oggi ci sono oltre 2.000 piloti e oltre 14.000 manutentori formati da 10 nazioni: Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Australia, Israele, Giappone, Corea del Sud e Danimarca. Con 24 current training bases e obiettivo fissato su 32 in totale entro il 2025, il numero di piloti e manutentori dell’F-35 continuerà ad aumentare negli anni a venire”, conclude Lockheed Martin.

BA EUROFLYER OFFRE NUOVI MENU E OPZIONI DI ACQUISTO A BORDO – La British Airways Gatwick-based short-haul subsidiary, BA Euroflyer, ha ampliato le opzioni disponibili per i clienti per l’acquisto in Euro Traveller (economy) e ha lanciato nuovi menu stagionali in Club Europe (business class). “La compagnia aerea, in collaborazione con il suo partner di vendita al dettaglio Tourvest, ha ampliato la sua offerta a bordo introducendo nuove opzioni che i clienti possono acquistare durante il volo. In precedenza i clienti potevano solo preordinare cibo fresco o acquistare snack durante il viaggio. Le nuove opzioni per i clienti includono panini freschi Tom Kerridge Chicken Coronation e involtini di falafel dolci e piccanti, che possono essere acquistati a bordo senza preordinare. I clienti possono abbinarlo a Jimmy’s Iced Coffee o alle bevande analcoliche Punchy. I clienti che viaggiano in Club Europe possono usufruire di bevande gratuite e di un servizio pasti completo come parte del loro biglietto. I piatti stagionali del menu della compagnia aerea questo mese includono insalata di pollo arrosto al limone, risotto ai funghi selvatici o insalata di ceci e cocco al curry. I clienti che viaggiano al mattino possono gustare una tradizionale colazione inglese. La compagnia aerea offre anche il tè pomeridiano, con una vasta gamma di tramezzini e dolci per i clienti”, afferma British Airways. Tom Stoddart, Chief Executive Officer of BA Euroflyer and Cityflyer, ha dichiarato: “Sappiamo che alcuni clienti desiderano ordinare gli articoli, quindi siamo lieti di offrire ai clienti Euro Traveller la possibilità non solo di pre-acquistare, ma anche di ordinare cibo fresco durante il volo. Per coloro che viaggiano in Club Europe abbiamo una serie di deliziosi piatti e bevande gratuiti tra cui scegliere. Vogliamo distinguerci dagli altri vettori a Gatwick. Siamo l’unica compagnia aerea ad offrire un prodotto di classe business su ogni volo e un programma fedeltà, unito alle nostre tariffe competitive. Abbiamo qualcosa per soddisfare tutti”. I clienti British Airways che viaggiano su alcuni dei voli a corto raggio più lunghi della compagnia da Heathrow, oltre all’attuale offerta al dettaglio, saranno presto in grado di acquistare prodotti freschi durante il volo, oltre all’attuale opzione di pre-acquisto che è già disponibile. La compagnia aerea prevede di iniziare l’implementazione sulla rete a corto raggio su voli superiori a tre ore dalla fine di aprile, con altre rotte selezionate da seguire nei prossimi mesi. BA Euroflyer ha recentemente aggiunto alla sua rete l’hotspot egiziano per le vacanze, Sharm El Sheikh. Il servizio opererà tre volte a settimana dal 3 novembre per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023. L’inaugurale per Sharm El Sheikh sarà il primo volo Avios-Only di British Airways, con il 100% dei posti a disposizione dei soci Executive Club. La compagnia aerea aggiungerà inoltre un nuovo servizio per Montpellier in Francia dal 27 maggio, operando tre volte alla settimana.

MHI: NOTIFICA RIGUARDO MITSUBISHI AIRCRAFT CORPORATION – Mitsubishi Heavy Industries informa: “A partire dal 25 aprile 2023, Mitsubishi Aircraft Corporation cambierà la ragione sociale in MSJ Asset Management Company. Il sito Web di Mitsubishi Aircraft Corporation sarà chiuso a partire dalla data di questa notifica”.

BOMBARDIER DEFENSE DEBUTTA CON IL VIRTUAL & INTERACTIVE SHOWROOM AL 2023 ARMY AVIATION MISSION SOLUTIONS SUMMIT – Bombardier Defense farà il suo debutto con il suo virtual and interactive showroom al prossimo 2023 Army Aviation Mission Solutions Summit (Nashville, Tennessee, dal 26 al 28 aprile 2023), ospitato dalla Army Aviation Association of America (AAAA). “Questo showroom completamente immersivo consente ai clienti di visualizzare i modelli 3-D dei suoi aerei, consentendo un’esperienza pratica dei solution-oriented services che Bombardier Defense può offrire. Questo nuovo servizio consentirà agli utenti di esaminare varie configurazioni di velivoli, nonché di immaginare come i velivoli Challenger e Global di Bombardier possano rispondere alle missioni più impegnative. Il virtual showroom contiene 4 configurazioni di aeromobili: un Global 8000 for VIP transportation, un Global 6500 modificato per Airborne ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), un Multi-Role e un Medevac Challenger 650. Questa esperienza immersiva consentirà ai clienti di esplorare il layout a grandezza naturale di ciascun aereo e apprezzare appieno le capacità di carico utile disponibili. Questo strumento consente anche una vista a 360 gradi dell’esterno e di esplorare le personalizzazioni offerte da Bombardier Defense sui missionized aircraft”, afferma Bombardier. “Essendo uno dei più grandi raduni della U.S. Defense aviation community, l’Army Aviation Mission Solutions Summit è il luogo perfetto per Bombardier per presentare la sua vasta gamma di soluzioni e debuttare con il suo showroom virtuale. Sarà uno strumento utile per aiutare i nostri mission system providers e i clienti governativi ad apprezzare il pieno potenziale dei nostri velivoli”, ha affermato Steve Patrick, Vice President, Bombardier Defense. “Bombardier Defense ha una scelta completa di velivoli in grado di supportare una gamma completa di missioni. Siamo orgogliosi di avere i nostri aerei in servizio con il governo degli Stati Uniti, così come con partner e alleati in tutto il mondo”. Le famiglie di aeromobili Challenger e Global di Bombardier rappresentano la soluzione ideale per l’intero spettro di surveillance missions, maritime patrol, electronic warfare, search and rescue, VIP transportation e altro ancora. Scelti dai governi di tutto il mondo, i velivoli Challenger e Global sono la soluzione ottimale per l’uso militare, grazie alle loro capacità leader del settore e alle performance indiscusse. Bombardier ha una comprovata esperienza nella costruzione di velivoli con una endurance eccezionale, offrendo allo stesso tempo un’affidabilità senza precedenti e bassi costi operativi rispetto ad altri velivoli della loro classe”, conclude Bombardier.

RAYTHEON TECHNOLOGIES RIPORTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2023 – Raytheon Technologies Corporation ha riportato i risultati del primo trimestre 2023. Vendite pari a 17,2 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente, inclusa una crescita organica del 10%. GAAP EPS from continuing operations di $0,97, in aumento del 31% rispetto all’anno precedente, che includeva $0,25 di rettifiche contabili di acquisizione e oneri netti significativi e/o non ricorrenti. Adjusted EPS pari a $1,22, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Operating cash outflow from continuing operations di $863 milioni; free cash outflow di $1,383 miliardi. Company backlog di $180 miliardi, inclusi $71 miliardi per difesa e $109 miliardi per commerciale. Riaffermato l’outlook for full year 2023: vendite per $72,0 – $73,0 miliardi: adjusted EPS di $4,90 – $5,05; free cash flow di circa $4,8 miliardi. “Il nostro anno è iniziato alla grande, con una solida performance. La continua domanda globale di viaggi aerei e sistemi di difesa indica una crescita sostenuta, come evidenziato da 21 miliardi di dollari di nuovi ordini e un portafoglio ordini record di 180 miliardi di dollari in tutto il nostro portafoglio leader del settore”, ha affermato Greg Hayes, Presidente e CEO di Raytheon Technologies. “Il nostro riallineamento aziendale precedentemente annunciato, che è in programma per luglio, sbloccherà ulteriore valore man mano che integreremo completamente i nostri team e le nostre capacità per promuovere soluzioni per i clienti migliorate e performance operative”. Collins Aerospace ha registrato vendite nel primo trimestre 2023 pari a $5,581 miliardi, in aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Collins Aerospace ha registrato un operating profit di $794 milioni, in aumento dell’80% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di $800 milioni nel primo trimestre 2023 è aumentato del 37% rispetto all’anno precedente. Pratt & Whitney ha registrato nel primo trimestre 2023 un fatturato di $5,230 miliardi, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di $415 milioni, in crescita del 175% rispetto all’anno precedente. Pratt & Whitney ha registrato un adjusted operating profit di $434 milioni nel primo trimestre 2023, in aumento del 41% rispetto all’anno precedente.

AMERICAN AIRLINES EFFETTUA IL ‘BEST FLIGHT EVER’ PER IL WORLD WISH DAY – Il 12 aprile American Airlines, in collaborazione con Make-A-Wish, The Points Guy e The Walt Disney Company, ha trasportato 26 bambini con problemi di salute e le loro famiglie da New York (JFK) a Orlando, Florida (MCO) ) sul ‘Best Flight Ever’ per esaudire il loro desiderio di visitare il Walt Disney World Resort. “In American sappiamo in prima persona come la magia del viaggio possa ispirare speranza, promuovere il relax e creare ricordi felici per tutta la vita e questo è il nostro augurio per questi bambini speciali e le loro famiglie”, ha affermato Caroline Clayton, Vice President of Communications and Marketing, American. “In qualità di compagnia aerea partner di lunga data di Make-A-Wish, siamo particolarmente orgogliosi di celebrare quest’anno il World Wish Day con una donazione che garantisce a più famiglie di avere i propri voli migliori per gli anni a venire”. American ha effettuato un volo charter per il primo Best Flight Ever, composto da un equipaggio di soli volontari, e ha pianificato una celebrazione al gate unica nel suo genere e un’esperienza in volo. Fino al 30 aprile, American indirizzerà tutte le miglia AAdvantage® donate a Miles for Global Health and Well-Being to Make-A-Wish, fino a 50 milioni di miglia. La AAdvantage® miles promotion è in onore del World Wish Day del 29 aprile.

IBERIA E UNICEF ESPANA CELEBRANO 10 ANNI DI ALLEANZA – Iberia e UNICEF España celebrano l’alleanza strategica che li unisce da dieci anni a favore della vaccinazione di routine dei bambini vulnerabili. “Un decennio in cui questa alleanza ha permesso di vaccinare più di un milione di bambini grazie al supporto dei clienti e dei dipendenti della compagnia aerea. Durante questo periodo, la compagnia aerea ha scommesso e creduto nella vaccinazione come il modo più efficace, economico e semplice per salvare vite umane, supportando l’UNICEF nei programmi nazionali di immunizzazione infantile di Afghanistan, Angola, Ciad, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Pakistan, Sud Sudan e Yemen. In questo modo, l’alleanza contribuisce alla fornitura di vaccini di routine che l’UNICEF effettua in modo ricorrente per realizzare estese campagne di immunizzazione. Sostiene inoltre, ad esempio, la formazione di operatori sanitari o il lancio di campagne per promuovere l’importanza dei vaccini. Allo stesso modo, negli ultimi due anni l’alleanza è attiva in una nuova area di collaborazione che, oltre al finanziamento strategico, contribuisce e mette al servizio dei bambini la conoscenza e l’esperienza dei suoi team logistici, della flotta e delle rotte commerciali di Iberia. Questo è possibile grazie all’inserimento di IAG Cargo nell’alleanza come nuovo collaboratore in chiave di facilitatore logistico”, afferma Iberia. Javier Sánchez-Prieto, Presidente di Iberia, ha affermato: “Siamo davvero orgogliosi della nostra collaborazione con l’UNICEF e molto grati sia per il lavoro svolto da questa organizzazione sia per la collaborazione disinteressata dei nostri clienti. Ci auguriamo che insieme potremo contribuire a fornire migliori condizioni sanitarie a più bambini in tutto il mondo”.