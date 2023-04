Boeing promuove l’innovazione aerospaziale attraverso partnership con l’industria in Corea

Boeing ha firmato un nuovo accordo di partnership con l’industria coreana per espandere le attività congiunte di ricerca e sviluppo e sviluppare ulteriormente le tecnologie aeronautiche critiche.

Boeing, il Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) e il Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) collaboreranno su advanced production systems per la produzione di aeromobili commerciali, la mobilità aerea urbana, i semiconduttori aerospaziali e la coltivazione di talenti industriali in Corea.

Il presidente di Boeing Korea Eric John, il presidente di KEIT Chun Yoon-jong e il presidente di KIAT Min Byung-joo hanno firmato il memorandum d’intesa durante la visita del presidente coreano Yoon Seok Yeol negli Stati Uniti.

Attraverso questa collaborazione, l’azienda e gli istituti di ricerca cercheranno opportunità di cooperazione tra i settori pubblico e privato. Questi sforzi hanno lo scopo di migliorare la competitività dell’industria aerospaziale coreana e rafforzare le future capacità aerospaziali di Boeing.

“Continueremo a sostenere il progresso del settore aerospaziale coreano in rapida crescita sfruttando l’esperienza aerospaziale globale di Boeing e le tecnologie all’avanguardia della Corea”, ha affermato Eric John, presidente di Boeing Korea. “Ci aspettiamo anche che ciò vada a vantaggio della catena di approvvigionamento aerospaziale del paese”.

KEIT identificherà le aziende coreane con potenziale di partecipazione, mentre KIAT si concentrerà sulla definizione di aree per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di componenti avanzati per aeroplani.

Boeing continua ad aumentare la sua presenza e a perseguire opportunità di collaborazione e avanzamento delle tecnologie aerospaziali con la Corea, spendendo oltre 4 miliardi di dollari con oltre 50 fornitori coreani negli ultimi 15 anni. Nel 2019 Boeing ha aperto il Boeing Korea Engineering & Technology Center, dove ha condotto ricerche strategiche sulle tecnologie future, tra cui volo autonomo, intelligenza artificiale, avionica, software integrato, Linux, mobility platform, smart cabin e smart factory.

