L’Airbus A350 di Lufthansa diventa un climate research aircraft

In un progetto unico al mondo, Lufthansa Group e il Karlsruhe Institute of Technology (KIT) stanno attualmente convertendo il Lufthansa Airbus A350-900 “Erfurt” (registrazione D-AIXJ) in un laboratorio di ricerca volante.

“Ora potrebbe essere raggiunta una pietra miliare essenziale del progetto: per la prima volta, gli esperti di Lufthansa Group hanno collegato il sistema di sonde di misurazione sviluppato appositamente per il progetto alla fusoliera inferiore dell’A350 e lo hanno testato con successo in volo. I piloti Lufthansa hanno completato un programma di volo coordinato con le autorità di certificazione nello spazio aereo sopra la Germania meridionale. Il sistema di misura attualmente in fase di sperimentazione sul velivolo è il più complesso nel suo genere e, oltre alla air inlet function, dispone di sensori per la misura ad alta frequenza e precisione di pressione e temperatura. Dal 2024, l’Airbus raccoglierà dati climatici completi durante i voli passeggeri regolari per l’infrastruttura di ricerca europea IAGOS-CARIBIC“, afferma Lufthansa Group.

“Vogliamo rendere il volo più sostenibile. Ecco perché sosteniamo da decenni la ricerca sul clima. La conversione del nostro Airbus A350 Lufthansa in un aereo per la ricerca sul clima è un progetto unico al mondo in cui i colleghi di una vasta gamma di aree di Lufthansa collaborano da anni con partner scientifici. Il nostro obiettivo è quello di dare un prezioso contributo alla ricerca sul clima. I dati che i nostri aerei raccoglieranno in futuro in tutto il mondo contribuiranno a migliorare i modelli atmosferici e climatici di oggi e quindi il loro valore informativo per il futuro clima sulla terra”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines.

“Nei prossimi mesi verrà allestito un laboratorio di misura del peso di circa due tonnellate e appositamente sviluppato per il progetto. Nel laboratorio verranno installati circa 20 strumenti di misura, che verranno successivamente caricati nel cargo hold come cargo container e collegati al sistema di misura sulla fusoliera esterna dell’aeromobile. L’anno prossimo, questo laboratorio ad alta tecnologia decollerà per la prima volta e raccoglierà dati climatici su voli selezionati nelle operazioni di linea di Lufthansa in tutto il mondo. Il laboratorio registra continuamente più di 100 diversi gas traccia, aerosol e parametri delle nuvole dal suolo alla regione della tropopausa, a un’altitudine compresa tra nove e tredici chilometri. I parametri rilevanti per il clima possono essere registrati a questa altitudine con una precisione e una risoluzione temporale significativamente più elevate a bordo dell’aereo rispetto a quanto sarebbe possibile con sistemi di misurazione satellitari o terrestri”, prosegue Lufthansa Group.

“IAGOS-CARIBC aiuta a colmare una lacuna essenziale nella nostra comprensione del sistema climatico. Con le misurazioni ad alta precisione di molti parametri, possiamo capire quali processi atmosferici stanno cambiando e come nel cambiamento climatico, in una regione di altitudine dove la maggior parte dell’atmospheric radiation budget, ovvero l’effetto serra, viene generato e modificato. Possiamo quindi identificare gli errori specifici del processo e le loro cause nei modelli climatici e successivamente migliorare le loro capacità predittive”, afferma il dott. Andreas Zahn del KIT, coordinatore di IAGOS-CARIBIC. “Siamo estremamente grati per il grande impegno e supporto di Lufthansa”.

“La conversione dell’A350 “Erfurt” in un laboratorio di ricerca è stata preceduta da una fase di progettazione e sviluppo durata diversi anni. Oltre a Lufthansa Group e KIT, altre sei società (Lufthansa Technik, Airbus, Safran, enviscope, Dynatec e ACC COLUMBIA Jet Service) sono coinvolte nel progetto IAGOS-CARIBIC. Il KIT funge anche da coordinatore di un consorzio scientifico di attualmente dodici istituti di ricerca in Europa e negli Stati Uniti, i cui complessi strumenti di misurazione esploreranno l’atmosfera nel laboratorio di ricerca volante. L’abbreviazione IAGOS sta per “In-service Aircraft for a Global Observing System” e CARIBIC per “Civil Aircraft for the Regular Investigation of the atmosphere Based on an Instrument Container”.

Lufthansa Group è impegnato nella ricerca climatica e meteorologica da quasi 30 anni e da allora ha dotato diversi aeromobili di strumenti di misurazione. Dal dicembre 2004 al 2020 un Lufthansa Airbus A340-600 (registrazione D-AIHE) ha già completato circa 500 voli di misurazione al servizio della ricerca climatica e atmosferica nell’ambito del progetto CARIBIC“, conclude Lufthansa Group.

