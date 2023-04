Embraer ha consegnato 15 aeromobili nel primo trimestre 2023

Embraer ha consegnato un totale di 15 aerei nel primo trimestre 2023, di cui sette commercial jets e otto executive jets (sei light e due large). Questo volume totale rappresenta una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al 31 marzo, il firm order backlog ammontava a 17,4 miliardi di dollari.

“Questo primo trimestre è stato contrassegnato dalla conferma che per l’undicesimo anno consecutivo, la Phenom 300 series di Embraer rimane il light jet più venduto al mondo, secondo la General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Embraer ha consegnato 59 light jet Phenom 300 series nel 2022 per raggiungere questo traguardo e, ad oggi, la serie ha accumulato più di 700 consegne. Il Phenom 300MED, un’esclusiva soluzione Medevac, ha ricevuto questo trimestre anche il Supplemental Type Certificate (STC) dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Nel segmento Services & Support, Embraer ha annunciato la firma di un services contract con la Philippine Air Force (PAF) per supportare la flotta A-29 Super Tucano del Paese. L’accordo supporterà più di 200 A-29 components. La società ha anche rivelato tre nuovi clienti per l’utilizzo di Beacon, la piattaforma digitale di coordinamento della manutenzione che collega risorse e professionisti per un più rapido ritorno al servizio.

Air New Zealand ed Embraer hanno firmato un accordo di collaborazione per next-generation sustainable aircraft programs, ampliando l’appartenenza all’Embraer’s Energy Advisory Group. Embraer Defence & Security ha tenuto esibizioni del suo portafoglio di prodotti e soluzioni innovative nei mercati europei, asiatici e mediorientali, prima dei recenti annunci fatti a LAAD, la principale fiera della difesa e della sicurezza in America Latina”, afferma Embraer.

Embraer presenta il Defence & Security portfolio al FAMEX 2023



Presentando un ampio portafoglio con soluzioni innovative per far fronte alle sfide più diverse nel mercato globale della difesa e della sicurezza, Embraer parteciperà alla Feria Aeroespacial México (FAMEX) che si terrà dal 26 al 29 aprile, in Messico.

Durante l’evento, l’azienda rafforzerà il recente raggiungimento della Full Operational Capability (FOC) del C-390 Millennium multi-mission jet. Oltre al C-390 Millennium, Embraer promuoverà l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft e le sue ampie soluzioni e prodotti, presenti in più di 60 paesi, per i segmenti aereo, terrestre, marittimo, spaziale e cibernetico .

In mostra statica all’evento ci sarà l’E195-E2 commercial jet con TechLion painting.

(Ufficio Stampa Embraer)