News Brevi – 26.04.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA LAMEZIA TERME A ROMA – Si è concluso nelle prime ore del mattino di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di un solo giorno di vita da Lamezia Terme a Ciampino (RM), effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Per la tipologia di trasporto si è reso necessario, nello specifico, l’utilizzo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, velivolo idoneo al trasporto del neonato in imminente pericolo di vita. Il piccolo paziente, che ha viaggiato all’interno di una culla termica, è stato monitorato durante il volo da un’equipe medica per l’intera durata del viaggio. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Lamezia, all’alba di questa mattina. Qui, il piccolo, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES CELEBRA IL WORLD PILOTS’ DAY – Emirates informa: “Gli airline pilots collegano le persone con i luoghi e aiutano a creare ricordi preziosi, che si tratti di una vacanza indimenticabile, un concerto rock, il matrimonio di un amico o il caloroso abbraccio di una madre. Pertanto, in occasione del World Pilots’ Day, Emirates rende omaggio ai suoi piloti altamente qualificati per il loro contributo ai viaggi globali e agli affari della compagnia aerea, continuando a reclutare primi ufficiali e capitani esperti. Ad oggi la compagnia aerea vanta quasi 4.000 piloti di 111 nazionalità, di cui 400 sono cittadini degli Emirati. Il primo pilota cadetto degli Emirati si è unito nel 1986 e si è ritirato come Capitano dopo una fruttuosa carriera di 20 anni. Molti piloti sono cresciuti con la compagnia aerea. È interessante notare che Emirates ha 1.380 piloti che lavorano presso la compagnia aerea da 10-19 anni, 173 che hanno prestato servizio per un periodo compreso tra 20 e 29 anni e 5 che hanno completato 30 anni. I due piloti più longevi di Emirates, con oltre 34 anni di servizio, si sono uniti alla compagnia aerea lo stesso giorno del 1989. Con l’aumento della domanda di viaggi, la compagnia aerea rafforza la sua rete e si prepara a prendere in consegna i suoi Airbus A350 a partire dalla metà del 2024. Emirates continua a far crescere la sua comunità di piloti con le prossime campagne di reclutamento. Dall’inizio del 2022 la compagnia aerea ha accolto oltre 900 nuovi piloti nei suoi tre programmi di reclutamento: Direct Entry Captains, Accelerated Command, First Officers”. “Emirates è sempre stata all’avanguardia nell’addestramento dei piloti con una struttura che attualmente ospita 10 full-flight simulators per A380 e 777. La compagnia aerea sta investendo 135 milioni di dollari nella costruzione di una nuova struttura di addestramento per piloti altamente avanzata di 63.318 piedi quadrati che dovrebbe essere aperta a marzo 2024. La struttura ospiterà altri 6 full-flight simulators per la sua futura flotta, tra cui l’A350 e il Boeing 777-9”, prosegue Emirates. Dopo un roadshow di successo per il reclutamento dei piloti a Hong Kong e Singapore nei mesi di marzo e aprile, la prossima tappa del programma di reclutamento dei piloti è una sessione informativa online che si terrà mercoledì 10 maggio 2023 alle 13:00, ora di Dubai.

SAAB: FORTE CRESCITA DELLE PERFORMANCE FINANZIARIE NEL PRIMO TRIMESTRE 2023 – Saab presenta i risultati per il primo trimestre 2023. “Saab ha registrato una forte crescita delle performance finanziarie nel primo trimestre 2023. La domanda nei nostri mercati è rimasta elevata e la nostra base di clienti sta crescendo. La posizione di Saab con un portafoglio di prodotti unico, tecnologia e approccio multinazionale ha ulteriormente rafforzato l’azienda in Europa e all’interno della NATO. Quello che facciamo oggi è più importante che mai. Nel trimestre abbiamo accolto oltre 500 nuovi dipendenti e sono fiducioso che insieme renderemo Saab un’azienda ancora più forte”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. L’acquisizione ordini è stata di 17.018 milioni di corone svedesi (8.115) con forti aumenti in Dynamics e Surveillance. Le vendite sono ammontate a 11.485 milioni di corone svedesi (9.218) con una crescita organica del 23%, trainata dalla maggior parte delle aree di business. L’Operating income è aumentato del 42% e ammonta a 928 milioni di corone svedesi (654), con un margine operativo dell’8,1% (7,1). L’utile netto del periodo è stato di 735 milioni di corone svedesi (372) e l’utile per azione di 5,45 corone svedesi (2,66). L’operational cash flow nel trimestre è migliorato a 3.072 milioni di corone svedesi (-179) grazie ai pagamenti anticipati dei nuovi contratti con i clienti. La posizione di liquidità netta nel trimestre è stata di 5,3 miliardi di corone svedesi (-1,4), consentendo flessibilità per sfruttare le opportunità future. Ribadite le prospettive per l’intero anno 2023 riguardo la crescita organica delle vendite, la crescita dell’EBIT e dell’operational cash flow. L’AGM ha deciso un dividendo di SEK 5,30 (4,90) per azione per l’anno fiscale 2022.

IATA: STATEMENT SULLE PROPOSTE REFUEL EU – IATA ha reagito all’accordo politico raggiunto nell’EU trilogue su ReFuelEU. L’accordo stabilisce le aspettative di alto livello per l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) dai voli all’interno e in partenza dall’UE tra il 2025 e il 2050. “Alcuni degli elementi chiave dell’accordo includono: Fissazione di mandati per l’aumento minimo del SAF negli aeroporti dell’UE del 2% entro il 2025, 6% entro il 2030 e 20% entro il 2035, fino a un massimo del 70% entro il 2050. Di questi importi, 1,2% nel 2030 e 5% nel 2035 deve essere power to liquid (PtL) o E-Fuels, aumentando al 35% entro il 2050. Un obbligo per la Commissione di riferire entro il 2024 sulla fattibilità di un Book and Claim (B&C) system per le compagnie aeree, per gestire la fornitura di SAF in modo flessibile in tutta l’UE. Un invito agli Stati ad aderire a un unico EU SAF mandate ed evitare un mosaico di mandati SAF nazionali”, afferma IATA. Conrad Clifford, IATA Deputy Director General, ha dichiarato: “Questo accordo fornisce un’importante chiarezza sui futuri livelli SAF previsti nell’UE e ringraziamo il Parlamento e gli Stati membri dell’UE per il loro lavoro con la Commissione. Mentre i mandati per l’uso dei SAF inviano un segnale ai produttori e al mercato, senza un quadro politico completo per incentivare una produzione più economica e regole di fornitura più flessibili, i mandati da soli rischiano semplicemente un enorme aumento dei costi, aumentando il prezzo della mobilità in tutta l’UE. Come minimo, è essenziale istituire un book and claim system per creare un mercato flessibile per il SAF in tutta l’UE. Ci aspettiamo che la relazione che la Commissione produrrà lo confermerà. La realtà è che la Commissione ha già ammesso che l’offerta sarà disomogenea in tutta l’UE, il che rende quindi ancora più essenziale disporre di un adeguato sistema B&C prima che entri in vigore il mandato del 2%. Insieme alle parti interessate, IATA sta lavorando a un solido quadro globale per l’applicazione di un sistema B&C armonizzato per l’industria aeronautica e speriamo di collaborare con la Commissione per applicare questo quadro nell’UE. L’istituzione di un ‘SAF fund’ è una proposta benvenuta, ma c’è spazio per fare di più. L’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti mostra il potere di incentivi significativi nel guidare la produzione. Senza una simile potenza di fuoco dispiegata nell’UE, l’UE deve importare SAF per raggiungere i propri obiettivi, aumentando i costi e diminuendo i vantaggi ambientali”.

QANTAS: AMENITY KIT DA SOGNO PER MOSTRARE LA TERRA, L’ACQUA E I CIELI DELL’AUSTRALIA OCCIDENTALE – Qantas e Tourism Western Australia hanno collaborato con il Western Australian Wongi artist Kevin Wilson per presentare le sue opere d’arte su limited-edition Qantas amenity kits. “Per celebrare il nuovo global tourism brand Walking On A Dream, l’opera d’arte di Kevin Wilson mostra alcune delle parti più belle di WA. Combina elementi di antiche tracce, corsi d’acqua e animali provenienti da iconiche destinazioni WA tra cui Ningaloo Reef, Margaret River Region, Kimberley e Perth. Da oggi, gli amenity kit saranno offerti ai clienti di classe Business che viaggiano sui voli internazionali Qantas da Singapore, Londra e Roma a Perth. I kit contengono una gamma di articoli da viaggio essenziali, tra cui una maschera per gli occhi con il design di Wilson, insieme a calzini, tappi per le orecchie e prodotti per la cura della pelle Lit’ya”, afferma Qantas. Qantas opera 15 rotte domestiche da, per e all’interno di WA e tre rotte internazionali da Perth a Singapore, Londra e Roma. La compagnia aerea opera servizi giornalieri tutto l’anno da Londra (B787-9 Dreamliner) e Singapore a Perth (Airbus A330). I servizi stagionali con il Dreamliner operano tra Perth e Roma tre volte a settimana, a partire dal 17 giugno 2023 fino al 3 ottobre 2023. Un volo diretto tra Melbourne e Learmonth partirà il 30 aprile, rendendo Ningaloo Reef, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, ancora più accessibile per i visitatori della costa orientale dell’Australia.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. In relazione a questi documenti depositati in tribunale, SAS annuncia alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 31 marzo 2023. Dal primo novembre 2022 al 31 marzo 2023, revenue pari a 13.517 mSEK (US$ 1,305 miliardi), net income per il periodo -4.007 mSEK (US$ -387 milioni)”.

EASYJET APRE LE CANDIDATURE PER IL SUO GENERATION EASYJET PILOT TRAINING PROGRAMME – In questo World Pilot’s Day, easyJet ha annunciato di aver riaperto il suo Generation easyJet Pilot Training programme, per l’assunzione nel 2023 di circa 200 aspiranti piloti. Il Generation easyJet Pilot Training Programme viene fornito in collaborazione con CAE e fornisce agli aspiranti piloti i più elevati standard di addestramento per diventare commercial airline pilots qualificati in circa due anni. Il round training viene fornito presso le CAE’s European aviation academy a Gatwick, Milano, Bruxelles o Madrid e il flight training presso CAE Phoenix, Stati Uniti. Dopo aver completato con successo il programma, i graduati iniziano la loro carriera volando come Second Officer con easyJet. Un gruppo di piloti cadetti selezionati alla riapertura del programma nel gennaio 2022 è già in addestramento. Le domande vengono ora accettate per i programmi che iniziano a dicembre 2023 e si concludono dal 2026. Nei prossimi cinque anni, si prevede che oltre 1.000 nuovi piloti entreranno a far parte di easyJet. La compagnia aerea continua a incoraggiare coloro che provengono da background diversi, anche concentrandosi sulla candidatura di più donne pilota, come parte del suo impegno per aumentare la diversità in tutte le forme all’interno della compagnia aerea e continuare a creare una cultura inclusiva per tutti. easyJet ha promesso il suo sostegno a CAE Women in Flight, fornendo a una candidata europea l’accesso alla sua prima opportunità di lavoro. Il Capitano David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver aperto le domande per il Generation easyJet Pilot Training Programme 2023 di quest’anno, come parte del nostro piano per reclutare e addestrare 1.000 nuovi piloti entro il 2027. Assicurarci di attrarre una pipeline diversificata di persone che si uniscano a noi e che prosperino come parte del team easyJet è fondamentale e quindi rimane una priorità per noi sfidare gli stereotipi di genere per incoraggiare più donne a scegliere una carriera come pilota”. “Non vediamo l’ora di addestrare la prossima generazione di piloti easyJet presso le sedi CAE in Europa entro la fine dell’anno”, ha affermato Nick Leontidis, CAE’s Group President, Civil Aviation. “Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra partnership CAE Women in Flight con easyJet stia incoraggiando più donne a diventare pilota di linea. In qualità di partner di lunga data, easyJet può contare sul supporto di CAE mentre persegue i suoi obiettivi di crescita e il reclutamento di 1.000 piloti entro il 2027”. Il Generation easyJet Pilot Training Programme è aperto per le applicazioni a questo link: http://becomeapilot.easyjet.com/.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA IL WORLD PILOTS’ DAY – Etihad Airways ha celebrato il World Pilots’ Day con la pubblicazione di un video che mostra il famoso allenatore di calcio Pep Guardiola durante la sua visita alla state-of-the-art flight training academy ad Abu Dhabi. Pep Guardiola ha commentato: “È stato un piacere visitare l’Etihad training academy. Credo fermamente che l’equipaggio di Etihad Airways sia eccezionale in quello che fa e rappresenti così bene la compagnia aerea. È stato un piacere entrare nei loro panni per un breve momento per conoscere i loro ruoli”. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi dei piloti di Etihad e dell’addestramento che svolgono per far volare i nostri ospiti in sicurezza in tutto il mondo. Per celebrare il World Pilots’ Day, abbiamo voluto fornire una finestra sul loro mondo volando con Pep Guardiola ad Abu Dhabi per sfidarlo a una lezione di volo. Insieme al nostro partner di lunga data, il Manchester City FC, vorremmo ringraziare tutti i piloti per il loro contributo nel collegare il mondo”. Nel video, ammirano l’iconico circuito di Yas Marina e il tetto rosso del Ferrari World Abu Dhabi mentre atterrano nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, da dove Etihad Airways opera verso più di 60 destinazioni. Il 26 aprile di ogni anno si celebra il World Pilots’ Day. La giornata riconosce l’importante contributo che i piloti danno per connettere in sicurezza milioni di ospiti in tutto il mondo ogni anno.

AEROPORTO DI GENOVA: INFORMAZIONI SU SCIOPERO 3 MAGGIO – L’Aeroporto di Genova informa: “A causa dello sciopero locale indetto dalla sigla sindacale Usb per la giornata di mercoledì 3 maggio, dalle 13 alle 17, saranno possibili cancellazioni e riprogrammazioni per i voli in arrivo e in partenza. Raccomandiamo ai passeggeri di monitorare con attenzione i canali di comunicazione con la propria compagnia aerea, che informerà su eventuali modifiche dell’operativo dei voli. Si segnala inoltre che la Direzione Aeroportuale Nord Ovest di ENAC ha dato indicazione che sia garantita assistenza ai voli KL1565 da Amsterdam a Genova e KL1566 da Genova ad Amsterdam, in aggiunta ad eventuali voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, di soccorso e umanitari e a tutti gli ulteriori collegamenti che Aeroporto di Genova potrà assistere in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero”.

AEROPORTO DI PALERMO: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI MANUTENTIVI CON IBM MAXIMO HA PERMESSO DI OTTIMIZZARE LA GESTIONE – L’Aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo è il terzo aeroporto del Mezzogiorno d’Italia per numero di passeggeri. Dal 2007 le attività aeroportuali sono affidate a GES.A.P., che progetta, realizza e gestisce aree, infrastrutture ed impianti – occupandosi della relativa manutenzione – e fornisce servizi centralizzati, come il coordinamento di scalo, i sistemi informativi e di informazione al pubblico, la vigilanza e la sicurezza aeroportuale, oltre a servizi di natura commerciale. Spinta dalla necessità di innovare i processi manutentivi, ridurre il rischio di incidenti e guasti e disporre facilmente di dati utili e affidabili su cui poter basare le decisioni aziendali, GES.A.P. ha scelto IBM Maximo come la soluzione più idonea a rispondere alle sue esigenze. L’introduzione di una soluzione avanzata di Enterprise Asset Management, come IBM Maximo, implementata da Elmi e costantemente manutenuta ed aggiornata a partire dal 2011, ha permesso di definire un’anagrafica degli asset ricca di informazioni dettagliate, che efficientano le attività manutentive e rendono più semplice la gestione del ciclo di vita degli asset stessi. Inoltre, grazie a processi manutentivi accurati e ben organizzati, è stato possibile incrementare l’affidabilità e la disponibilità degli asset censiti. GES.A.P. ed Elmi hanno inoltre esteso l’utilizzo di IBM Maximo alle aree Training, Safety e Procurement, per la gestione delle attività di formazione specialistica del personale, la governance delle procedure di sicurezza e protezione dagli eventi avversi e la gestione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi.

IATA: DNATA E’ LA PRIMA COMPAGNIA AD ADOTTARE CONNECT API – IATA ha annunciato che dnata è diventata la prima azienda ad adottare “Connect API”, la nuova funzionalità di DG AutoCheck IATA. Connect API contribuirà alla digitalizzazione del settore dell’air cargo automatizzando il trasferimento di dati da DG AutoCheck ad altri sistemi nella value chain. Questa connettività è stata abilitata tramite la soluzione iCargo di IBS Software, che è attualmente in fase di implementazione nella rete globale di dnata. API Connect può essere utilizzata in modo flessibile in linea con le priorità dell’utente. dnata, ad esempio, prevede di utilizzare Connect API per collegare il suo sistema di gestione del magazzino (iCargo) a DG AutoCheck per automatizzare la creazione di notifications to captain (NOTOC). Altre potenziali applicazioni includono il collegamento di DG AutoCheck a sistemi operativi o contabili e cargo management systems (CMS). “Lo scambio efficiente di dati con Connect API contribuirà a fornire la velocità, la qualità, la conformità e, in ultima analisi, i vantaggi in termini di sicurezza della digitalizzazione che i clienti dell’air cargo richiedono. Questi vantaggi sono reali e misurabili. Oggi possono essere necessari fino a 100 minuti per ottenere dal flight crew informazioni dettagliate sulle merci pericolose nel carico attraverso i sistemi NOTOC. Con Connect API questo sarà istantaneo. Siamo orgogliosi di lanciare Connect API con dnata, portando vantaggi ai loro clienti”, ha affermato Frederic Leger, Senior Vice President Commercial Products and Services, IATA. “Siamo lieti di offrire questa innovazione ai nostri clienti. Il collegamento di iCargo a DG AutoCheck tramite Connect API accelererà i controlli di accettazione delle merci pericolose, consentendo al contempo il massimo livello di sicurezza, conformità ed efficienza durante tutto il processo di movimentazione. Inoltre, saremo in grado di ottimizzare ulteriormente le nostre operazioni attraverso i dati grazie ai nostri sistemi che lavorano insieme in modo più efficiente”, ha dichiarato Guillaume Crozier, dnata’s SVP UAE Cargo and Global Cargo Strategy.