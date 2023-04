Boeing riporta i risultati del primo trimestre 2023

The Boeing Company ha registrato nel primo trimestre 2023 un fatturato di 17,9 miliardi di dollari, una perdita GAAP per azione di (0,69 dollari) e una perdita core per azione (non GAAP) di (1,27 dollari). Boeing ha registrato un operating cash flow di ($0,3) miliardi e un free cash flow di ($0,8) miliardi (non GAAP). Risultati in miglioramento su volume commerciale e performance.

“Abbiamo realizzato un solido primo trimestre e ci concentriamo sulla stabilità per i nostri clienti”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing president and chief executive officer. “Stiamo superando le recenti interruzioni della catena di fornitura, ma rimaniamo fiduciosi negli obiettivi che ci siamo prefissati per quest’anno, così come per il lungo termine. La domanda è forte nei nostri mercati chiave e stiamo aumentando gli investimenti per portare avanti i nostri programmi di sviluppo e innovare le capacità strategiche per i nostri clienti e per il nostro futuro”.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontano a 14,8 miliardi di dollari, rispetto ai 17,2 miliardi di dollari all’inizio del trimestre. Il debito è di 55,4 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 57,0 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre. La società ha accesso a linee di credito per 12,0 miliardi di dollari, che rimangono non utilizzate.

Il portafoglio ordini totale dell’azienda alla fine del trimestre era di 411 miliardi di dollari.

Riaffermata la guidance: $4,5 – $6,5 miliardi di operating cash flow e $3,0 – $5,0 miliardi di free cash flow (non-GAAP).

I ricavi nel primo trimestre di Commercial Airplanes sono aumentati a 6,7 miliardi di dollari, trainati da maggiori consegne di 737 e 787. Il margine operativo del (9,2)% riflette anche i costi anormali e le spese del periodo, inclusa la ricerca e lo sviluppo.

Sul programma 737, all’inizio di questo mese il program’s fuselage supplier ha notificato a Boeing che un non-standard manufacturing process è stato utilizzato su due raccordi nella aft fuselage section di alcuni aerei 737. Non si tratta di un problema immediato di sicurezza del volo e la flotta in servizio può continuare a operare in sicurezza. Sebbene le consegne e la produzione a breve termine subiranno un impatto poiché il programma esegue le ispezioni e le rilavorazioni necessarie, il programma prevede ancora di consegnare 400-450 aeroplani quest’anno. In fase di produzione, il supplier master schedule rimane invariato, compresi gli aumenti previsti della velocità di produzione, che si tradurranno in livelli di inventario più elevati. L’azienda prevede una ripresa della final assembly production nei prossimi mesi, con l’intenzione di aumentare a 38 al mese entro la fine dell’anno e 50 al mese nel periodo 2025/2026.

Il programma 787 sta producendo con il rateo di tre aerei al mese, con l’intenzione di aumentare la produzione a cinque aerei al mese alla fine del 2023 e a 10 al mese nel periodo 2025/2026.

Durante il trimestre Commercial Airplanes ha ottenuto ordini netti per 107 aerei. Sempre durante il trimestre, la società ha ottenuto impegni da Air India per 190 737 MAX, 20 787 e 10 777X e da Riyadh Air e Saudi Arabian Airlines per un massimo di 121 787. Commercial Airplanes ha consegnato 130 aerei durante il trimestre e il portafoglio ordini comprendeva oltre 4.500 aerei, per un valore di 334 miliardi di dollari.

Il fatturato del primo trimestre di Defense, Space & Security è stato di 6,5 miliardi di dollari. Il margine operativo del primo trimestre del (3,2)% riflette principalmente un addebito al lordo delle imposte di 245 milioni di dollari sul programma KC-46A Tanker, in gran parte determinato dal supplier quality issue precedentemente condiviso, con conseguente factory disruption and rework. I risultati includono anche il continuo impatto operativo dell’instabilità del lavoro e dell’interruzione della supply chain su altri programmi.

Durante il trimestre, Defence, Space & Security ha ottenuto contratti dall’esercito americano per 184 Apache e dall’aeronautica americana per 15 KC-46A tanker, oltre all’initial E-7 development contract. Il backlog di Defence, Space & Security è stato di 58 miliardi di dollari, di cui il 30% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

I ricavi nel primo trimestre di Global Services pari a 4,7 miliardi di dollari e il margine operativo del 17,9% riflettono un volume commerciale più elevato e un mix favorevole.

Durante il trimestre, Global Services si è impegnata ad allestire la prima Boeing Converted Freighter line in India in collaborazione con GMR Aero Technic, ha consegnato il 50° 737-800 Boeing Converted Freighter di AerCap e ha inaugurato una nuova component operations facility a Jacksonville, Florida.

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso oggi il seguente messaggio con i dipendenti parlando dei risultati del primo trimestre dell’azienda: “Mentre riportiamo oggi i risultati del primo trimestre, continuiamo a compiere importanti progressi nella nostra ripresa e rimaniamo sulla strada giusta per ripristinare la nostra forza operativa e finanziaria.

Detto questo, abbiamo ancora molto lavoro da fare per migliorare ulteriormente le performance e promuovere la stabilità nelle nostre operazioni e all’interno della supply chain.

Sul 737, come abbiamo condiviso, un supplier ci ha notificato all’inizio di questo mese che un non-standard manufacturing process è stato utilizzato su due raccordi nella aft fuselage section di alcuni aerei 737. Sebbene il problema non ponga problemi immediati per la sicurezza del volo per la flotta operativa, lavoreremo diligentemente attraverso il rework degli aeroplani interessati in production e storage, per garantire che ciascuno soddisfi i nostri standard prima della consegna. Questo sforzo avrà un impatto sui tempi delle consegne nei prossimi mesi. Tuttavia, rimaniamo fiduciosi negli obiettivi operativi e finanziari che ci siamo prefissati per quest’anno, così come per il lungo termine.

Sono orgoglioso del team, che ha portato avanti immediatamente e in modo trasparente la questione con il nostro regolatore e i nostri clienti. È così che miglioriamo continuamente e lavoreremo diligentemente durante questo processo insieme, dando la priorità alla sicurezza, alla qualità e alla trasparenza in ogni fase del processo.

Nonostante un ambiente difficile, i nostri team in tutta l’azienda hanno raggiunto diversi traguardi chiave. Questo è un anno importante per noi. Con l’aumento della domanda nei nostri mercati, dobbiamo concentrarci insieme sull’esecuzione e sul rispetto degli impegni con i clienti. Stiamo aumentando gli investimenti nella nostra attività e stiamo lavorando per stabilizzare le nostre operazioni, aumentare costantemente i commercial production rates, far avanzare i nostri programmi di sviluppo chiave e innovare le capacità strategiche per il futuro.

Siamo fiduciosi nel percorso da percorrere grazie al nostro team di livello mondiale”.

(Ufficio Stampa Boeing)