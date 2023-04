American Airlines riporta i risultati finanziari del primo trimestre 2023

American Airlines Group ha riportato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2023.

First-quarter net income di $10 milioni, o $0,02 per diluted share. Esclusi net special items, first-quarter net income di $33 milioni, o $0,05 dollari per diluted share. Record first-quarter revenue di $12,2 miliardi, che rappresenta un aumento del 37% su base annua.

American ha generato un operating cash flow record di $3,3 miliardi e un free cash flow record di $3,0 miliardi nel primo trimestre. La compagnia a chiuso il trimestre con $14,4 miliardi di liquidità totale disponibile.

Ribadito il full-year 2023 adjusted earnings per diluted share target da $2,50 a $3,50.

“Il team di American Airlines ha condotto un’ottima operazione e ha rispettato la nostra guidance finanziaria per il trimestre, ottenendo un profitto nel primo trimestre per la prima volta in quattro anni”, ha dichiarato il CEO di American, Robert Isom. “Guardando al resto del 2023, rimaniamo concentrati su affidabilità, redditività, rafforzamento del bilancio e creazione di ancora più valore per i nostri azionisti, i membri del team, i clienti e le comunità che serviamo”.

“Il team di American Airlines ha fornito una forte performance operativa durante il primo trimestre. American e i suoi partner regionali hanno operato più di 476.000 voli nel primo trimestre, con un load factor medio dell’80,0%. American ha anche sovraperformato il settore nelle partenze puntuali per il trimestre, classificandosi al primo posto tra i nove maggiori vettori statunitensi.

American ha prodotto ricavi per $12,2 miliardi nel trimestre, un record per il primo trimestre e un aumento del 37% rispetto al primo trimestre 2022, con il 9,2% in più di capacità. La forte performance dei ricavi è stata trainata dalla continua forza del contesto della domanda. La compagnia ha prodotto un operating margin del 3,6% su GAAP basis e del 3,7% escludendo l’impatto di net special items. American ha prodotto un utile netto di $10 milioni nel primo trimestre su GAAP basis.

La domanda rimane forte. Le entrate domestiche e internazionali a corto raggio continuano a registrare buoni risultati e quest’anno la compagnia aerea ha visto una notevole forza nella domanda internazionale a lungo raggio e nell’andamento dei rendimenti.

American effettuerà un profit-sharing payment ai membri del suo team per la prima volta in tre anni”, afferma American Airlines.

“Sulla base delle tendenze della domanda e delle attuali previsioni sui prezzi del carburante ed escludendo l’impatto di special items, la compagnia prevede second-quarter 2023 adjusted earnings per diluted share compresi tra $1,20 e $1,40. American continua a prevedere che i suoi full-year 2023 adjusted earnings per diluted share saranno compresi tra $2,50 e $3,50. Le previsioni includono l’impatto stimato dei nuovi contratti di lavoro previsti”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)